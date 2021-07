En god faglig høst i sikte

Sommeren er i anmarsj for fullt. Og når høsten kommer, betyr det forhåpentligvis en mer normal hverdag for de aller fleste av oss.

Noen av de nye vanene vi har fått under pandemien er utelukkende positive. Spesielt for alle som er opptatt av formidling, skal vi tro førsteamanuensis Aksel Mjøs på Institutt for finans hos NHH.

– Mer bruk av digitale hjelpemidler har åpnet for nye muligheter for studenter og lærekrefter hos NHH. Vi når rett og slett mange flere med vårt faglige tilbud nå enn før, sier han.

– Sentral kraft mot sentralisering

Fra boligen på vakre Hosanger på Osterøy utenfor Bergen trekker han også en annen konklusjon.

– Jeg tror farten i den pågående digitaliseringen av samfunnet vil bli en sentral kraft mot sentraliseringen. Pandemien har virkelig synliggjort at vi ikke trenger å bo i en by for å være i stand til å utføre en jobb.

Mjøs er også programansvarlig for finansanalytikerstudiet hos NHH Executive. Han varsler en god faglig høst for finansfolket som ønsker videreutdanning.

– Vi har utviklet en ny Executive master i anvendt finans. Den inneholder utvidelse av selve AFA-studiet og fem svært relevante fordypningsretninger. Dermed får studentene en veldig spesialisert finansmaster fra NHH Executive, utviklet og gjennomført i fortsatt godt samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening.

Bærekraftig finans

En annen viktig nyskaping handler om bærekraft, gjennom studiet Sustainable Financial Analysis. Dette studiet gir 15 studiepoeng på masternivå, med oppstart i oktober.

– Vi gjennomfører programmet på engelsk, og det vil markedsføres både i Norge og internasjonalt med særlig vekt på Norden, sier Mjøs og utdyper:

– Et studium som både tar finansfag og bærekraftsutfordringene på alvor, er det få av. Mange studiesteder har fag som omhandler bærekraft, men ikke med en solid finansfaglig kompetanse i bunn. Her er vi ganske unike, vil jeg påstå.

– Hvorfor er bærekraft så viktig innen finans?

– Bevisstheten rundt bærekraft i samfunnet er blitt større og større. Verden har gjennom bærekraftsmålene definert et sett med utfordringer som må løses. Disse utfordringene må også møtes av finanssektoren. Den private kapitalen i samfunnet definerer de viktigste av rammene for hva vi skal drive med av verdiskapning i årene som kommer, sier han og slår fast:

– Utfordringen handler om å ta i bruk kommersiell kreativitet og kapital for å finne og levere gode løsninger som svarer på bærekraftsutfordringene. Leverer du løsninger på en god og kreativ måte, så tjener du også penger på det.

Forskningens viktige rolle

Mjøs trekker frem rollen forskningen og lærestedene har for å gi de riktige verktøyene i omstillingen til en bærekraftig fremtid.

– Det er forskningens ansvar å stake ut veien vi må gå for å finne svaret på bærekraftsutfordringene. Og valgene finansfolk tar i privat sektor spiller en veldig viktig rolle for hvor vi til slutt ender opp. En av våre oppgaver er å gi dem oppdatert kunnskap og nye perspektiver.

Videreutdanning og praktisk erfaring

Ifølge Mjøs er kombinasjonen praktisk erfaring fra yrkeslivet og videreutdanning en kraftig driver for endring.

– Vi opplever jo at refleksjonsnivået hos studentene på Executive er veldig høyt nettopp fordi de har praktisk erfaring. Det gjør programmene våre til en veldig spennende læringsarena for studentene og inspirerende for foreleserne, sier han og legger til:

– Når studentene tar med seg ny kunnskap fra våre studier inn i sine virksomheter så setter det i gang konkrete endringsprosesser.

– Hvorfor er videreutdanning så viktig?

– De fleste med fartstid i arbeidslivet får utfordringer de ikke hadde sett for seg da de tok sitt grunnstudium. Supplerer man yrkeserfaring med skolering på godt akademisk og praktisk anvendt nivå, så finnes det ingen bedre måte å holde seg relevant på.