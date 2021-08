Om du famler i blinde er det lett å havne på dypt vann

Bli sikker på hvilke ERP-løsninger som er optimale for din virksomhet.

Skybaserte leveranser av bedriftens IT-løsninger har som en oppside medført at vi har tilgang til forretningssystemet uansett hvor vi befinner oss, og til en hvilken som helst tid. Tjenesten ligger aldri nede. Backup og vedlikeholdsprosesser kjøres i bakgrunnen uten at brukeren berøres. I dag oppleves det som en selvfølge at vi kan logge oss på forretningssystemet på togreisen til kontoret, fra hjemmekontor eller fritidsbolig.

Skaff deg innsikt og forståelse for hvilke forretningsmessige gevinster som kan realiseres med moderne skyløsninger.

Å erstatte de gamle on premise systemene med skytjenester skjer oftest som en gradvis utskifting. Det betyr at vi må håndtere mange endringer i systemlandskapet, over lang tid, og vi må sikre at de nye skytjenestene i en overgangsperiode kan integreres med systemer basert på eldre teknologi.

Tom Olberg, ERP rådgiver i Devoteam

Hvordan kan man differensiere seg med hjelp av teknologien når alle kjører samme system?

Skyløsningene er i ferd med å bli like konfigurerbare og fleksible som de gamle on premise systemene. Men det er relativt store forskjeller mellom systemene. Det er viktig å finne et system og en plattform som er rettet mot ens egen kundestørrelse og bransje. Man må også vurdere hvor enkelt systemet kan integreres mot bransjespesifikke forsystemer eller fagsystemer. Partnernettverket og tilgangen på 3 parts løsninger kan også være helt avgjørende for å understøtte bransjespesifikke behov.

Dagens utvikling skjer som kjent i et allerede høyt og akselererende tempo, å være “hands on” er avgjørende.

Om vi tar et konkret eksempel, så har vi i Norge oda.no, tidligere kolonial.no som selger matvarer på nett, levert hjem til deg. De regner seg ikke som en detaljist som bare selger mat. De ser på seg selv som en teknologibedrift. De er proaktive og er født inn i en skybasert IT-verden. De har nå også visjoner om å favne utover Norges grenser.

De er selvsagt avhengig av skybasert ERP på riktig plattform. Men, nå kommer svenskene susende opp på indre langside og ønsker en matvarebutikk på nettet som leverer varene hjem til deg innen ti minutter.

De må stole 100% på sitt skybaserte ERP-system og være klassens beste på å utnytte både AI og maskinlæring, som et eksempel.

På konferansen vil du møte keynote speakers og presentatører som er eksperter på moderne forretningssystemer.

Prioriter omstillingsevne og fleksibilitet i valg av løsning. Endringstakten øker og etablerte forretningsmodeller utfordres

De fleste skybaserte ERP systemene har i dag en webklient med et såkalt responsivt design. Det betyr at applikasjonenes skjermbilder tilpasser seg den fysiske enhet man arbeider med. Et skjermbilde vil automatisk tilpasse seg til størrelsen på en smartphone eller en tablet. På relativt få år har forretningssystemene utviklet seg fra å være støttesystemer til noen få brukere i administrasjonen, til å bli et helt nødvendig verktøy for de aller fleste, eller kanskje alle ansatte i virksomheten.

Hvem er flinke til å utnytte dette i dag og vil du vite hvordan du selv kan ta din bedrift inn i dette universet?

En av arrangørene og keynote speakers på ERP-directions, Jonas Andersson, VD Partner hos HerbertNathan & Co, bruker Elon Musk og hans bileventyr som et godt eksempel.

Jonas Andersson, ERP Analyst Director and Managing Partner at HerbertNathan & Co

Tesla er det vi kaller en connected device, hvor ERP-systemet vil lære av alle Teslaer som kjører der ute. Hver eneste Tesla har en mengde sensorer, forteller han.

Det å være up-to-date og flink til å utnytte dette, er ifølge Andersson, superviktig.

Det for å være prediktiv. Endringer i datafangsten vil kunne krysskobles med hendelser. Når et nytt produkt kommer, setter man eksempelvis et restriktivt serviceintervall, så lærer man etterhvert av bruken hos forskjellige Tesla-eiere, at man ikke behøver like hyppige serviceintervaller.

Andersson spår drastiske endringer og kaller vår tid et paradigmeskifte.

Det er noe som går sammen her i trender. Den tradisjonelle industrien som lager produkter og selger dem, vil endre seg i alle bransjer som igjen fører til at du i fremtiden ikke kjøper lastebil, tømmerhogstmaskiner eller fly. Det vil dreie seg mot at man leier det som en tjeneste. Da er man totalt avhengig av Big Data og ERP for at disse tjeneste er 100% funksjonelle for leietaker.

Norsk Tipping

Et moderne skybasert forretningssystem er designet slik at mange kunder skal kunne dele den samme skytjenesten. Motivene til programvareleverandørene for å utvikle sine systemer i denne retningen er i første omgang at de ønsker at alle kunder skal være på samme versjon av programvaren.

Det vil si at flere kunder deler samme ERP kjerneapplikasjon. Det gir mindre vedlikehold og storskalafordeler. Kunde og bransjespesifikk funksjonalitet utvikles i mindre tilleggsapplikasjoner, som integreres med ERP kjernen. Programvareleverandøren eller deres partnere tar ansvar for at tilleggene alltid er kompatible med kjernen, og at nye versjoner kan tas i bruk uten omfattende ressursbruk fra leverandør og kunde.

Alle kjenner godt til den statlige spillmonopolisten Norsk Tipping på Hamar.

Det som gjør Norsk tipping unik, er grensesnittet mellom kunden og Norsk Tipping, forteller Tom Olberg i Devoteam, som arrangerer ERP-Directions.

Slik har det vært siden 1948. Mange husker godt spennende øyeblikk i ungdommen og kronestykkene med senterhull i lomma, en rødsvertende tippekupong, forsøkt levert inn i foreldres navn før man ble 18 år, som lenge var aldersgrensen for å tippe i Norge.

Dagens unge har en app på smarttelefonen og de setter penger på spill man ikke ante komme bare for noen år tilbake.

Norsk Tipping har endret seg i takt med behovene de og andre har skapt. De tjener milliarder av kroner og deler en del av disse med norsk idrett og kultur.

Ny teknologi støtter opp under behovet for økt omstillingsevne

- Virksomheter i dag må være endringskapable. Det å kunne snu seg kjempefort rundt, er viktigere enn noen gang. Om noe i verdikjeden ikke fungerer optimalt, må sensorer og systemet fange opp og flagge avvikene. ERP systemet er transaksjonsmotoren i forretningssystemet, og her ligger den mest komplekse forretningslogikken. Virksomhetens konkurransemessige fortrinn og unike konkurransekraft ligger derimot ofte i andre applikasjoner som integreres mot ERP. Det er disse systemene vi raskt må kunne bytte ut eller endre på når forretningsmessige endringer gjør det påkrevet, sier Olberg.

Derfor er utnyttelsen av ny teknologi, som AI, ML, IOT og RPA sammen med skytjenester blitt det hotteste temaet innenfor forretningssystemområdet de siste årene.

Hver og en av disse teknologiene er ikke nye, men økt datakraft har gjort det mulig å bearbeide store datamengder og utføre kompliserte beregninger på kort tid. Bruken av chatbots har også delvis erstattet telefon eller epostbasert dialog, forteller Tom Olberg.

Datakvalitet og science

God datakvalitet har alltid vært en viktig forutsetning for å kunne dra nytte av funksjonaliteten i forretningssystemene. Så lenge dataene i hovedsak flytter seg mellom moduler i ett og samme system, kan vi tolerere en viss grad av variasjon i kvalitet.

Når en bedrift rydder ut det gamle serverommet og installerer treningsapparater der og firmaets forretningssystemer flyttes ut fra noe fysisk i et eget rom til en tilstand i skyen, kommer mange skjeletter frem.

Flertallet transformasjonsprosjekter, der vi flytter oss fra en tradisjonell monolittisk ERP-arkitektur til en skybasert integrert arkitektur, avslører mangler og dårlig kvalitet på masterdata. Deler av den nye løsningen kan ikke tas i bruk så raskt som kunden ønsker det, og realiseringen av forventede gevinster skyves ut i tid, sier Olberg og Andersson samstemt.

Dårlig datakvalitet står rett og slett i veien for effektiv utnyttelse av det nye systemet. Skal tusen system snakke med andre tusen system over cloud, er kvaliteten på data livsviktig.

Reisen til skyen er et prosjekt som bør drives av forretningen, og ikke av IT alene.

Ta kontroll

Under ERP-Directions vil du lære mer om hvorfor det er viktig å forstå at du ikke lengre kan la din systemleverandør sitte med forvaltningsansvaret og løse denne oppgaven for deg. Foredragsholdere på konferansen vil fortelle hvorfor og hvordan du må forvalte skyløsninger på en helt annen måte enn de gamle skreddersydde løsningene.

Kulturen i selskapet må derfor endres fra reaktivt til proaktivt handlingsmønster i firmaets fremferd. Det vil være essensielt å være up-to-date på hva som foregår når skyløsningsleverandøren forvalter selskapets struktur og datahåndtering.

Frem til du logger inn og opplever en dag med nye ERP-muligheter, kan du gruble over følgende:

Spotify kan ingenting om å produsere musikk, men de kan å distribuere den. De er en skybasert teknologibedrift som har endret musikkverden totalt. Det er en selvfølge at de forstår hvordan deres intellektuelle verdiskapning forvaltes og distribueres.

Forstår du din virksomhets ERP like godt?

