De tok artisaner-legenden Boffi tilbake til Norge

Stolt artisan

Det helt unike og spesielle med Boffi, er at det er håndverkere og møbelkunstnere som står bak. Eller artisanere som blir den mest korrekte betegnelsen. En artisaner, er en særdeles kompetent håndverker som lager sine produkter med tradisjonelle metoder i utsøkt eller kunstnerisk kvalitet.

Anerkjente og legendariske Boffi har tidligere vært etablert med et showroom på Frogner, men beklageligvis maktet ikke de som var ansvarlige i Norge å holde Boffis krav til kvalitet og drift. Merket forsvant en stund, men artisaner-kvaliteten designmerket står for ble raskt savnet og ønsket tilbake til Norge.

- Boffi ønsket at noen med mer erfaring kom inn for å ta over. Boffi var borte fra Norge ett år og det var både ærefullt og ekstremt givende da jeg og Emil fikk ta over stafettpinnen og hente legenden tilbake til Oslo igjen, forteller Kari Haug.

Dynamisk duo

Haug+Maberg AS, som drives av interiørdesigner Kari Haug og arkitekten Søren Emil Maberg, hentet som nevnt Boffi tilbake til hovedstaden.

Se noen av de unike løsningene fra Boffi

Det var i 2017.

Haug+Maberg representerer både Boffi og De Padova i Norge.

- Boffi er en pionér, det er ekte, ærlig og samtidig vågalt. Boffi velger ut de beste designerne i verden, og måten de jobber med form, med materialer og overflater, gjør at det er vår drøm å få jobbe med dem. Det er en italiensk håndverks- og familiebedrift og er representert med butikker i over 60 land, forteller Kari.

Opplevelsen av inspirasjon

Hos Haug+Maberg tas du inn i en designverden du mest sannsynlig ikke ønsker å forlate før du har konstatert at ditt eget hjem løftes om du tar deg tid til en inspirerende samtale.

Kari og Søren har mer å vise frem enn bare Boffi - som er italienske kjøkken, bad og garderober i design og materialer på høyeste nivå.

Haug+Maberg lar deg oppleve smakfulle showcaser med De Padova – Italienske møbler og belysning med inspirasjon fra Skandinavia. Time & Style – møbler og lamper designet og håndlaget i Japan. MA/U Studio – danskdesignede hyllesystemer og bord. Salvatori – Italienske marmorfliser og dekorasjonselementer. Mosaico Micro – italienske glassmosaikker og fliser.

Tryggheten for at konsepter, råd og leveranser er akkurat slik du har sett for deg, ligger blant annet i at Kari og Søren har drevet med faget i lang tid og sammen siden 2013. De har mange vellykkede prosjekter bak seg.

Besøk showroomet

- Jeg har en oppvekst fra gård hvor det har vært lange tradisjoner for respekt for naturen og materialene vi kan hente ut. Med tiden vokste interessen for moderne design og arkitektur frem. Med den bakgrunnen er det spennende å få være med å skape en helhet, harmoni og varighet i prosjekter med respekt for arkitekturen kundene omgir seg med, sier Kari er en viktig grunnpilar i hennes filosofi rundt både samfunnsansvar og fotavtrykket hun vil etterlate seg i næringslivet.

Hennes kollega og forretningspartner, Søren fra Danmark, har alltid vært interessert i kreative fag, kunst og kultur.

- Jeg startet på økonomistudier og fortsatte i reiselivet før lidenskapen for det kreative kalte på meg og jeg hoppet av og tok arkitektskolen i København og siden 1998 har jeg utelukket jobbet med interiør og design, sier han.

Helhet og harmoni

Kundebasen til Haug+Maberg befinner seg over hele Norge. Det som er til felles for alle, er at de er opptatt av det unike, varige og godt design.

- Det blir videreført i vårt arbeid, hvor hver kunde får sitt helt unike kjøkken, bad og møblering. Derfor har vi kunder over hele landet. Det å få levert et kjøkken med samme marmoren på frontene og på benkeplatene finner de ikke andre steder, sier Søren Emil.

Duoen er opptatt av at det de utfører gir en solid helhet og at harmonien blir noe av det viktigste de gjør. Derfor ønsker de å komme tidlig inn i prosessen, gjerne i samarbeid med kundens arkitekt.

- Da har vi mulighet for å gi råd og med vår erfaring utarbeide en innredningsplan, som gir gode funksjoner og samspill med arkitekturen. Vi leverer også møbler og lamper fra italienske DePadova, MA/U Studio og japanske Time & Style, som gir oss mulighet for å skape helhetlige og harmoniske rom.

Vil du vite mer?