Rask vekst for ferskt smittesporingsselskap

Når en kommunelege deler erfaringer og kunnskap med sine IT-kyndige kamerater, kan det få betydning for hele landet.

Allerede i mars 2020 dukket smittetilfellene opp i Vesterålen. Da man ikke hadde et godt system for smittesporing, skjønte kommunelege Ingebjørn Bleidvin at det var nødvendig å få raskt på plass. Han kontaktet noen kamerater med IT-kompetanse, og bare tre uker senere var ReMin en virkelighet.

Et webbasert system for smittesporing som på kort tid ble tatt i bruk av over 200 kommuner over hele Norge. Det digitale smittesporings-systemet kunne enkelt og billig registrere smittede og nærkontakter. Det forenklet hverdagen til leger, og smittede, over hele Norge på rekordtid.

Behov for en god struktur

For å kunne konsentrere seg om det de faktisk ville jobbe med, pasienter og videreutvikling av ReMin, var det viktig å hente inn de riktige samarbeidspartnerne. Med rask vekst kommer behovet for riktig økonomisk rådgivning, og her kom Pluss Økonomi raskt på plass. Jan-Erik Halvorsen har blant annet bistått ReMin med å få på plass riktig struktur og system.

– Det var aldri noen tvil om hvilket system ReMin skulle ta i bruk. Tripletex er skapt for selskaper som ReMin – et selskap i vekst. Begge selskaper jobber for å forenkle hverdagen til kunder og brukere, forteller Jan-Erik Halvorsen i Pluss Økonomi.

Det er spesielt gøy å hjelpe selskaper som ReMin, som er så samfunnsnyttige. Jan-Erik Halvorsen

I dette tilfelle er til og med Asbjørn Aandstad, en av grunnleggerne, godt kjent med Tripletex og kan derfor gjøre mye selv. Det er en av fordelene med Tripletex, kundene kan gjøre mye selv, og de har alltid god kontroll på status og økonomi. Det er spesielt viktig når et selskap skalerer såpass fort som ReMin gjør, legger Jan-Erik til.

Smarte løsninger og fokus på brukervennlighet

For at ReMin raskt skulle kunne bli tatt i bruk av både leger og Ola Nordmann var det viktig å ha fokus på brukervennlighet helt fra start. Det hjelper ikke om du lager et godt og nødvendig system, hvis det ikke er intuitivt og brukervennlig. I likhet med Tripletex er ReMin et system man kan ta i bruk med en gang man bestiller. Og det er enkelt å komme i gang.

De som kjenner til Tripletex vet at systemet er bygget opp av moduler som gjør at man kan tilpasse systemet til sitt behov. Slike moduler har ReMin også tatt i bruk. Pasient-modulen som brukes til selvrapportering av nærkontakter ble fort populær og sparer Norges kommuner for mye arbeid.

Asbjørn Aandstad legger til at de har et spesielt oppsett for smittehendelser. Der kan man organisere sporingen rundt en hendelse, som for eksempel en konsert eller et bryllup. Litt som man bruker prosjektmodulen i Tripletex.

Vi har vokst mye, veldig kjapt – og jeg har enda ikke møtt på noen problemer som ikke lar seg løse i Tripletex. Asbjørn Aandstad

Tid til videre utvikling

Etter hvert som vaksinene kom til Norge så ReMin at det var behov for å få dette i system også, i tillegg til smittesporing. Derfor utviklet de en vaksinasjonsløsning som dekker både timebestilling, vaksinelogistikk, praktisk gjennomføring og statistikk. Det å videreutvikle et selskap krever selvsagt at man har orden i sakene sine. Det holder heller ikke å være skalert for vekst selv, dersom partnere og samarbeidspartnere ikke støtter opp under dette.

– Vi har vokst mye, veldig kjapt – og jeg har enda ikke møtt på noen problemer som ikke lar seg løse i Tripletex. For eksempel er integrasjon mot bank ekstremt viktig for oss, og at det funker så bra som det gjør forklarer Asbjørn Aandstad til.

Forenkler hverdagen

Jan Erik legger til at han og Pluss Økonomi setter stor pris på at de kan hjelpe selskaper som ReMin. Det føles godt å kunne rådgi et selskap som jobber med noe så viktig som det ReMin gjør. Det er også gøy å kunne tilpasse Tripletex, som jeg kjenner så godt, og få det til å passe perfekt for kunden. Om det er å sette opp abonnementsfakturering eller bank integrasjoner. Da får ReMin mer tid til utvikling, og det føles godt.

– Fakturering og kontroll på ordre og abonnement er viktig funksjonalitet, og på dashbordet får jeg god oversikt som gjør at jeg alltid har kontroll. Det er småting, men det fungerer godt og det forenkler hverdagen, forteller Asbjørn.

– Et annet eksempel på noe Tripletex har gjort som forenkler hverdagen, er at alle tallfelt har en innebygd kalkulator. Jeg sparer så mye tid på å kunne gjøre alle utregninger direkte i Tripletex, uten å måtte ta opp en kalkulator, Excel eller telefonen, avslutter Jan-Erik med et stort smil om munnen