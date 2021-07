Europas ukjente teknologisuksess

Om du er en av de mange tusen ihuga Manchester United-fans eller følger nøye med på engelsk fotball, fikk du kanskje med deg nyheten om at Man U skifter draktsponsor fra sesongen 2021/22. Da byttes Chevrolet-logoen ut med TeamViewer.

Den nye draktavtalen med The Red Devils er bare en av mange grunner til at du høyst sannsynlig vil bli bedre kjent med TeamViewer i tiden som kommer.

Men hva er TeamViewer?

Om du ikke har jobbet som IT-konsulent eller bedrevet fjernhjelp (remote access) på dine foreldres PC-er, er sjansen liten for at du har et forhold til det tyske selskapet. Under får du en kort introduksjon til et av Europas mest suksessfulle teknologiselskaper, som allerede har klart å etablere seg som en global aktør innen løsninger for fjerntilgang og kommunikasjon.

Født i hjertet av Industri-Tyskland

TeamViewer ble etablert i Göppingen, like ved Stuttgart sør i Tyskland i 2005.

Det første produktet som ble lansert var remote access - en løsning for fjerntilgang og -styring av datamaskiner. Det er her IT-konsulenten eller datahjelperen kommer inn. Med TeamViewer har alle «IT-eksperter» kunnet ta over kontrollen og styre datamaskiner via internett, uansett hvor langt borte de fysisk befinner seg. De første årene besto også kundemassen i hovedsak av enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter.

Siden starten har imidlertid selskapet vokst kraftig. Produktporteføljen er blitt vesentlig bredere og kundene består i dag av alt fra enkeltpersoner til store, globale konsern i stort sett alle bransjer.

Her er noen av de viktigste milepælene i TeamViewers historie

2005: Etablert i Göppingen

2010: Over 100 millioner installasjoner

2018: Utvidelse av produktporteføljen med løsninger for AR (Augmented Reality/forsterket virkelighet), IoT (tingenes internett) og løsninger tilpasset store konsern.

2019: Notering på MDAX, Frankfurt

2020: Oppkjøp av tyske Ubimax, som utvikler AR-løsninger for fabrikker og industri. Gjorde opp 2020 med rekordomsetning på 456 millioner euro, vel 4,5 milliarder kroner, en vekst på 17 prosent fra 2019.

2021: Kjøp av det amerikanske AR-selskapet Upskill og Xaleon i Østerrike. Sistnevnte lager programvare for kundelojalitet, kundeengasjement og løsninger som forenkler kommunikasjon mellom virksomheter og kunder.

Løsninger for alle typer jobber i alle bransjer

TeamViewers løsninger omfatter alle slags applikasjoner for de fleste bransjer, ikke bare til IT-avdelinger eller kontorbedrifter. Programvaren gjør det mulig å få tilgang til, kontrollere, administrere, overvåke og reparere et bredt spekter av ulike maskiner og enheter selv om man befinner deg helt andre steder og i nesten alle industrier. I tillegg kan systemene støtte arbeidere i felten, i fabrikker og verksteder gjennom augmented reality (AR) og med digitale instruksjoner.

Kjernen i alle løsningene er kommunikasjon og tilgang enten det er mellom folk eller (data)maskiner, enheter og utstyr. TeamViewers portefølje omfatter:

Løsninger for fjernarbeid, samhandling og samarbeid.

AR-løsninger som eksempelvis gjør det mulig å gi en maskinreparatør utfyllende instrukser eller informasjon om maskinen hun ser på gjennom AR-briller.

IoT, AI (kunstig intelligens), robotisering og automatisering.

Løsninger for overvåking og administrasjon av maskiner.

Systemer for kundeoppfølging, kundekontakt og kundeservice.

Reparasjon og vedlikehold via fjerntilgang.

Her er noen eksempler på hva TeamViewers løsninger kan hjelpe med. De kan gi helsepersonell fjerntilgang slik at de kan fjernstyre MR-maskiner. I landbruket brukes løsningene til å drifte melkeanlegg og landbruksmaskiner. Bilprodusenter bruker samhandlingsløsningene for å hjelpe kundene med å konfigurere biler via nett. Hele fabrikker i matvareindustrien fjernstyres og vedlikeholdes ved hjelp av TeamViewer. Og selvsagt kan IT-avdelinger i alle typer bedrifter fikse IT-problemer ute i lokalavdelingene eller hjemme hos de ansatte, uansett hvor de sitter.

Fra opprinnelsen i Göppingen, like ved Stuttgart sør i Tyskland, er TeamViewer i dag til stede i hele verden. Veksten har vært særlig sterk i Nord-Amerika og Asia. Forvent også å se mye mer til TeamViewer i Norge i årene som kommer, særlig innen sektorer som retail, produksjonsindustrien og energisektoren.

