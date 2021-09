Balanse fører til kreativitet

– Jeg satt og hørte på et partnermøte i fjor, og da ble det sagt at vi aldri går tilbake til å være på kontoret fem ganger i uka når pandemien er over. Dermed bestemte mannen min og jeg oss for å gripe muligheten vi hadde drømt om lenge, nemlig å flytte ut i dette paradiset.

Stedet hun snakker om er Onsøy i Fredrikstad. Helga og familien hadde i utgangspunktet hytte i området, og planene var å flytte dit etter arbeidslivet, men da pandemien kom åpnet det seg nye muligheter.

– Ungene ønsket å bo her og drive med hest, og på et tidspunkt pendlet vi ned hit flere ganger i uken for at de kunne ha den hobbyen. De elsker å drive med hest, og det er et fantastisk miljø for dem. Jentene hjelper til i stallen og har fått flere gode venner her.

Helga innrømmer at hun har blitt en skikkelig “hestemamma”. De to døtrene har også fått henne opp på hesten, selv om hun fortsatt anser seg selv som en nybegynner.

– Jeg har aldri vært hestejente, og drev heller med hundekjøring, men da jentene begynte måtte jeg jo prøve. Da fikk jeg tilbake den gleden av en ny hobby som man har som tenåring, og jeg gleder meg nå til dagene jeg skal ri, gliser hun bredt.

Viktigheten av fritid

At Helga har funnet en hobby som hjelper henne med å koble av er noe hun anser som viktig, og det har vært et fokusområde for henne som leder.

– Å finne en balanse mellom jobb og fritid har vært noe av det viktigste å prioritere under pandemien. Spesielt for de unge. Jeg føler at det blir lettere å finne den balansen desto eldre man blir, for man har mer livserfaring og kjenner seg selv bedre.

Det siste året har både hun og EY globalt fortalt de ansatte at de må ta seg egentid. Helga påpeker også at det hjelper dem med å være kreative for kundene.

– Er man uthvilt er det enklere å være kreativ og komme med løsninger som vil hjelpe kunden. Vi har hatt mange samtaler om den balansen, og det er det fine med hjemmekontor. Ta en lang lunsj og vær med de som er viktig for deg, så lenge jobben blir gjort spiller det ingen rolle når på dagen den gjøres.

Ekspert på arbeidsrett

Helga har vært i EY siden januar 2020. Ser man på hennes CV er det lett å bli imponert: Hun har doktorgrad i jus, og er en av Norges fremste advokater innen arbeidsrett. Hun har arbeidet som forsker og utgitt flere artikler og bøker innen arbeidsrett og likestilling. Hun har også vært en ivrig bidragsyter for menneskerettigheter og bidro i sin tid til at utdanning for tibetanske nonner fikk adgang til å ta Geshe-graden (doktorgraden) på lik linje med munker.

– Jeg jobbet som advokat på 90-tallet og visste at dersom jeg ville bli partner i et firma måtte jeg ha noe mer. På den tiden var det heller ikke så mange kvinnelige rollemodeller i advokatbransjen. Så jeg bestemte meg for å ta en doktorgrad.

– Planen var å jobbe som forsker i tre-fire år, men jeg endte med å bli der i 15 år. Doktorgraden jeg skrev handlet om deltidsarbeid og diskriminering på strukturelt grunnlag. Det ble et likestillingsperspektiv, og jeg fulgte opp det arbeidet med å se på utdanningssystemet. Hvorfor er gutter skoletapere i forhold til jentene? Hvor stor påvirkning har tradisjonelle kjønnsroller? Det forskningsarbeidet førte til at jeg skrev en bok om like læringsmuligheter for barn. Helga har også en stilling som amanuensis II ved universitetet i Oslo.

Arbeidsretts- og likestillingsgruppen

Det som lokket Helga til EY var muligheten til å bygge opp EYs gruppe innen arbeidsrett og likestilling, som en integrert del av Tax & Law.

– Jeg liker å bygge, og å ha mange jern i ilden. Det er ikke noe problem så lenge jeg har det gøy. Det er alltid nye utfordringer innen arbeidsrett og det er derfor jeg liker å jobbe med dette feltet.

Hennes første år har vært travelt. I tillegg til å bygge opp et team, og forholde seg til pandemien, har Helga vært skaperen bak EYs nye app innen det som kalles arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Tech+law = App-utvikling

– Aktivitets- og redegjørelsesplikten går ut på at alle bedrifter må rapportere hva de aktivt gjør for å sikre like muligheter for sine ansatte. På den måten blir det synlig hvor mye bedriften gjør, eller ikke gjør, når det kommer til likestilling. Arbeidsgivere skal dokumentere hvordan de jobber aktivt og systematisk for å sikre likestilling på 12-15 diskrimineringsgrunnlag i virksomhetens årsrapport. Utfordringen ved disse rapportene er at det er mye informasjon å få inn i et Excelark, og det blir vanskelig å holde oversikt. I EY er vi opptatt av å bruke teknologien for å lette arbeidsdagen for våre kunder og oss. Da er det bare å slippe kreativiteten løs.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten = vern mot diskriminering på strukturelt grunnlag

Reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten gir ansvaret for likestilling og inkludering til de som faktisk kan bestemme hvordan arbeid skal gjøres og organiseres. Det betyr virksomhetene. Hvordan arbeid organiseres og gjennomføres, er det som beskrives som strukturene, altså rammene som påvirker enkeltpersoners muligheter. Disse strukturene kan gi personer muligheter, eller ikke åpne for like muligheter. Ofte er det ubevisste holdninger som fører til forskjellsbehandling. At samfunnet får utnyttet alle sine ressurser og ingen mennesker stilles utenfor arbeidslivet på grunn av ytre kjennetegn som for eksempel kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne er viktig for hele den sosiale bærekraften. Arbeidsgiverne både må og kan gjøre en stor forskjell på dette området.

– Mulighetene for forbedring av dagens strukturer er store. Derfor har jeg og et fantastisk team utviklet en app som gjør dette arbeidet mye enklere, i tillegg til å være et godt hjelpemiddel til det generelle fokuset selskaper har på D&I (Diversity & Inclusion). Forhåpentligvis vil denne appen hjelpe bedrifter med å gjøre de rette tiltakene for å få likestilling i alle leddene av en bedrift, konkluderer Helga.

-EY har, med Helga sitt team, en unik kompetanse på likestilling- og diskrimineringsrett. EY har rustet seg til fremtiden ved å kunne bistå kunder på enda et sentralt rettsområde, som stadig får mer oppmerksomhet og betydning i samfunnet. Likestillingsjuss, handler egentlig om den sosiale bærekraften. Vi er nok et av landets førsteadvokatfirmaer som har en dedikert gruppe på området, noe som gjør meg både stolt og ydmyk. Vi har dyktige medarbeidere på teamet som både bistår med appen og selskapers arbeid med D&I, i tillegg til generell rådgivning og bistand i spørsmål som berører likestilling- og diskrimineringsjuss.

Har du lyst å vite mer om unike muligheter i EY, inkludert avdelingen som Helga jobber i, er du velkommen til å ta kontakt med Stian Ørbeck-Nilssen i Talent Team på Stian.Orbeck-Nilssen@no.ey.com tlf +47 922 47 362 eller les mer her.