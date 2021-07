Med hode for finans, bærekraft og pokémonkort

Mye kan sies om fjoråret, men for Haakon Bjørn-Hansen var det i 2020 at han opplevde et av sine øyeblikk. Han er nemlig nyforlovet og fritiden går i disse dager med til å planlegge bryllup.

– Det er rart at 2020 på mange måter var et utrolig kjipt år på grunn av korona, samtidig var det et av de beste årene i mitt liv blant annet fordi jeg forlovet meg.

Han gliser fra øre til øre.

– Den siste tiden har vært utrolig hyggelig. Vi har vært sammen i seks år, og planlegger nå å gifte oss neste sommer i Kragerø. Hun har en tett tilknytning til Kragerø, så vi planlegger båttur, Tollboden restaurant og en tur innom hytta der. Det er noe vi virkelig ser frem til.

Bredt interessespekter

Under tiden på hjemmekontor har Haakon tatt opp flere interesser, og han har blitt flink til å prioritere de forskjellige hobbyene han har.

– Jeg vil beskrive meg selv som en fragmentert nerd. Jeg interesserer meg på en nerdete måte for mye forskjellig. Interessespekteret er bredt og inneholder alt fra løping, fisking og gartnervirksomhet på hjemmekontoret til kryptovaluta og pokemónkort, ler han.

– Målet når jeg finner en ny interesse er at jeg skal komme meg opp på et visst nivå før jeg koser meg med det etterpå. Den tilnærmingen tar jeg nok med meg på jobben i møte med nye temaer, ved å raskt grave meg ned i fakta og detaljer, før jeg løfter blikket og ser på hvordan man kan ta det til neste nivå, forklarer Haakon.

Bærekraftig finans

Jobben Haakon snakker om er som seniorkonsulent innen bærekraftig finans hos EY.

– Jeg liker å kalle det bærekraftig lønnsomhet. Det går på prosjekter som både skaper verdi for samfunnet og bedrift, og at det blir et samspill mellom de to partene. Der prøver jeg å operere, forklarer Haakon.

Haakons arbeid innebærer en rekke forskjellige prosjekter som avhenger av hvor langt en bedrift har kommet på bærekraftreisen. Det kan være alt fra å skape innsikt om mulige løsninger, til å implementere endringer hos en bedrift.

– Et eksempel er innen forsikringsbransjen. Her har vi prøvd å få flere til å reparere bilglass fremfor å bytte hele ruten. Mange verksteder bytter hele ruten selv om det er et lite skår i glasset, men det er både mye dyrere, mer ressurskrevende og tar ofte lenger tid for kunden enn ved å reparere selve skåret. Der har vi sett gode resultater, og det er fascinerende å se hvordan en liten endring kan ha stor effekt på både lønnsomhet og miljø.

– Forsikringsbransjen er kanskje en undervurdert bransje når det kommer til bærekraft, men de påvirker jo faktisk milliarder av kroner hvert år gjennom skadeoppgjørene. De kravene forsikringsbransjen stiller til verkstedene, håndverkerne og andre leverandører har en reell effekt på hvordan skadene utbedres. I tillegg er forsikringsselskapenes arbeid med skadeforebygging svært spennende for både bærekraft og lønnsomhet.

Ser muligheter fremfor begrensninger

Det stilles stadig nye krav til bedrifter i forhold til det grønne skiftet, og det kan være vanskelig å gå gjennom prosessen alene. Haakon medgir at det kan være overveldende for bedrifter, men mener det samtidig kan by på unike muligheter.

– Kravene fører til at mye må gjøre annerledes. Min rolle er ofte å se forbi kravene, og se hvilke muligheter det skaper. Hvordan kan man dra nytte av endringene, og hvordan kan de skape innovasjon for bedriften. Disse utfordringene gjør dette til et utrolig spennende område å jobbe med, forteller han.

Haakon er utdannet innen finans, økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Da han startet i EY for tre år siden var det først data og analyse han jobbet med. Senere har han fokusert mer på det menneskelige perspektivet ved jobben.

– Da jeg som nyutdannet startet i EY trodde jeg fremtiden lå i digitalisering og automatisering, men jeg har innsett at vi mennesker vil og bør stå i sentrum for hvordan selskapene opererer og lykkes i samspill med teknologien.

Fleksibilitet og balanse er nøkkelen

Etter et år på hjemmekontor innrømmer Haakon at forloveden nå har større forståelse for jobben hans. Spesielt med tanke på at det er perioder hvor han jobber mer enn andre avhengig av prosjektene han er med på.

– Vi trives veldig godt sammen, så å dele hjemmekontor har gått fint. Det var en periode hvor vi måtte tilpasse oss situasjonen, og passe på at hun ikke kom busende inn på rommet når jeg satt i et møte. Samtidig har hun nok fått mer forståelse for hva jeg egentlig gjør på jobb, ettersom det har blitt litt mer visuelt.

– For meg er det viktig å være fleksibel. Jeg er gira på å jobbe mye, fordi jeg synes det er gøy. Samtidig forsøkte jeg tidlig å finne en balanse for å kunne gjøre alt annet jeg liker å gjøre på fritiden også.

Da han startet i EY var Haakon innstilt på at han ville ta ett steg om gangen, ettersom han visste at arbeidsmetodene han hadde som student ikke ville fungere som konsulent.

– Å finne ut av sin egen arbeidskapasitet er en reise som man må lære av underveis. Det man tålte som student er ikke nødvendigvis helt sammenlignbart med hva man tåler som arbeidstaker ettersom det er svært forskjellige måter å jobbe på, konkluderer Haakon.

Har du lyst å vite mer om unike muligheter i EY, inkludert Bærekraftig finans-avdelingen Haakon jobber i, er du velkommen til å ta kontakt med Stian Ørbeck-Nilssen i Talent Team på Stian.Orbeck-Nilssen@no.ey.com tlf +47 922 47 362 eller les mer her.