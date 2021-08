Motiontech AS byttet regnskapssystem for å ta i bruk koblingen mellom Tripletex og Sbanken

Sondre Tørdal, daglig leder i Motiontech, er lidenskapelig opptatt av teknologi. – Jeg jobber jo med det selv, og syns teknologi er gøy. Derfor liker jeg å teste ut nye, cutting edge løsninger, smiler han. Nysgjerrigheten førte til at han tok i bruk Tripletex for å benytte seg av koblingen mellom bank og regnskap.

Nye teknologi og effektive løsninger

Motiontech AS ble opprettet sommeren 2020 av Sondre Tørdal. Selskapet jobber med robotikk og softwareutvikling ut mot offshore-bransjen. En bransje som Sondre mener er spennende siden det finnes flere muligheter for å ta i bruk ny teknologi man har dratt stor nytte av i landbasert industri.

Han har selv en doktorgrad innenfor mekatronikk og erfaring fra bransjen. Dermed har han de rette forutsetningene på å være med å skape nye og effektive løsninger.

Og effektive løsninger er viktig i arbeidsdagen også. Både for å jobbe raskere og for å få kontroll.

Oversikt over regnskapet

Sondre er daglig leder i Motiontech. Foto: Haakon Sundbø

Som daglig leder er det viktig å ha kontroll på lønnsomheten i selskapet. Tidligere brukte Sondre et enklere regnskapssystem, men opplevde noen begrensninger.

– I Tripletex er alt åpent og veldig synlig, ingenting er gjemt bort eller overforenklet. Da jeg i tillegg så at det var mulig å koble Sbanken til regnskapet, ønsket jeg å bli kunde, sier Sondre.

– Med Tripletex syns jeg det ble enklere å ha kontroll, og det er viktig for meg å ha oversikt over tallene. Jeg ville forstå regnskap i større grad og har investert mye tid på å sette meg inn i det. Nå har vi regnskapsfører som stort sett funker som en controller og har fått de nødvendige tilgangene i systemet. Vi har funnet en fordeling som funker bra for oss, sier Sondre.

Enkelt å komme i gang

Med integrasjonen mellom Sbanken og Tripletex blir regnskap og bank samlet på samme sted. Det er enkelt å komme i gang, og en guide veileder deg gjennom prosessen. Sondre var en av de første til å koble nettbanken til regnskapet. – Det var veldig kjapt og greit å komme i gang. Selve oppkoblingen gikk smertefritt, sier han.

Den automatiske bankavstemmingen er veldig nyttig. Tidligere måtte jeg kontrollere pdf’er opp mot bankutskriften, men nå går alt av seg selv. Jeg trenger ikke engang å logge inn i nettbanken. Sondre Tørdal, daglig leder i Motiontech

Jeg har hatt god dialog med Tripletex hele veien, og dersom jeg lurer på noe eller har tilbakemeldinger er det lett å ta kontakt, sier han.

Logger inn ett sted

Etter at Tripletex og Sbanken er koblet sammen, utveksles dataen mellom systemene. Du kan dermed gjøre flere handlinger fra regnskapssystemet, uten å logge deg inn i nettbanken. Alle tall er oppdaterte til enhver tid, uten forsinkelser.

– Med integrasjonen får jeg gjort det meste i Tripletex. Jeg kan også fortløpende se hvilke transaksjoner som går og det er veldig enkelt å fange opp dersom noe ikke er bokført.

– Den automatiske bankavstemmingen er veldig nyttig. Tidligere måtte jeg kontrollere pdf’er opp mot bankutskriften, men nå går alt av seg selv. Jeg trenger ikke engang å logge inn i nettbanken, sier Sondre fornøyd.

Kjører utbetalinger direkte fra regnskapssystemet

Motiontech AS ønsker å jobbe i krysningen mellom akademia og industrien. – Siden flere av oss har doktorgrad, kan vi faktisk realisere den forskningen vi gjør. Det er positivt for universitetet, i tillegg til at vi hjelper bransjen med å realisere løsninger.

Selskapet skalerer og Sondre forteller at de er i ferd med å ansette flere. Han fortsetter: – Med Sbanken-integrasjonen utbetaler jeg lønn direkte fra Tripletex. I tillegg sender jeg alle fakturaer fra regnskapssystemet. Nå trenger jeg kun å logge meg inn i nettbanken for å godkjenne betalingene. Løsningen er veldig “smooth”, sier han.

Sondre Tørdal og Motiontech jobber med robotikk og softwareutvikling ut mot offshore-bransjen.

Spennende fremtid

Sondre forteller at Motiontech foreløpig tar oppdrag på vegne av kunder – Nå jobber vi blant med å hjelpe en av våre kunder med å realisere en autonom løsning for å fortøye skip uten menneskelig involvering. I tillegg er vi med på et prosjekt innenfor offshore vindkraft. Vi opplever at bransjen tar innover seg ny teknologi, og det er en spennende reise å være med på, sier han.

Målet er å bygge opp kapital, søke støtte og få investorer med riktig kunnskap og nettverk. – På sikt ønsker vi å utvikle våre egne produkter og løsninger innenfor offshore robotics. Den bransjen har ikke hatt sitt “iPhone-moment” enda, det håper vi å kunne bidra til, avslutter Sondre.

