Invester i Norges mest komplette økonomiapp

Defero er en gratistjeneste som gir privatpersoner kontroll over egen kredittsjekk, gjeldssituasjon, privatbudsjett og rentemuligheter. Selskapet beta-lanserte tjenesten sin i 2019, og drives allerede med positiv bunnlinje på tross av svært raskt vekst. Nå skal Defero gjennomføre en mindre emisjon for å lansere tjenesten i nye markeder.

Høydepunkter:

- 130 000 norske medlemmer

- Omsatte for 734 000 NOK i 2019, 2,8MNOK i 2020 og 4,3MNOK allerede i 2021!

- Positiv bunnlinje på 920 000 kr så langt i 2021

- Todelt forretningsmodell med inntekter fra både annonser og betalende medlemmer

- Flere meget spennende dialoger med nye, og eksisterende, partnere som kan gi betydelig inntektsløft

- Svært god kostnadskontroll – totalt investert 6MNOK fra selskapsstiftelse til dagens emisjon

Produktet:

- Kredittsjekk deg selv gratis – se kredittscore og betalingsanmerkninger

- Overvåk endringer i egen kredittsjekk

- Personlig rentedashbord som viser forventet rentenivå på alle markedsbaserte lån

- Oversikt over kredittkort og forbrukslån fra Gjeldsregisteret

- Økonomisk analyse med råd og tiltak for å spare penger

- Privatbudsjettfunksjon

- Verdiestimat på bil og bolig

- Spesielle tilbud

- Defero ID-Sikkerhet, en ID-tyveriløsning som varsler medlemmet om data deles på Dark-Web

Muligheten

Forretningsmodellen fungerer svært godt, med KPIer som bedres etterhvert som selskapet vokser. Samtidig kan produktet gjenskapes i nye markeder med lave investeringsbehov, noe som gjør at vekstcaset ser meget attraktivt ut. Selskapet oppnådde lønnsomhet etter 24 måneder i Norge. Forventer lønnsomhet i nye markeder innen 12 måneder.

Emisjonskapitalen vil benyttes til å realisere en ambisiøs vekstplan som tar Defero til minst 3 nye markeder før 2025.

Emisjonsdetaljer

- Det utstedes inntil 10 958 904 nye aksjer til 73 øre per stykk. Dette tilsvarer 6,8% av selskapet, etter fulltegnet emisjon.

- Emisjonen antas lukket senest ved utgangen av August.

- Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett i henhold til dagens eierandel.

- Nye aksjonærer som kan bidra med verdi utover kapital vil prioriteres.

- Minimumstegning (Gjelder kun nye aksjonærer): 30 000 NOK

- Endelig tildeling bekreftes når emisjonen er fulltegnet/avsluttet.

Du tegner aksjer ved å sende mail til eat@defero.no med antall aksjer du ønsker. Spørsmål til emisjonen kan rettes til samme epost.

Dagens eierstruktur – inkluderer både aksjer og tegningsretter til ansatte:

Innotesco AS (Eigil Arff Tarjem) 56,2%

David Emilio Irgens Utler 7,67%

Goincourt AS 7,21%

Jon Berg Onstad (+Onstad AS) 6,03%

Steffen Robertsen 3,31%

Odin Nilssen Oftedal 2,04%

Knut Jonatan Vik 1,98%

Thomas Sharman 1,80%

Christian Skallerud 1,79%

Bjørn-Arild Dahl 1,29%

Andre 9,96%

Obs! Alle ansatte i Defero investerer i Defero ved å bytte lønn mot tegningsretter