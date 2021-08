Superteknologien du bruker uten at du er klar over det

Datakonstruert virkelighet

Augumented reality (AR) er teknologi som gjør det mulig å trekke ekstra lag med informasjon inn i virkeligheten, for eksempel ved å supplere med tekst, lyd eller bilder. På grunn av dette blir AR ofte kalt en utvidet virkelighet, og kan sees på som en hybrid mellom virkeligheten og Virtual reality (VR).

AR og VR er to lignende konsepter, men AR skiller seg fra VR ved at det er interaktivt, og ikke kun basert på en datakonstruert virkelighet, slik som VR er. I VR-verden kan du kun observere et dataskapt miljø på nært hold, mens man med AR-teknologi kan ta del i miljøet. Denne interaktiviteten gir AR unike bruksmuligheter for blant annet underholdning, spill, karttjenester og varehandel – noe aktører i økende grad ønsker å utnytte.

Hvem er det som vil ha stor nytte av at denne teknologien har tatt steget fra utvikling og ut i markedet?

Med en global pandemi friskt i minne, er det en enkel spådom at helsesektoren vil få stor glede av det som nå skjer. Men også fabrikker, grossister og sluttforbruker kan vente seg mye spennende og nye muligheter i dagliglivet.

App-er som er bygget på virtual reality (VR) og augmented reality (AR) er ikke bare optimalisert for å gjøre produksjonsprosesser mer effektive, men de vil gjøre hverdagen og måten vi mennesker samarbeider på langt mer effektive og enklere.

Er dette noe for deg og din næringsvirksomhet?

For å hjelpe deg på vei til å kartlegge akkurat det, start med antall ansatte. 50, 100 eller 1000?

Hos konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC), har analyseavdelingen i deres tyske divisjon regnet seg frem til at for hver hundrede ansatte i 2030, vil én jobbe i stor grad med hjelpemidler basert på utvidet virkelighet.

Om spådommene slår inn blir det mange av oss som må forholde oss til temaet. Hvor klar er man for det, nå i 2021 og hvor viktig er det for fremtidig verdiskapning å være god på dette?

Mobiltelefonen din

At du må forholde deg til utvidet virkelighet, er det ingen tvil om.

Du har alt benyttet deg av det uten å vite det selv

Rundt deg er det mange som bruker Snapchat, kanskje deg selv inkludert. Filtrene i appen som gjør ungene dine til små teite hunder, er AR-teknologi. Slike filtre er også på plass i mange mobilkamera.

AR-funksjonen du mest sannsynlig har brukt mest, er kart-og GPS på din mobiltelefon. Når du i Google Streetview eller lignende tjenester får opp butikker, spisesteder og kinoer i nærheten - er det denne teknikken som brukes. Disse tjenestene gir deg gjerne 3D-bilder over terreng og omgivelser, alt servert av teknologien utsprunget fra AR.

Om du leser dette på en mobiltelefon, ta en skjermdump og last bildet opp i Google Translate og oversett til Mandarin. Gjett hvilken teknologi Google benytter?

Denne trenden er noe næringslivet må ta på alvor. Fra å være gimmick til nå å være en superkule i den industrielle verden, vil AR med sin ekstreme brukervennlighet utgjøre en stor forskjell for næringer som lener seg tungt på logistikk, montering og vedlikehold.

For de som driver støttetjenester og hjelper andre via nettet, er dette en perfekt mulighet. Neste gang internettleverandøren din ikke greier å hjelpe deg å resette ruteren via telefon, tenk på hva AR kunne ha bidratt med for å lette din frustrasjon.

Hvordan komme i gang

Teknologibedriften TeamViewer, som du muligens kjenner som en leverandør for fjernstyring av pc-en du har på jobb, satser nå tungt på AR-løsninger for smartbriller, smartklokker og smartscannere.

Hvor fristende er det ikke å bruke smartbriller med AR om du har som jobb å montere tekniske løsninger?

Du kan både få fjernhjelp, logge arbeidet og bruke teknologien til å pre-visualisere hvordan alt blir til slutt.

Det fine er, at du alt nå kan begynne å bruke denne løsningen. Teamviewer har smartbriller med nøyaktig stemmegjenkjennelse som lar deg jobbe med begge hendene mens teknologien viser deg all den informasjonen og hjelpen du behøver for å utføre oppgaven du er satt til å løse. Bare det å dokumentere arbeidsprosessen underveis er nyttig for alle og påbudt for noen. Brillene lar deg fotografere og filme underveis.

Pluss et hav av andre muligheter.

