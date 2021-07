9 grunner til å velge Oslo K

Bussturen tar bare seks minutter fra Oslo sentrum, mens sykkel og el-sparkesykkel gjør unna ruta på under ti minutter. Oslo K er et naturlig valg for bedrifter som ønsker å holde til sentralt, men ikke har mulighet til å signere kontorlokaler midt i byen.

– Fra Oslo sentrum går det fire bussruter til holdeplasser i umiddelbar nærhet til Oslo K. Det er avganger hvert 2,5 minutt i rushtiden, og nærmeste holdeplass er rett utenfor døra, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør for næringseiendom i OBOS, som bygger Oslo K.

Fire bussruter går fra Oslo S til Oslo K hvert 2,5. minutt i rushtiden

– Det betyr at det tar under ti minutter fra man går ut døra fra Oslo K til man står i Oslo sentrum. Selve bussturen tar rundt seks minutter, og så trenger du bare et par minutter gåtid i hver ende. Med sykkel er tidsbruken omtrent den samme, forteller Bøhler.

Det er direkte sykkeltrasé fra Oslo sentrum til Kværnerbyen, som gjør turen svært effektiv.

Det er fortsatt ledige lokaler i bygget. Les mer om Oslo K her.

Kortest reisevei fra sentrale bo-områder

OBOS har utført en reisetidsundersøkelse som viser at Kværnerbyen kommer best ut sammenlagt i forhold til Hasle/Økern, Nydalen og Helsfyr/Valle. Undersøkelsen målte reiser til/fra områder hvor mange bor, som Lambertseter, Asker, Lillestrøm, Ski, Grünerløkka og Blindern, samt Oslo Lufthavn. Samlet sett har Kværnerbyen kortest reisetid til disse stedene

– Man skulle tro de andre områdene er enklere å komme til, siden det går t-bane dit, men våre undersøkelser viser at det faktisk er Kværnerbyen som har kortest reisevei for folk flest, sier Bøhler.

Derfor mener han Oslo K er et av de mest sentrale kontorbyggene utenfor bykjernen. Nabobygget til Oslo K, Kværnerhallen huser blant andre Amesto. De er meget fornøyd med beliggenheten.

– Ansatte i Kværnerhallen forteller at de kan putte PC-en i veska når de ser bussen nærme seg, og fortsatt rekke den med god margin, sier Bøhler.

Nærmeste bussholdeplass er 100 meter fra døren til Oslo K

Amesto flyttet til Kværnerhallen allerede i 2013. De skryter både av bygget de holder til i, som også eies av OBOS, og området.

– Vi vurderte Kværnerbyen til å være et «up and coming» område og syntes at Kværnerhallen var unik. Potensialet var stort til å bygge vårt eget, sier COO i Amesto, Cecilie T. Fensholt.

Enkel adkomst, rikelig med parkering

Kværnerbyen ligger nært E6, noe som gir enkel adkomst med bil. I tillegg er dette et av få sentrumsnære bygg som har godt med parkeringsplasser.

– Det vil bli 10 000 kvadratmeter garasjeanlegg med over 200 parkeringsplasser i kjelleren på Oslo K, forteller Nils Morten Bøhler.

– I tillegg er det godt med parkeringsplasser på gateplan i Kværnerbyen. Både i garasjen og bydelen blir det mulig å lade el-biler, og vi kommer også til å ha el-sykkellading og – parkering i kjelleren, sier han.

