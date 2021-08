Blir det elbil på Odd?

Helt siden han bygget egen racerbåt sammen med Kjell Inge Røkke i ungdomstiden, har Odd Holm likt lukten av drivstoff og følelsen av komfortabel hastighet. Men det er ikke derfor han venter med å kjøpe elbil.

Den internasjonale giganten Atlas Copco har over 40 000 mennesker ansatt globalt, 85 jobber i Norge og 35 av de er ute i felt, så nær kundene som mulig.

Men noen ganger kommer man ikke helt inn på dørstokken og det må reising til.

Odd Holm (61) er regionalt salgsansvarlig på Nordvestlandet og kan til tider fylle dagene med venting på ferger.

- For meg er ikke elbil et selvsagt alternativ med dagens batterikapasitet og ladenettverk. Med mange år bak meg som omreisende selger, har jeg blitt veldig komfortabel med bilvalget mitt, forteller han.

Venter revolusjon

Bilprodusenten BMW har selv kommet med egne beregninger om at 50 prosent av bilene de leverer på verdensbasis i 2030 vil være helelektriske. Derfor bygges nå fabrikken i Leipzig ut i stor skala for å sikre leveransen av elektriske drivlinjer. Likevel er Odd Holm en smule skeptisk til å velge elbil med det første.

Vi møter han en ruskete august- formiddag i Moldetraktene, før han skal ut på tur til tettstedet Åndalsnes. Én fergetur og noen få mil med kjøring unna.

- Nå er det bare sju minutter til ferga går, og til fergeleiet er det 10 kilometer. Om jeg da har lite på tanken, rekker jeg å fylle opp på bensinstasjonen i nærheten her og likevel rekker jeg ferga, sier han.

Men Holms tank er sjelden under halvfull og en hverdag uten gode planer inntreffer kun i ferier. Han har det siste året kjørt BMW 520d 4x4 og regner ikke med at hans neste bil fra Tyskland er noe annet enn en dieselbil.

- Hele livet har jeg likt farkoster driftet av forbrenningsmotor, så både interesse og fornuft tilsier at det blir en stund til jeg kjører elbil. Men man skal aldri si aldri, det kan godt hende noe revolusjonerende er på gang innen rekkevidde og ladetid, sier Holm som sikter til stadige nyhetsmeldinger om hva bilbransjen forventer lansert i nær fremtid.

Det som virkelig både gleder og fascinerer Holm, er at bilen han i dag kjører kan resirkuleres og ende opp som hans fremtidige elbil. Allerede i dag kan 85% av en BMW resirkuleres, og til arbeidet med å forbedre og utvikle mulighetene for gjenbruk har BMW bygget et eget gjenbruksanlegg.

Spør og få svar

Den omreisende salgsansvarlige Holm har i lang tid vært kunde hos Bavaria Molde og Andreas Bruer, som er salgsleder for nybilmarkedet der. Bruer får oftere og oftere spørsmål fra kundene om fremtiden og hvilke muligheter man har som bilist med elbil.

Odd Holm har ikke spurt mye om bil med elektrisk motor, men trenden med å vise nysgjerrighet rundt elbil, er stadig mer synlig, forteller Bruer.

Andreas Bruer opplever at hans egen interesse og kompetanse for totalbredden i BMWs modeller øker når kunder stiller kompliserte og utfordrende spørsmål.

- Det åpenbare og mest selvfølgelige spørsmålet, som ofte åpner hele bilsamtalen, er hva som er realistisk rekkevidde både sommer og vinter, forteller Bruer.

Dette spørsmålet kommer omtrent fra hver eneste som kjøper elbil for første gang, eller er nysgjerrig på hva som er i vente når nye modeller lanseres, som IX40 fra BMW som kommer senere i høst. Hva som er forventet levetid på bilens batteripakke, er like vanlig å svare på for Bruer.

- Når den nye informasjonen om både rekkevidde og batterilevetid er fordøyd, kommer spørsmålene som er knyttet opp mot eierskapsøkonomi og trygghet. Hvilke garantier som følger kjøpet og hva man kan kalkulere med i fremtidige servicekostnader, forteller Bruer.

FAVORITT: Råtassen M440i er en av Bruers favoritter å sende potensielle kunder ut på prøvetur i.

Nå om dagen er det mye prat med BMW-entusiaster om høstens kommende nyheter. Derfor er Bruer full av glede når han får fortelle alle som vil lytte om hvilke forventninger det ligger knyttet rundt elbilens utvikling de neste tre til fem årene.

- De forventningene er ikke bare knyttet til utviklingen av selve bilen, men også teknologi-og hurtiglademuligheter hjemme, sier han.

Derfor er BMWs resirkuleringsprosjekt og utbyggingen av elbil-fabrikken i Leipzig hyppige temaer.

