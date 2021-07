Digitalisering og digitisering -hva er egentlig forskjellen?

«Digitalisering» har sammen med «digital transformasjon» summet rundt oss det siste tiåret som to av de største buzzordene innen forretningsutvikling og teknologi.

Det er lett å slenge ut ordet: «Vi skal digitalisere kjerneprosesser i vår virksomhet.» Men hva betyr det egentlig? Hva innebærer det faktisk å gjennomføre en suksessfull digitaliseringsprosess? Det er det nok mange som ikke har et klart svar på.

Hva er så «digitisering»? På engelsk er «digitizing» et vanlig brukt ord, like vanlig som «digitalization».

Slik er det ikke på norsk. Googler du «digitisering», spør Google tilbake: «Mente du digitalisering?». Nei, vi mente faktisk «digitisering». For det er forskjell på digitisering og digitalisering – og det er en god grunn til å skille mellom begrepene.

Digitisering er ikke digitalisering

Kort forklart er digitisering overgangen fra analog informasjon til digital informasjon. Mange snakker om «å sette strøm på skjema».

Men hvorfor er begrepet så lite brukt i Norge? Kanskje fordi digitisering er å «bare» flytte analog informasjon over i den digitale verden. «Å sette strøm på et skjema,» er lite å rope hurra for.

Når man digitiserer et skjema, så må man likevel fylle ut alle feltene i skjemaet før det sendes til en datamaskin. Arbeidsoppgaven eller kundeopplevelsen er stort sett som før. Selv om informasjonen fra skjemaet er tilgjengelig digitalt, tar oppgaven like lang tid som før. Kanskje ansatte og kunder til og med blir irriterte, fordi de nå kan sammenligne den digitiserte prosessen med digitaliserte prosesser hos andre virksomheter.

Det er digitisering når du ikke lenger trenger å reise til et kontor for å hente et fysisk skjema, men i stedet kan laste det ned fra en hjemmeside. Og så kan du skrive det ut på printeren hjemme, fylle det ut og sende det inn via epost. Eller som brev.

Det er også digitisering om du kan fylle ut det samme skjemaet på nettet, trykke “send” og i andre enden må mottakeren manuelt kopiere eller taste inn dataene i systemet. Digitisering er altså ikke digitalisering.

Digitalisering er effektivisering og automatisering

Ved digitalisering bruker man teknologi i arbeidsflyter og prosesser for å effektivisere, forbedre og i noen tilfeller automatisere dem.

For å fortsette med skjemaet vårt: Når det er gått fra å være et papir man fyller ut med kulepenn, til å bli et digitalt skjema, kan man digitalisere prosessene rundt skjemaet.

La oss se på hvordan digitalisering av skjema- og dokumentflyt, for eksempel knyttet til avtaler kan gi store gevinster. Alle virksomheter må forholde seg til ulike avtaler: ved nye ansettelser, innkjøpsavtaler, partnere, underleverandører eller andre former for avtaler og kontrakter. Prosessene rundt dem kan imidlertid være både tid- og ressurskrevende.

Analog

Tidligere var hele prosessen analog. Signeringspartene måtte ofte møtes mange ganger for å bli enige om de ulike punktene og deretter for å signere.

Digitsering

Med digitisering har avtaledokumentene blitt digitale, men både kontrollen av dem og signeringen følger analoge prosesser. Dokumentene sendes til alle som skal sette sin signatur på papirene per post eller epost, skrives ut, signeres, skannes og sendes tilbake, signeres av avsender og så videresendes til relevante intresenter for kontroll. Med andre ord en rekke manuelle handlinger for å ratifisere det som i utgangspunktet er en enkel avtale.

Digitalsiering

Hele prosessen rundt avtalen er digital. Avtaledokumentet kan opprettes, sendes, signeres og arkiveres i én sammenhengende digital prosess.

Digital transformasjon

Bygger på digitisering og går noen skritt videre. Man kan sette opp regler i signeringsprosessen som gjør at man ikke får sendt fra seg avtalen før alle nødvendige punkter er signert. Man kan sette opp regler der avtalen automatisk sendes til neste signaturpartner. Og man kan automatisere prosessene i bakkant av den signerte avtalen, som utbetaling av lån, opprettelse av en ny ansatt i ulike forretningssystemer og så videre.

En digital transformasjon av noe så hverdagslig som en signeringsprosess, har mange effekter som kortere ledetid, bedre kundeopplevelse, færre feil og økt konvertering.

Etter å ha digitalisert sine kontrakt- og avtaleprosesser med Scrive eSign, opplevde DNB en nedgang fra 12 til 0 prosent feil på sine finansieringssøknader. Nordnet opplevde at konverteringsraten økte med over 115 prosent etter å ha digitalisert sin kundeonboarding ved hjelp av Scrive.

Frem og tilbake er dobbelt så langt

Digitalisering av dokumentflyt kan altså gi store besparelser i form av kortere saksbehandling og mindre ressursbruk. I en digitisert verden krever samme prosess mye manuell oppfølging og kontrollering:

Har de rette personene underskrevet dokumentene?

Er de riktige dokumentene underskrevet?

Har alle underskrevet alle dokumentene?

Er svaret nei på et eller flere av spørsmålene, må man sende dokumentene frem og tilbake. Det er en tidkrevende og utmattende prosess som vanligvis tar flere uker før dokumentene blir ferdig underskrevet. Dermed må man vente, enten det er et lån som skal godkjennes, et salg som skal fullbyrdes eller en onboarding som skal iverksettes.

Fundamentet for en digital transformasjon

DNB og Nordnet er ikke alene, selskaper som Telenor, Obos og Tesla har også digitialisert sentrale avtaleprosesser ved hjelp av Scrive sine løsninger. Samtidig har den digitale dokumentflyten vært fundamentet for en digital transformasjon av forretningsprosesser og forretningen. Å skape en heldigital dokumentflyt, er forretningsideen til Scrive. Dokumenter og avtaler kan genereres, sendes, signeres og arkiveres gjennom Scrives løsning. Løsningene kutter tiden fra avtalene sendes til de signert fra uker til minutter.

Og tidsbesparelsen er bare en liten del av gevinstene som kan realiseres. Bedre datakvalitet, samsvar med lover og regelverk, forbedret medarbeider- og kundeopplevelse samt mulighet til å digitalisere tilstøtende prosesser, er andre.

Digitalisering av avtaleprosesser er en god start på digital transformasjon av forretningen. Og den virkelig gode nyheten er at løsningene fra Scrive kan tas i bruk selv uten et forutgående IT-prosjekt. Scrive eSign fungerer med systemene og programmene du allerede bruker i dag, samtidig som de også tilbyr en markedsledende API og fullintegrerte løsninger.

