Her kommer Nord-Europas største spiselige takhage, midt i Oslo!

Samdyrkelaget på Økern Portal er godt i gang med å så frø og stelle planter, for her skal ingenting overlates til tilfeldighetene når takhagen åpner for allmennheten til høsten.

– Med samdyrkelaget får mennesker med eller uten grønne fingre være med opp i høyden og dyrke grønnsaker og urter på toppen av Økern Portal, innleder bybonde Liv Opsahl.

Hun er ansvarlig for dyrking og stell av planter på taket av næringsbygget.

– Det er ganske spesielt at man kan dyrke her oppe på toppen av bygget, fortsetter bybonden.

– Mange av medlemmene i samdyrkelaget bor rundt i området, og flere har stått på ventelister for parsellhager i lang tid, sier Opsahl.

Anders Blegeberg hjelper til med å ferdigstille taket og gleder seg over at det snart vil være åpent for alle.

Anders Blegeberg

– Jeg bor et par hundre meter fra Økern Portal, og syntes det er fantastisk at man utnytter takarealet på denne måten. Her kan vi lære om planter og dyrking, ha det sosialt, nyte utsikten, eller ta en treningsøkt i høyden. Spesielt gøy er det at taket kan bli en læringsarena for barn og unge. Vi trenger kunnskap og engsjement rundt bærekraftig, kortreist og sunn matproduksjon, smiler Anders, som til daglig jobber på WANG ung Oslo og WANG Toppidrett.

Et tak med mange muligheter

Taket blir åpnet for alle, også skoler og barnehager. Her skal de lære om planter, dyrking og urbant landbruk på toppen av næringsbygget.

– Planen er å lage en interaktiv rebusløype der besøkende kan skanne QR-koder med mobil eller nettbrett for å få opp informasjon og løse oppgaver, sier Opsahl.

Det jobbes for harde livet med dyrking og planting på toppen av taket. Her med Liv Opsahl i spissen.

– Det er satt av et eget område for dyrking til spisestedene. Vi skal også ha innendørsdyrking slik at vi kan levere urter og grønnsaker til spisestedene gjennom hele året, sier hun.

Den sirkulære tankegangen står sentralt:

– Alt matavfallet fra spisestedene går inn i en komposteringsmaskin. I løpet av 30 timer forvandles matavfallet til næringsrikt kompostpulver som vi skal bruke til gjødsel. Det er et strålende eksempel på et sirkulært kretsløp, sier Opsahl.

Mulighetene er mange på toppen av Økern Portal

Bikuber og Bijobben

Det kommer også bikuber til taket.

– Vi samarbeider med Bijobben som er et initiativ fra Frelsesarmeen. Kort fortalt er det en sosial treningsarena der de som trenger et friminutt fra rusen får oppleve mestring og smake på arbeidslivet som birøktere. Bier er utrolig viktig og honningen er høyt verdsatt og meget etterspurt, sier Opsahl.

Hun forteller at det også kommer et meitemarkhotell og en egen hage med historiske norske planter om kort tid:

– Meitemarkhotellet viser hvordan meitemarken komposterer og arbeider med jorda. Meitemarken er utrolig viktig for å få god jord, sier hun, og fortsetter:

– Vi skal også få på plass et eget område som vi kaller Noahs park. Her finner man planter som har gått av moten, men som vi brukte masse av i Norge før. Norge var eksempelvis stor-eksportør av karve på 1800-tallet. Vi får tilsendt de historiske vekstene fra Norsk institutt for bioøkonomi og foreningen KVANN som jobber for å ivareta gamle norske nytteplanter, sier Opsahl, som gleder seg til å ta imot besøkende når taket åpner for allmenheten til høsten.

Økern Portal med Nord-Europas største spiselige takhage

Verdt å vite om Økern Portal

På toppen av bygget vokser Nord-Europas største spiselige takhage frem. Den er åpen for alle og fungerer som en utmerket plass for å ta seg en pause i arbeidshverdagen med utsikt over Oslo i alle retninger. Her settes det også av store arealer for å dyrke grønnsaker som brukes i restaurantene.

I Økern Portal åpner ni unike spisesteder som vil servere mat for enhver smak. Menyene er utviklet av landslagskokk Idunn Nilsen.

Økern Portal er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert aluminium utgjør fasadens hovedelement. Bygget kan skilte med både energiklasse A, bærekrafts-sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent og en innovativ energiløsning.

Økern Portal er et smartbygg. Det er etablert en omfattende og fleksibel teknisk infrastruktur med fremtidsrettet teknologi.

Alle tekniske anlegg og systemer som varmeanlegg, kjøleanlegg, ventilasjon og lysstyring i bygget er integrerte slik at de samspiller for å redusere energiforbruket og øke komforten for brukerne av bygget. For leietakere på Økern Portal betyr dette også økt innsikt i hvordan arealene utnyttes av medarbeidere – det kan bli et viktig verktøy for å tilpasse arbeidsplassen på best mulig vis.

Vegg-i-vegg kommer Norges første Radisson Red Hotell. Det åpner sommeren 2022 og vil bestå av over 200 rom, samt et konferansesenter med panoramautsikt over hovedstaden.

Det er liten tvil om at Økern Portal blir et av de mest spennende næringsbyggene i Oslo. Og det er fortsatt noen ledige lokaler.

