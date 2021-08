Shortcut – en app-solutt teknologisk suksess

Det startet med fire karer som ønsket å skape sin egen arbeidsplass ved å lage apper. I dag er Shortcut en teknologibedrift med 130 utviklere og designere i flere land, og har en ledende posisjon i det norske app-markedet.

Tidlig ute med å se markedet for apper

Selv om Shortcut ble startet på tampen av 2007 var det i 2008 eventyret begynte – året da Apple lanserte iPhone utenfor USA og introduserte App Store. Det som fantes av apper den gang var websider i nettlesere som ikke var bygget spesifikt for mobil, og nærmest umulig å bruke. App Store åpnet et helt nytt marked og ga store muligheter for programvare og tjenester på mobil.

- Vi gikk ut til drømmekundene, fortalte dem om iPhone og viste dem noen skisser. Vi fikk en avtale med Ruter og laget sammen med dem en app for reiseinformasjon, forteller Mathiesen.

Trafikanten-appen (i dag RuterReise) var i markedet i 2008, som en av veldig få norske apper i App Store. Det førte til mange nedlastninger, og deretter mange nye oppgraderinger med Shortcut som leverandør.

- I begynnelsen, da App Store var i sin spede barndom, la vi til vår egen logo på de appene vi laget. Dette ga oss verdifull synlighet. Matprat var den neste som ringte etter at Trafikanten-appen var lansert, og så gikk det slag i slag. Markedet vokste fortere enn det vi kunne drømme om.

Undersøkelser viser at den gjennomsnittlige smarttelefonbrukeren bruker over 4 timer på apper hver dag. Det er en beinhard kommersiell konkurranse om disse minuttene. Ved å kombinere teknisk finesse med førsteklasses brukervennlighet, har Shortcut i dag flere av Norges mest brukte apper på samvittigheten. Vipps, Æ (REMA 1000) og Cutters’ booking-app, er bare noen eksempler.

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvilke selskapsfinansieringer som gjøres i Pareto Bank

Marius Mathiesen i Shortcut forteller om en eventyrlig vekstreise

- Mye av jobben vår i dag handler om produktutvikling, ikke bare design og programmering. Ta Vipps for eksempel: Med Vipps gikk DNB fra å bruke apper som en distribusjonskanal for eksisterende tjenester til å lage et helt eget produkt som bare finnes på mobil. Det vi i Shortcut egentlig gjør er å hjelpe kundene våre til å foreta en digital transformasjonsreise. Når våre kunder igjen får konstant tilbakemelding fra sine kunder, har vi hele tiden fingeren på pulsen i forhold til hva som fungerer, forklarer Mathiesen.

Vekst krevde ny eierstruktur

Fra å være en gründerdrevet start-up vokste Shortcut etter hvert så mye at eierstrukturen ikke lenger var optimal. De opprinnelige eierne hadde jobbet døgnet rundt i over ti år, og latt alt overskudd gå til vekst fremfor utbytter. Med sterk konkurranse om kompetansen Shortcut trenger er også lønnspresset stort. Det ville vært en fordel dersom ansatte heller kunne få en andel av overskuddet på det de skapte gjennom direkte eierskap i Shortcut.

- Som gründere hadde vi i begynnelsen kanskje et lite håp om å selge selskapet en dag for å realisere skapte verdier. Men vi hadde jo vært med på en fabelaktig reise de siste ti årene, og flere av oss tenkte at det hadde vært morsommere å fortsette å ha eierskap samtidig som vi kunne være med på vekstreisen videre, sier Mathiesen.

Med utgangspunkt i ønsket om å få flere ansatte inn på eiersiden og samtidig gi de opprinnelige eierne noe igjen for 12 år med hardt arbeid, ble kontakten med Pareto Bank opprettet.

- Problemet med Shortcut var at selskapet var verdt så mye at de ansatte ikke hadde råd til å kjøpe seg inn til en markedsmessig verdisetting. Vi måtte finne en løsning der ansatte fikk anledning til å kjøpe aksjer billigere, sier Erik Skarbøvig, leder for Selskapsfinansiering i Pareto Bank.

På den tiden hadde ikke Shortcut noe gjeld. Løsningen ble å ta opp gjeld som ble brukt til å finansiere en utbyttebetaling til eierne. Slik ble selskapets egenkapital lavere, og en lavere aksjekurs gjorde det dermed lettere for de ansatte å kjøpe seg inn. Pareto Banks selskapsfinansiering bidro direkte til at Shortcut kunne gjennomføre en lavere priset emisjon der det kom inn et tjuetalls ansatte som nye aksjonærer over natten.

- Vi er en bank som kan tilby mer tekniske finansieringer til bedriftene som de større bankene ikke prioriterer. Dette var en finansiell øvelse der vi brukte gjeld for å få inn eiere på laget, ikke for å geare selskapet, forklarer Skarbøvig.

Pareto Bank har lang erfaring med lån og finansiering av mellomstore bedrifter. Dette gjør det mulig å tilby skreddersydde løsninger som passer for ulike situasjoner og eierkonstellasjoner.

- Gjennom finansieringen med Pareto Bank og mange ansatte på eiersiden så er vi blitt mer langsiktige i eierskapet og ikke minst at vi tør å satse på ytterligere vekst og nye forretningsmuligheter. De ansatte har også et helt annet eierskap til det de gjør. At vi fikk til dette har egentlig gitt meg mer selvtillit, tilstår Mathiesen.

Erik Skarbøvig i Pareto Bank tilbyr tekniske finansieringer til mellomstore bedrifter

Innsikt er nøkkelen til utvikling og vekst

Shortcut har det siste året turt å satse utenfor Norge. I 2019 åpnet de kontor i København, og i fjor kjøpte de opp et selskap i Danmark. I år har de åpnet kontor i Stockholm, som tegner til å bli en stor suksess. På knappe to år har Shortcut gått fra å ha ett kontor i Oslo til idag å ha kontorer i Oslo, Bergen, København, Stockholm og Bucuresti.

- Det hjalp oss å ha gjort denne finansieringsøvelsen med restrukturering inn i et holdingsselskap, om enn i noe indirekte betydning. Vi kunne kjøpe et selskap i Danmark gjennom å tenke langsiktig, og samtidig kunne vi tilby våre nye danske kolleger et firma med langsiktig eierskap, og ikke minst et firma der de selv kunne bli aksjonærer hvis de ønsket.

Mathiesen fremhever at samarbeidet med Pareto Bank har hatt positive ringvirkninger for Shortcut som selskap. Når han selv er en mann hvis ekspertise er teknologi heller enn banking, var det viktig å knytte seg til en samarbeidspartner som skjønte selskapets potensial og forretningsmodell.

- Jeg husker vi hadde et møte med Pareto Bank helt i starten. Da satt jeg og pratet i vei om alt det vi brenner for om apper og teknologi, og opplevde at de på den andre siden av bordet var oppriktig interessert og forstod forretningsmodellen og potensialet til Shortcut i et sterkt voksende marked. Nå vet ikke jeg hva som er vanlig i andre forretningsbanker, men jeg synes det var supersjarmerende at de anstrengte seg for å forstå hva vi drev med, og hvor vi ville med selskapet, forklarer Mathiesen.

Shortcut har i dag en ledende posisjon i det norske app-markedet

I Pareto Bank er personlig oppfølging en av de viktigste kildene til kundeinnsikt. Kanskje fordi banken selv er en mellomstor bedrift, legger de vekt på at SMB-bedrifter må møtes individuelt for å få innvilget kreditter og lån.

-Jeg opplever at mange kunder blir overrasket over hvor interesserte vi er i selve forretningsmodellen, produktene/tjenestene , markedet, vekstpotensialet , eiere og ledelse. Vår erfaring er at det er disse parameterne som skiller klinten fra hveten, mer enn et firkantet syn på topplinje og bunnlinje, sier Skarbøvig.

En annen fordel med en mindre bank, er korte beslutningsveier.

- Vi valgte Pareto Bank fordi vi opplevde dem som kjappere og mer smidig enn alternativene. Vi sitter ved bordet med noen som ønsker å hjelpe oss videre, og det er de samme menneskene vi forholder oss til hele tiden uten mange lag med beslutningshierarkier, legger Mathiesen til.

Pareto Bank er spesialisert på mellomstore bedrifter. For å finansiere denne type virksomheter kreves det fleksibilitet og skreddersøm. Dedikerte ansatte i Pareto Bank jobber hver dag for å finne spennende muligheter for forskjellige selskaper. De beste finansieringsløsningene skapes i samspill med banken og kunden.

Kontakt oss om finansiering for bedrifter