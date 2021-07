Autentisk smak - unik design

Historien startet i 1853 da Niels Andreas Christensen (N.A Christensen) startet Morsø Jernstøberi. Morsø hadde en stor produksjon - fra stallvinduer, gravkors og redskap til gryter, potter og panner. Rundt århundreskiftet, begynte Morsø å produsere og levere kakkelovner og varmeovner til skoler, kirker, statsbanene, departementene – og til det danske slottet. I 1915 fikk Morsø den ettertraktede tittelen som Leverandør til det kongelige hoff.

De beste redskapene til kjøkkenet

På 50 tallet, lanserte Morsø den kjente «Copko S.5 » gryten og serien til kjøkkenet. «Copko» gryten har blitt en designklassiker. I 2015 videreførte de kjøkken konseptet, og produserte stilrene sorte støpejerns produkter til kjøkkenet, som var en naturlig utvikling fra ved, og kakkelovnene. De senere årene har Morsø også utviklet sine produkter i stål og tre, for den totale kjøkken og bord opplevelsen.

Stemningsskapende design til utendørskjøkkenet

I 2012 lanserte Morsø den første uteovnen, Forno. Forno betyr ovn på italiensk, og det er flammen som er i fokus, og er «showstopperen» ved Forno grillen. Det ikoniske designet, og de mange funksjonene grillen har, gjør den både perfekt til matlaging, og som en stemningsskapende vedfyrt utepeis i hagen, eller på terrassen.

Med Morso Outdoor-serien forsterker vi utendørs atmosfæren. I samarbeid med de mest anerkjente samtidsdesignerne har vi laget et omfattende utendørs konsept, som setter stemningen med kvalitet og unikt design i fokus. Morsø har både utelykter og bålpanner i sitt sortiment, for den totale uteopplevelsen. Med Forno grillene kan du forlenge sesongen, og grille hele året, samtidig som du holder deg varm på kjølige kvelder. Forno modellen, finnes i flere modeller, blant annet også i gass.

I sommer introduserer vi den elektriske balkong-grillen: Balcone, som både er bærekraftig, nett, og funksjonell. Perfekt for de som bor i urbane strøk eller uten hage, eller til bruk i båten. Morsø outdoor tilbyr griller og tilbehør til et hvert behov og uteplass.

Se hele Morsø universet her: www.morsoeshop.com

LAG SPRØ ITALIENSK PIZZA PÅ GRILLEN

Oppskrift italiensk pizzadeig ( 4 pizzaer) Ingredienser

8 dl mel -Tipo 00

2 1/2 dl vann

1/2 dl oliven olje

1 ts salt

1/2 pose med tørrgjær

Fremgangsmåte:

Bland mel og salt. Rør ut gjæren i lunkent vann og bland det sammen med det tørre.

Tilsett deretter oljen. Elt deigen godt, slik at den er myk og smidig, og uten klumper.

La deigen heve i 30- 60 min til den har doblet størrelse.

Oppskrift pizzasaus ingredienser

½ rødløk 2 fedd hvitløk

1 tomat 1 boks flådde tomater

½ håndfull frisk basilikum med stilk

4 stilker frisk timian, 1 liten boks tomatpuré

2-3 ss olivenolje Salt og pepper

Fremgangsmåte pizzasaus:

Alle ingredienser blendes med en stavmikser eller i en alminnelig blender. Oljen brukes til å legere tomatsausen, så den ikke så lett trenger ned i pizzabunnen under steking. Smaksett med salt og pepper.

Pizza med Mortadella ( porsjonspizza)

1 kule pizzadeig a ca. 160 gr. 1,5 dl tomatsaus -

1 frisk mozzarella evt. 2 ss dansk rygeost,

4 skiver god mortadella (italiensk kjøttpølse med pistasjnøtter) 4 grønne ferske asparges

Frisk basilikum

4-5 cherrytomater

1 ss olivenolje

Knekk enden av aspargesen og skjær dem i strimler. Legg strimlene i kaldt vann. Rull ut pizzaen til ca. 30 cm i diameter og ha på tomatsausen. Riv halvparten av mozzarellaen i biter og legg på pizzaen. Tar du for mye mozzarella, kan deigen bli for våt. Fordel evt. rygeosten (dansk røkt ost) i små topper ut over pizzaen, smaken passer godt sammen med aspargesen som også legges på, og toppes med mortadella. Ha over noen dråper olivenolje, litt frisk basilikum og et par cherrytomater for ekstra finish.

Tips til grilling i Morsø Forno:

Når ovnen er ferdig oppvarmet, skyves glørne bort med askeskrapen i en halvsirkel bakover i ovnen, og pizzaen legges inn på pizzasteinen. Pizzaen skal kun ha 2 ½ minutter, før du roterer den og så 2 ½ minutter igjen.

Nytes med engang!