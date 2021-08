Kan industrien omstille seg i tide?

I årene som gjenstår har Norge mye på gjøremålslisten. For det første har Norge et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Før det, allerede i 2030, skal utslippene kuttes med minst 50 prosent sammenliknet med nivået i 1990.

2050 høres kanskje ut som fjern fremtid, men det er nærmere enn du kanskje tror. 2050 er om litt mer enn 28 år, om litt mindre enn tre tiår. Vi har faktisk knapt 10,000 dager på å omstille samfunnet.

Hva må vi gjøre frem mot 2050?

Marginene for energibransjen blir stadig strammere. Samtidig som bedrifter må identifisere de beste måtene å redusere kostnadene på, må hastigheten på bærekraftsarbeidet opp.

Digitalisering hjelper industrien oppnå begge deler. Med enkel tilgang til data, kan bedrifter redusere avfall, forbedre arbeidsprosesser og kommunikasjon, og gjøre arbeidsplassen tryggere. Ringvirkningene av å drive en heldigitalisert bedrift skaper stabilitet, som øker industriens konkurransedyktighet.

- Norge har en stolt industriell historie og en sterk digital infrastruktur. Vi må utnytte begge disse styrkene og samarbeide for at Norge skal redefinere sin rolle som energinasjon. Kompetanse fra oljenæringen i kombinasjon med teknologi vil danne en grobunn for nye næringer, noe som vil gi Norge et unikt konkurransefortrinn internasjonalt, sier Kristian Røkke, administrerende direktør i Aker Horizons.

Nå som klokken tikker, er det viktig at Norges næringsliv fortsetter å samarbeide og legge til rette for omstillingen og utviklingen vi står i. Dette er ikke bare viktig for norsk industri, men også for Norge som nasjon.

Karbonfangst og elektrifisering

Norge er en global leder innenfor utvikling av CO2-fangst og -lagring. Karbonfangst er kostbart, men det vil spille en viktig rolle i å redusere utslipp fra kraftproduksjon og industri. Det vil også tilrettelegge for økt produksjon av utslippsfri hydrogen, som kan bli en viktig eksportvare i fremtiden.

- Å implementere karbonfangst på tvers av bransjer i kombinasjon med energieffektivitet og fornybar energi er viktig for å nå klimamålene. Riktig bruk av teknologi er nøkkelen til å akselerere energiovergangen og øke bruken av bærekraftig løsninger for å gjøre dem skalerbare, lønnsomme og effektive, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

Fremtidens industri vil trenge store mengder ren energi. Det vil kreve et smartere strømnett med større kapasitet.

- Elektrifisering er avgjørende for at vi skal få til det grønne skiftet. Det er derfor nødvendig å videreutvikle vår sterke elektriske infrastruktur. Frigjøring av industrielle data er et viktig steg i retningen mot en digitalisert fremtid, der industribedrifter lett kan innovere og samarbeide. Her finnes det et stort potensial i kraftbransjen, sier Finn Bjørn Ruyter, administrerende direktør i Hafslund Eco.

Kristian Røkke, Valborg Lundegaard og Finn Bjørn Ruyter er kun tre av de mer enn 50 lederne

Industrien blir ikke grønn med røde tall. Hva må til for at industrien kan drifte både lønnsomt og bærekraftig?