Vedlikehold via internett – en oppskrift for fremtiden

Digitaliseringen av næringsmiddelindustrien har pågått lenge, ikke minst i Norge. Som forbrukere merker vi det først og fremst når vi handler. Strekkoder på stadig flere matvarer gjør det effektivt å handle og har blant annet banet vei for stadig mer selvbetjening. For butikkmedarbeiderne gir butikksystemene i bakkant beskjed når det er på tide med påfylling i hyllene, status på butikklageret og når man bør bestille mer varer. I produksjonsleddet sørger digitalisering blant annet for at at ingrediensene kan spores tilbake til sitt opprinnelsessted samt at produksjonen tilpasses etterspørselen.

I dag gir datainnsamling og -analyse gir matvareaktørerene ikke bare informasjon om hva vi handler, men hjelper industrien med å planlegge og tilpasse produksjon og vareflyt slik at vi får de matvarene vi trenger og ønsker.

Husker du smørkrisen i 2011?

Det gjør at matvaremangel heldigvis er en sjeldenhet i Norge, men vi skal ikke lenger tilbake enn til høsten 2011, da det i noen måneder rett før jul i praksis var umulig å oppdrive smør i butikkene. Etterspørselen var større enn hva produsenten hadde forutsett. I tillegg hadde man ikke tilgang på de nødvendige råvarene.

Tilgang på data og dataanalyse, digitalisering med andre ord, har gjort at vi ikke har opplevde likenende «kriser» de siste ti årene. Digitalisering har gitt større innsikt i etterspørselen, bedre oversikt over råvaresituasjonen, bedre lagerstyring og mer effektiv logistikk og vareflyt.

Men hva om selve produksjonen stopper opp. Om maskinene går i stykker og reparatørene er langt unna? Dette spørsmålet har Bühler Group tatt alvorlig.

Nedetid er en fare for matforsyningen

Sveitsiske Bühler Group, er en verdensledende produsent av maskiner, systemer- og prosesseringsteknologi for mat- og fôrindustrien. Hver eneste dag nyter over to milliarder mennesker i mer enn 140 land, deriblant Norge, godt av matvarer som er laget av det familieeide konsernet direkte, eller indirekte ved hjelp av Bühler-gruppens maskiner og systemer. Teknologiselskapet, som omsetter for 26 milliarder kroner årlig, står for en vesentlig andel av matvareforsyningen til om lag en fjerdedel av verdens befolkning.

Digitalisering av hele produksjonskjeden har spilt en nøkkelrolle for konsernets suksess. For Bühlers kunder er det kritisk viktig at produksjonsmaskiner og prosesser går som planlagt hver eneste dag. Ekstra utfordrende er det at mange av kundenes fabrikker befinner seg i land og i områder med dårlig infrastruktur og ditto internettilgang.

TeamViewer sikrer tilgangen til mat

Roland Isler, senior systemadministrator hos Bühler, understreker hvor alvorlig nedetid kan være:

– Hvert minutt med maskinstans kan føre til at hele matvareproduksjonen stanser opp. Dermed kan også tilførselen av nødvendige matvarer til svært mange stoppe opp.

For å unngå nedetid har Bühler Group tatt i bruk TeamViewer Tensor som gjør det mulig å vedlikeholde maskiner over internett – også når nettilgangen er dårlig. Med effektiv tilgang til systemer og maskiner, uavhengig av tid og avstand, kan Bühler raskt reagere på uforutsette hendelser over hele verden. TeamViewer Enterprise Connectivity Suite Tensor, som er det fulle navnet på løsningen, sikrer sikrer produksjonskapasiteten for livsviktig mat globalt.

Tysklands ukjente teknologisuksess

TeamViewer, er ukjent for nordmenn flest, men TeamViewer-løsninger har i mange år hjulpet IT-konsulenter med å utføre vedlikehold og arbeid på datamaskiner via fjerntilgang, såkalt remote access. De seneste årene har det tyske teknologiselskapet utvidet produktporteføljen til å omfatte fjernstyringssystemer for alle typer enheter som er koblet til internett og AR-løsninger (Augmented Reality).

Siden starten i 2005 har TeamViewer gått fra å tilby en enkel løsning for tilgang og styring av datamaskiner over internett, til å inkludere avanserte AR-løsninger for fabrikker og industri, samt programvare for kundelojalitet, kundeengasjement og løsninger som forenkler kommunikasjon mellom virksomheter og kunder. Hele veien har sikkerhet stått sentralt i alle løsningene.

Fjorårets omsetning økte med nesten 20 prosent, og endte på 4,5 milliarder kroner. Det gjør TeamViewer til en av Europas største ukjente teknologisuksesser.

Bli bedre kjent med TeamViewer

Sertifisert sikkerhet for vedlikehold og kontroll

Sikkerhet var det viktigste punktet da Bühler Group skulle velge sin løsning og Bühler stilte krav om såkalt betinget tilgang. Det vil si at innholdet er er beskyttet ved at visse kriterier må oppfylles før tilgang blir gitt. I TeamViewer Entreprise er betinget tilgang (Conditional Access på engelsk) innebygget. Det gjør det mulig for Bühler Group å administrere og overvåke tilgangen til kritisk infrastruktur ved hjelp av desentraliserte roller og regler. Og alt kan administreres fra hovedkontoret i Sveits.

I januar 2020 ble TeamViewer ISO-27001-sertifisert. ISO-27001 er en internasjonal standard som beskriver hvordan IT-sikkerhet skal håndteres.

– TeamViewer Tensor var et viktig skritt på veien til å bli sertifisert, forteller Roland Isler i Bühler Group.

Høster frukter av digitaliseringen

I tillegg til TeamViewer Tensor har Bühler Group også brukt andre TeamViewer-løsninger til å sette opp nye produksjonssystemer. Ved hjelp av AR-appen TeamViewer Pilot, understøtter Bühler sine ansatte som eksempelvis er ute på byggeplasser, via fjernhjelp. Ansatte bruker smartbriller eller -telefoner til å overføre bilder fra byggeplassen til instruktøren som sitter seg på hovedkontoret.

Både instruktør og ansatt kan legge til tegninger og tekst, og selv om kameraet skulle flytte på seg, vil samtlige objekter og notater beholde sin posisjon på bildet. Å kunne legge til instrukser i sanntid i synsfeltet, samtidig som den verbale kontakten opprettholdes, gjør det effektivt for instruktørene å veilede de ansatte.

– TeamViewer betyr rask og kostnadseffektiv service via internett. I tillegg blir vi mer miljøvennlige siden TeamViewers løsninger lar oss løse de fleste oppgaver over internett, sier Roland Isler.

Vedlikehold og hjelp via internett lar Bühler Group høste gode frukter av den digital transformasjonen i matindustrien.

Se hvordan TeamViewer kan hjelpe din bedrift