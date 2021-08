– Å gjenreise næringslivet er også et individuelt ansvar

– Den generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet nå har en innstilling om at alt kan forenkles, sier adm.dir. Øyvind Larsen i Visma Software.

– De som imidlertid er på vei ut, har gått gjennom et yrkesliv med mye endringer, men samtidig uten de store endringene i måten de jobbet på. Det er ingenting mot alle forandringene som har skjedd fra 1990 til i dag, sier han.

Det er et arbeidsliv i spagaten. Der mange eldre opplever at de tvinges til å digitalisere, har de yngre vokst opp med skjermer som en forlengelse av høyrearmen. Skjermer som kan løse alle mulige oppgaver – og ikke minst kan finne løsningen på alt.

– Det er ingen som går på kurs og så er de «ferdig med det» lenger. Unge arbeidstakere googler seg frem til svaret og er vant til å tenke problemløsning hele tiden. De er sultne på nye måter å løse ting på.

Den generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet nå har en innstilling om at alt kan forenkles.

Automatiske prosesser i ferd med å bli hyllevare

Larsen leder et Visma-selskap med 400 ansatte. I sin egen organisasjon ser han et taktskifte blant de unge arbeidstakerne.

– De er utålmodige og vil at ting skal skje raskt: «Hæ? Må det gjøres så tungvint?» Det krever av oss som ledere at vi lytter til dem. De unge er frempå, og har overhodet ikke tid til å sitte med oppgaver som kunne vært løst automatisk.

Han peker på at alt fra prognoser og analyse til økonomistyring og rapportering kan automatiseres. Teknologien kan ikke bare avlaste de ansatte – men også bringe ny innsikt på banen.

– At disse prosessene går automatisk, er i ferd med å bli hyllevare. Bedrifter som vil ha den beste kompetansen i morgen, er nødt til å ta alvorlige grep for å sikre sin egen fremtid.

Visma-selskapet til Larsen er for tiden i gang med å kartlegge hvor digitaliserte norske bedrifter er. Den løpende undersøkelsen finner at den gjennomsnittlige digitaliseringsgraden i næringslivet er på 68 prosent.

– Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, men både tallene fra undersøkelsen og våre egne erfaringer, tyder på at norske bedrifter har et enormt mulighetsrom de ikke har utnyttet seg av, sier Larsen.

– Mange opplever nok en form for tvangsdigitalisering. Mitt håp er at flere skal oppleve hvor gøy det kan være å videreutvikle bedriften sin ved hjelp av digitale løsninger og tjenester.

Ta testen her: Hvor digitalisert er bedriften din?

De unge er frempå, og har overhodet ikke tid til å sitte med oppgaver som kunne vært løst automatisk.

– Norske logistikkbedrifter digitaliserer Norge

14 måneder inn i pandemien blir det bare mer og mer tydelig: Vi aner ikke konturene av konsekvensene. Men én ting Larsen sikker på:

– Flere og flere bedrifter vil bruke, levere og utvikle ny teknologi – uten at de nødvendigvis definerer seg som en teknologibedrift av den grunn.

Han peker på grossister og varehandelsbedrifter som kroneksempler på aktører som ligger foran i løypa.

– Bak alle bestillingsapper, handlevogner, betalingsalternativer, sporinger, leveringer og returer ligger det en vanvittig verdikjede. Norske logistikkbedrifter digitaliserer Norge i rekordfart.

Larsen mener det er en fryd å se, og at tempoet i varehandelsbransjen bør være til inspirasjon for andre.

– Bedrifter som Oda, tidligere Kolonial.no, har jo nå verden for sine føtter. Fra å være en norsk liten matbutikk på nett, satser de nå internasjonalt. Bak det voksende maskineriet deres er mennesker som virkelig forstår teknologi, og evner å skape verdier og nye arbeidsplasser.

Les også: – Kunne aldri satset så hardt på varehandel uten dette

Flere og flere bedrifter vil bruke, levere og utvikle ny teknologi – uten at de nødvendigvis definerer seg som en teknologibedrift av den grunn.

Ti år frem i tid: Hva blir viktig i 2031?

Hvilket samfunn venter oss etter vaksinen? Larsen sitter ikke på fasiten – da hadde han nok vært et annet sted i verden. Men han er tydelig på at endring skjer mye, mye raskere nå, enn hva det gjorde før.

– Å gjenreise næringslivet er også et individuelt ansvar. Det er en flåsete greie å skulle være «agil», men… Du kan ikke forvente å bli lært lenger. Du må lære selv. Du må konsumere og sortere og lære av de beste for å klare å holde deg selv relevant.

Du kan ikke forvente at den gode idéen fra helt på tampen av styremøtet i februar 2021 er like bra om ti år.

– Sannsynligvis er den utdatert allerede neste år.

Og på spørsmål om covid-19 tok livet av servitøren?

– Nei, naturligvis ikke. Men spørsmålet er legitimt. Det er ingen tvil om at nye arbeidsplasser kommer til, og at både ledere og ansatte må ha høy digital kompetanse for å være attraktive på arbeidsmarkedet.

Hvilken bransje ligger på topp?

Visma er i ferd med å ta temperaturen på norske bedrifter! Hvilke bransjer topper statistikken – og hvor digitalisert er bedriften din?