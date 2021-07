Den lille prikken over i-en

Baume & Mercier er et av de eldste sveitsiske klokkemerkene. I mer enn 190 år har de håndlagede urene satt spor etter seg. Både gjennom sine presise og bestandige urverk, men også ved å representere design som treffer tidsånden. Et Baume & Mercier ur er et tydelig statement i et hverdagsantrekk og vil samtidig alltid være et diskret og elegant følge til et formelt antrekk.

Baume & Mercier Riviera (1 / 6) Baume & Mercier Riviera

Det er mange likhetstrekk mellom bil- og klokkeindustrien. I løpet av de siste ti-årene har SUV-ene blitt stadig mer populære – og nå er SUV-ene de mest populære bilene i Norge. Tilnærmet samtlige bilmerker har minst en SUV-modell i sortimentet. Ikke fordi du skal kjøre i terrenget, men fordi en SUV er mest praktisk uansett hvor du skal og hva du skal ha med. Å kjøre en SUV gir også utrykk for en sporty og aktiv livsstil, en image de fleste ønsker.

Så er det også i klokkenes verden. Baume & Mercier sin Riviera kolleksjon er en sådan SUV. Det passer uansett antrekk og anledning. Første gang lansert i 1973 og fortsatt like gjenkjennbar med sin 12-kantede krans rundt glasset. Det smyger seg lett under skjortemansjetten og gir et diskré elegant uttrykk.

– Jeg pleier å si at Baume & Mercier er urmakerens favoritt. Klokkemerket som er den syvende eldste klokkeprodusenten fra Sveits har lenge vært å finne hos Urmaker Christensen.

– «Affordable Luxury» er mottoet til B&M og urene er klassiske, stilrene og elegante – og passer gjerne for hun eller han som vil ha noe ikke alle andre har. Nå har Baume & Mercier relansert Riviera kolleksjonen fra 1970 tallet, og jeg må innrømme at Riviera 10617 får mye armtid hos meg om dagen, sier Andreas Madsen i Urmaker Christensen.

Baume & Mercier Riviera 10618

Riviera Baumatic 10617 - automatic caliber BM13-1975A. 5 dagers gangreserve, gangnøyaktighet -4/+6 sek., antimagnetisk og 5 års serviceintervall. 42mm ADLC behandlet urkasse med ripesikkert safirglass. Vannresistens 100 meter.

Riviera kolleksjonen består av til sammen 12 modeller. 7 modeller i 42mm til han og 5 modeller i 36mm å velge blant til henne. Kolleksjonen blir desto mer spennende på grunn av Baume & Mercier sitt nye Fast Strap System. Det tar bare sekunder å bytte fra lenke til gummi-rem og vis-versa uten bruk av verktøy. 3 forskjellige farger gummi rem til han og hele 5 ulike farger til henne.

Det er gledelig at Baume & Mercier med nye Riviera kolleksjonen lanserer en sporty damemodell. Muligheten til å skifte kjapt og enkelt mellom gummi rem og lenke gir anledning til å matche med farger og stil. Pia Kevin i PL, distributør av Baume & Mercier i Norden & Baltikum

Baume & Mercier 10612 og 10614





