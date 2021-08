Hvordan Fisher Investments Norden griper an negativ volatilitet

Veldig ofte finner vi at det beste svaret også er vanskelig å gjennomføre: nemlig å forholde seg rolig. Det er viktig å vurdere ditt komfortnivå med tanke på potensielle markedsnedganger, men det er verdt å huske at negativ volatilitet vanligvis går raskt over, og for langsiktige investorer kan det virke mot sin hensikt å gjøre noe med det.

Selv om negativ volatilitet oppstår ofte, følger det ifølge våre analyser ingen mønster. Det har ikke et bestemt forhold til nyhetsoverskrifter og er ikke forutsigbart. I løpet av dette årets første fire måneder hadde vi stormingen av den amerikanske kongressen, flere koronabølger i Europa, inflasjonsøkninger og foreslåtte skatteøkninger. Men etter vårt syn har ikke overskrifter, og spesielt ikke de mest utbredte, noen bestemt innvirkning på markedet. Det betyr ikke at negativ volatilitet ikke vil inntreffe, men vi tenker det viser hvordan fremtidsrettede markeder evner å se forbi aktuelle nyheter. For oss er det overraskelser som gir de største bevegelsene i aksjekursene, altså forskjellen mellom forventninger og virkelighet. Velkjente saker, slik som hendelser som sprer seg raskt i media, mister evnen til å bevege markedene mye på lang sikt. Aksjenes passivitet blant en rekke foruroligende overskrifter betyr ikke at markedene ignorerer dem. Etter vårt syn har aksjene allerede priset inn den mest sannsynlige innvirkningen og potensielle konsekvenser.

Men skarpe nedturer kommer tilbake på et fullstendig uforutsigbart tidspunkt, dette er garantert å skje i markedene. Så hvordan burde investorer forholde seg til negativ volatilitet når det inntreffer? Etter Fisher Investments Nordens syn bør du tenke på det som prisen du betaler for å oppnå aksjemarkedets høye historiske langsiktige avkastning. Avkastningen fra MSCI Worlds sammensatte årlige vekstrate, som er den årlige raten som kreves for å nå sluttverdien regnet fra oppstarten, er 9,4 % regnet fra 1969.1 Dette inkluderer alle dager med negativ volatilitet. Volatilitet i aksjemarkedet virker begge veier, både opp og ned. Over tid viser den høye annualiserte avkastningen at de gode dagene veier opp for de dårlige. Vi sier ikke det ikke er noen gode grunner til å selge seg ut av aksjemarkedene. Men å gjøre det overilt som en reaksjon på en volatil periode er ofte en feil som kan koste deg mye. Du kan gå glipp av stigende volatilitet som bidrar til aksjenes langsiktige prisvekst.

Derfor tenker vi at vellykket investering krever at du håndterer følelsene dine og stålsetter deg før og under perioder med negativ volatilitet. Selv om det kan være vanskelig, tenker vi at det er avgjørende å unngå å time salgs- og kjøpstidspunkt for å minimere negativ volatilitet. Etter vår erfaring er det nærmest umulig å få til dette gjentatte ganger. Hvis det blir turbulent i markedet, kan du ende opp med å realisere tap ved å iverksette tiltak etter at markedene har falt. Deretter kan det bli dyrt å kjøpe seg inn igjen, både emosjonelt og økonomisk, hvis markedene stiger i mellomtiden.

Vi tenker derimot at investorer skal ta i betraktning sitt komfortnivå med tanke på store svingninger når de setter sammen sin portefølje. Men, etter vår erfaring, er det ingen vei til aksjelignende avkastning på lang sikt som er fri for volatilitet. Så vi mener det er viktig å ha riktig innstilling når det virkelig gjelder. Negativ volatilitet er ikke nødvendigvis et tegn på at det blåser opp til storm i markedet. Negative dager betyr ikke at det vil fortsette slik, siden tidligere prisbevegelser er historiske og ikke kan forutse fremtidige resultater. Det er heller ikke nødvendig med drastiske tiltak for å unngå dem. Veldig ofte er det dyrere å gjøre noe, enn å forholde seg rolig.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:

[1]Kilde: FactSet, per 11.5.2021. MSCI World Index med netto utbytte i kroner, 31.12.1969–30.4.2021.