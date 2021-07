De beste produktene for desinfisering av arbeidsplassen

Hva er forskjellen mellom å desinfisere og å vaske?

- Forskjellene er hovedsakelig det kjemiske innholdet i flaskene, forklarer Lien. Han er utdannet innen mikrobiologi og kjemi, og har jobbet med kvalitetssikring i Europris i over 18 år.

- For å desinfisere er det viktig å velge produkter som inneholder antivirale ingredienser som dreper bakterier og uskadeliggjør virus.

Brukes det vanlig såpe og vann fjernes synlige flekker og overflaten blir tilsynelatende ren, men levende, usynlige organismer, forsvinner ikke René Raab Lien

Derfor anbefaler kvalitetssjefen å bruke produkter som er testet etter europeisk standard BS EN 14476. Denne sertifiseringen betyr at desinfeksjonsproduktet inneholder antivirale ingredienser som dreper bakterier og uskadeliggjør virus.

Han trekker frem vaskemidler fra Hycolin som et godt eksempel på kvalitetsprodukter for desinfisering.

- Mirius, en av Storbritannias ledende produsenter av kvalitetsvaskemidler, produserer nå en serie desinfiseringsprodukter under merket Hycolin. Dette er svært gode produkter som egner seg godt for rengjøring på arbeidsplassen, tipser Lien.

Alle produktene i serien:

Desinfiserer, rengjør og dreper 99,99 % av alle bakterier og virus

Har emballasje av 100 % resirkulerbar plast, og kan resirkuleres igjen etter bruk

Er blekemiddelfri, duftfri, veganvennlige og ikke testet på dyr

Skal man bruke desinfeksjonsmidler overalt på arbeidsplassen?

- Nei, desinfeksjonsmidler må brukes med stor respekt. Det er sterke kjemikalier, så vær nøye med å bruke dem på kontaktflater og områder som brukes av mange, og vær nøye med dosering, sier Lien.

Hvordan desinfisere med Hycolin på arbeidsplassen

Desinfiseringsmidler brukes litt annerledes enn vanlige vaskemidler. Her er Liens tips til hvordan man effektivt desinfiserer utvalgte områder.

Kontaktflater som brukes av mange

Spray Hycolin Desinfeksjonsspray direkte på overflaten, og la den virke i fem minutter, før du tørker av med en tørr, ren klut eller papirhåndkle.

Elektriske apparater og møterom

Tastaturer, kopimaskiner og kaffemaskiner glemmes ofte ved rengjøring. Et godt tips er å bruke Hycolins våtservietter som er effektive mot fett og smuss, og gir overflatene en stripefri glans. Vask overflaten med våtservietten og la lufttørke.

Toaletter

Rengjør og desinfiser toaletter med Hycolin WC Rens Desinfeksjon. Dette er en kraftig antiviral toalettgel som er duft- og klorfri, samtidig som den er effektiv mot kalk, og etterlater toalettet rent. Rengjør toalettet ved å børste bort alt synlig smuss, før du legger gelen rundt toalettet, og la stå i minst 5 minutter. WC Rens kan også stå over natten, og du kan trygt legge gelen i toalettet når arbeidsdagen er over, og skylle dagen etter.

Glass og rustfritt stål

For vinduer, glassdører, vask og beskyttelsesplater kan du bruke Hycolin Desinfeksjon Glass & Rustfritt stål. Denne inneholder eddik, som gjør at den ikke etterlater rester eller skjolder på overflaten. For grundig desinfisering bør Desinfeksjon Glass & Rusfritt stål virke i minst 5 minutter, før den poleres med en ren, tørr klut eller papirhåndkle.

Områder som krever hurtig desinfisering

For å rengjøre områder som brukes mye som dørhåndtak, søppelbøtter og heisknapper er Hycolin Quick Spray svært effektiv. Rengjør ved å holde sprayen 15 til 20 cm fra overflaten, og spray til den er lett dekket. La sprayen lufttørke.

Gulv

For gulv på toalett og parkett kan du rengjøre med Hycolin Wipes Engangsmopp. Disse er tøffe mot smuss og fett, og gir en stripefri glans til gulvet. Våtserviettene er fuktet med antiviralt og antibakterielt middel, og passer for alle harde gulvtyper unntatt marmor. Fest våtserviettene til en gulvmopp, rengjør gulvet og pass på at overflaten tørker godt.

