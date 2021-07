Formuesstrukturering via forsikringsløsninger

I Norge har antall dollarmillionærer økt fra 174,000 i 2018 til 182,000 i 2019 (kilde: Capgemini World Wealth Report 2020). Norge har nå forbigått Sverige, vår «Söta bror», med økende interesse til å finne nye måter å strukturere formuen på. Kombinasjonen av fleksibilitet, anerkjent, stabilt og sikkert struktur som fungerer på tvers av jurisdiksjoner, er gjerne kriteriene som er mest etterspurt i markedet innen dette segmentet. Livsforsikringsløsninger fra Luxembourg gir en rekke fordeler, og kan derfor se ut til å være et riktig valg for mange.

Luxembourg, anerkjent finanssenter med grenseoverskridendeforsikringsdistribusjon

Midt i hjertet av Europa, har Luxembourg en rekke fordeler som tiltrekker seg utenlandske investorer. Landet er en av de best fungerende økonomiene i Europa, med et stabilt politisk klima (trippel A rating september 2020), moderne, strengt men fungerende regelverk, med tilsynsmyndigheter som opprettholder sikre og velregulerte markeder, og diskresjon knyttet til forvaltning. Luxembourg er først og fremst kjent for deres ledende finanssentrum og grenseoverskridendelivsforsikringsvirksomhet i Europa, som er et resultat av meget høy grad av internasjonal bransjekunnskap, på tvers av jurisdiksjoner, opparbeidet over år av livselskapene, vel å merke unit linked livsforsikringsløsninger.

Fleksibelt investeringsunivers

«Privatpersoner samt institusjoner, som holdingselskaper, møter på en rekke utfordringer ved strukturering av formue og arveplanlegging. Hos WEALINS tilbyr vi skreddersøm og fleksible løsninger som imøtekommer den enkeltes behov.»

Ved valg av en Luxembourg-basert livforsikringskontrakt, kan en dra nytte av fleksible investeringsmuligheter. Forsikringstakeren har dermed muligheten til å investere i obligasjoner, aksjer, pengemarkedsfond, børsnotert eller unoterte papirer, enten via dedikerte forsikringsfond eller spesialiserte forsikringsfond.

Regelverket i Luxembourg gir tilgang til en rekke sofistikerte finansielle instrumenter, som normalt er mer omfattende enn lokale forsikringstilbydere.

Et tydelig og sikkert regelverk



Fordeler gjennom en Luxembourg livspolise består ikke kun av fleksibilitet og skreddersøm. Riktignok velges denne type løsning også på bakgrunn av produktets optimale beskyttelse, takket være den såkalte Sikkerhetstriangel-mekanismen. Dette er en direkte følge av regelverket som krever at banken må holde midlene, som tilsvarer forpliktelser overfor respektive forsikringstakere, separat fra selskapets øvrige midler. Dersom forsikringsselskapet mot all formodning skulle gå konkurs, har forsikringstakerne eller arvinger, i form av begunstigede, første prioritet til kontoen før samtlige øvrige kreditorer, inklusive staten («Super-privilege» artikkel 39 i den omarbeidede forsikringsloven av 6.desember 1991).

Mobilitet på tvers av jurisdiksjoner

I Europa, observerer vi en økende trend innenfor mobilitet, hvor utenlandske søker etter ekspertise og løsninger innenfor formuesstrukturering og generasjonsskifte, på tvers av jurisdiksjoner. WEALINS tilbyr mobile livspoliser i henhold til regelverket i Luxembourg med prinsippet om skattenøytralitet. Dette betyr at produktet generelt kan tilpasses etter kundens skattemessige bostedsland, i tråd med landets regelverk og skatterettslige krav. Kapitalforsikringen følger herunder norske regler når kunden er skattemessig bosatt i

Norge. Velger kunden å flytte til et annet land, for eksempel Spania, vil WEALINS gjøre nødvendige tilpasninger slik at polisen er i tråd med Spanske regler og krav. Dette vil i tillegg redusere byrden rundt administrering og rapportering.

Hos WEALINS vil det i aller høyeste grad vektlegges synergier av kunnskap og kompetanse gjennom erfarne team for å best mulig dekke behovet til våre utenlandske kunder. Med støtte fra våre fremste spesialister innen forsikringsteknikk og anerkjente eksperter i ulike jurisdiksjoner, lykkes WEALINS med å utvikle og tilby innovative produkter til våre samarbeidspartnere og formuende privatpersoner, med et stort fokus på service og kvalitet.

«WEALINS har utviklet løsninger for å tilpasse formuende privatpersoner. Vårt norske produkt, Wealins Life Norway, gir en rekke fordeler både for privatpersoner og selskaper bosatt/etablert i Norge.»

Hvorfor WEALINS?

WEALINS er et Luxembourg-basert livsselskap med mer enn 30 års erfaring innen strukturering og planlegging av formue via forsikringsløsninger. Takket være selskapets pan-europeiske kunnskap (WEALINS er aktive i 9 europeiske land), er WEALINS markedsleder innen grenseoverskridende livsforsikringsvirksomhet i Norge, fra Luxembourg. (med over 90% andel av den totale produksjonen i det norske markedet fra Luxembourg i 2020).

Suksessen bak dette, foreligger i selskapets synergi bestående av ekspertise og kunnskap på tvers av avdelingene (kommersiell, formuesplanlegger, juridisk, support og ikke minst investeringsavdelingen) Med fokus på mangfold og multikulturell bakgrunn, har selskapet dyp forståelse innen de lokale markedene, og kan tilby våre samarbeidspartnere og internasjonale kunder dyktighet, markedskompetanse og service av ypperste kvalitet.

WEALINS, med en BtoBtoC-tilnærming, arbeider tett opp mot internasjonale institusjoner og samarbeidspartnere (som forsikringsformidlere, privat banker, formuesforvalter, investeringsrådgiver, familyoffices og skatterådgiver), som tilbyr våre løsninger til deres formuende kunder. Dette gjør at våre partnere kan opprettholde en ekslusiv og tett relasjon med sine respektive kunder, også gjennom en WEALINS livspolise.

Investeringsreglene i Luxembourg med åpen investeringsarkitektur, gir forsikringstakeren fleksible muligheter til å velge ulike fondsforvaltere i en og samme kontrakt, men også mulighet til å dele opp forsikringsmidlene i forsikringskontrakten hos ulike investeringsrådgivere og banker.

Planlegging av formue rettferdiggjøres av kvalitet og pålitelighet. Livsselskaper i Luxembourg, og WEALINS er forpliktet til å utvikle gode, innovative og langvarige løsninger, samt imøtekomme kundens forventninger på best mulig måte.

