Vil digitalisere eiendomsbransjen over hele verden fra Norge

– Helt siden oppstarten har vi visst at eiendomsbransjen trenger flere digitale verktøy, starter Fabian Damhaug, COO i Overo.

Sammen med André Fenger startet han Overo i januar 2020. PropTech-selskapet har utviklet en digital plattform for meglerkjeder. Plattformen omfatter flere digitale tjenester som effektiviserer eiendomsoverdragelser for megler, selger og kjøper. I dag består plattformen av tre produkter:

Et digitalt AML-skjema (oppgjørsskjema) som ivaretar norske lover og regler, blant annet hvitvaskingsregelverket. En markedsplass som sendes til kjøper og selger cirka en måned før selve eiendomsovertakelsen. Her får en tilbud om blant annet flyttehjelp, nedvask, mellomlager, strøm, internett med mer. Overtakelsesprotokoll, som er en liste som sikrer at kjøper får alt som avtalt og at eventuelle mangler blir håndtert riktig.

Avtaler i Norge og internasjonalt

Med Overo kan eiendomsmeglere tilby kjøpere og selgere av eiendom en sømløs, effektiv, sikker og transparent overtakelsesprosess. Overo håndterer flere av prosessene i en eiendomsoverdragelse, fra budaksept, og til de avsluttende prosessene rundt overtakelsen.

– Vi er i ferd med å digitalisere ulike prosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom verden over, understreker Fabian Damhaug.

Skjermdump av noen av tjenestene som tilbys i Overos løsning, her via deres største kunde, REMAX

Overo-gründeren forteller at selskapet har inngått partneravtaler med flere kjente norske aktører, sist med EIE eiendomsmegling, samt verdens største eiendomsmeglerkjede – REMAX. Det har gitt Overo over 20.000 brukere i fem land. Hittil i 2021 er det gjennomført ca. 10.000 transaksjoner via plattformen deres. Dette tallet er forventet å øke med tigangeren til 100.000 i 2022 og akkompagneres med ekspansjon til ytterligere ni land.

Digitaliser dine avtaleprosesser på tvers av landegrenser med Scrive

Damhaug forteller at tjenestene blir tilgjengelige ved at megleren sender en SMS med en link, til kjøper og selger. Linken leder inn til plattformen hvor påkrevd informasjon fylles inn og/eller, ved samtykke, partene kan takke ja til de ulike tjenester som tilbys.

– Vi leverer plattformen, men for kundene ser det ut som at det er meglerens egen tekniske løsning, fortsetter Damhaug.

Gjentar PropTech-suksess

I 2015 utviklet Overos CEO, André Fenger, den første overtakelsesprotokollen for det norske markedet.

– Da var eiendomsbransjen digitalt umoden. De fleste eiendomsovertakelser ble avtalt muntlig med etterfølgende papirarbeid. Overtakelsene var ineffektive og ofte ble det feil med påfølgende merarbeid. I tillegg var kundeopplevelsen dårlig. I dag er 10 av 10 overtakelser i Norge digitale, forteller Fenger.

– Overo er tuftet på denne teknologien, som er videreutviklet med flere tjenester. I dag er Overo den mest komplette eiendomsoverdragelsesplattformen på markedet. Vi tilbyr en kundeorientert måte å levere tjenester på, og i plattformen rangerer vi leverandører etter pris og tilgjengelighet for kunden, tilføyer Damhaug og fortsetter:

– Vi så at det var mulig å skalere plattformen utover det norske markedet og vil ta del i digitaliseringen som foregår verden over. Coronapandemien har fremskyndet bruken av property technology (PropTech) med cirka ti år i flere av markedene vi er på vei inn i.

Sikker signering med Scrive

Både i oppgjørsskjemaet og i overtakelsesprotokollen skjer signeringen ved hjelp av en tredjepartsløsning fra Scrive. Også kjøp av tilleggstjenester, som strøm, bekreftes via Scrives signeringsløsning. Brukerne hopper imidlertid ikke ut og inn av ulike løsninger. Scrive er sømløst og usynlig integrert i Overos plattform.

– Hvorfor valgte dere å jobbe med Scrive?

– Vi ønsket å jobbe med Scrive fra starten, da målet fra første dag var å gå ut til flere markeder. Med valg av Scrive vil ikke teknologien begrense vår globale ambisjon. Scrive er tilstede i over hundre land, svarer Damhaug.

Han legger til at en annen grunn til å velge Scrive var rask og enkel integrasjon i Overos plattform og at den fungerer sømløst med andre tjenester.

CEO André Fenger legger til:

– Scrive kunne lansere digitale signeringsløsninger ca. 15 ganger raskere enn tidligere erfaringer med andre konkurrenter. Denne hastigheten er svært viktig når en skal vinne markedsandeler i tøff konkurranse.

Digitaliserer alle slags avtaleprosesser

Scrive er et nordisk teknologiselskap som forenkler og automatiserer arbeidsflyten i alle typer kanaler med markedsledende løsninger for elektronisk signering og identifikasjon. Scrive sine løsninger integreres sømløst og lar selskaper som Overo heldigitalisere flyten av informasjon og dokumenter.

Scrive gjør det mulig å signere dokumenter hvor og når som helst, uansett hvilken device en benytter seg av. Gjennom Scrive tilbys også identifisering med alle de store eID-ene, inkludert norske BankID. Sømløs verifisering kan integreres i arbeidsflyter for elektroniske signaturer, som med Overo, men også for onboarding, betalingsgodkjenninger, innsamling av grunnleggende kundeinformasjon og mye mer.

– I tillegg til det tekniske har Scrive også vært til stor hjelp og delt sin erfaring og kompetanse med oss, blant annet i forhold til juridiske problemstillinger. Å jobbe sammen med Scrive er fantastisk. Vi merker at de faktisk ønsker at vi skal gjøre suksess, sier Fabian Damhaug.

Du kan teste Scrive gratis og uforpliktende i 30 dager eller ta kontakt for å se hvilke løsninger som best passer dine behov.

Bli papirløs med Scrive som din digitaliseringspartner!

Prøv oss gratis i 30 dager eller kontakt oss for å lære mer