Få svar på Bilbransjens viktigste utfordringer

Spørsmålene rundt bilbransjen er mange, og utviklingen skjer i en rasende fart. Enten du er importør, forhandler eller jobber i en annen bransjerelatert bedrift kan det være vanskelig å orientere seg rundt de mange utfordringene. Derfor arrangerer Finansavisen Fremtidens bilbransje for fjerde gang den 9. og 10. september.

I samarbeid med ACG har Finansavisen fått med seg dyktige foredragsholdere som vil belyse bransjens mange problemstillinger. På scenen vil du blant annet se kjente fjes som bilentusiastene Aksel Lund Svindal og Bjarne Brøndbo, NBFs Stig Morten Nilsen, Bertel O. Steens Harald Frigstad og mange fler. Du som deltaker vil dermed få innsikt flere temaer:

Etablerte og nye aktører vil fortelle hvordan de takler den nye virkeligheten.

Entreprenører viser hvordan de bruker de store endringene til sin fordel.

Politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet vil røpe sine planer for samferdselspolitikken.

Bransjeorganisasjoner vil forklare hvilke utfordringer de vil bidra til å løse.

Vårt mål er at konferansen er nyttig for alle innen bilbransjen, samt for de som arbeider med bransjen.