Atle har gått fra Excelark og manuell jobb over til Hybel Premium

"Nå bruker jeg ikke noe energi på boligutleie lengre. Enten du har 2, 20 eller 2.000 rom som skal leies ut; aldri har utleie vært mindre komplisert enn gjennom Hybel.no - jeg er så imponert og tar av meg hatten! - Atle Jensen, boligutleier.

Atle Jensen fra Kristiansand har drevet med utleie av bolig i 15 år. Han har 20 rom som hovedsakelig leies ut til studenter. Atle forteller at Hybel nå befester seg som den største markedsplassen for boligutleie i sitt område, og at Hybel er blitt "der studentene leter" når de skal finne seg en plass å bo. Han forteller også at studentene ønsker at utleieforholdet går gjennom Hybel da dette gir en trygghet for begge parter.

"Jeg var tidligere vant med å bruke Finn.no, det var jo det "alle" brukte. Plutselig var det Hybel.no alle i byen snakket om, og det var der jeg måtte finne mine leietakere. Nå er det er blitt litt sånn at det er på Hybel alle leter etter bolig, og det er Hybel som gjelder. Studentene ønsker at utleieforholdet skjer gjennom plattformen, og jeg merker at studentene setter pris på at ting gjøres skikkelig. Å ha full tillit hos de jeg leier ut til føles veldig bra for meg som utleier."

Atle forteller om en plattform som gjør livet hans lettere, med enkel etablering av kundeforhold og elektronisk signering av leietakere. Den totale oversikten over hele "utleiebusinessen", også på telefonen sin, beskriver han som usedvanlig god.

"Først hadde jeg en gratis profil og synes dette fungerte bra, men så oppdaget jeg forvaltningsløsningen. Tidligere holdt jeg styr på leieforholdene mine i Excel, men etter å ha kommet meg inn på Hybel Premium er det ingen vei tilbake."

Atle peker på at plattformen ikke bare er for de store eller bare er for de små:

"Jo større du er, jo større behov har du for å strømlinjeforme, automatisere og forenkle. Men selv for de små er kostnaden, hvis du kan kalle den det, rett og slett minimal! Da tenker jeg ikke nødvendigvis bare på at det koster fa 29,- per leieforhold per måned, men også tidskostnader og hodepinekostnader. Hybel gjør livet til utleiere som meg noe helt annet enn hva det var tidligere, og jeg kan ikke tenke meg å svitsje over til noe annet."