Mekanisk og eksklusiv, og løfter enhver dress

Skaperne og håndverkerne hos NOMOS Glashütte i det lille tettstedet Glashütte i tyske Sachsen har brukt over tre år på en eksklusiv og nyskapende utvikling av modellen.

Både utseendet og teknikken inne i drivverket er oppsiktsvekkende.

Nå er det duket for at Tangente-eiere kan hurtigstille datoen fremover og bakover, også mellom klokken 22 på kvelden og 02 på natten. De elegante proporsjonene, typisk og velkjent fra NOMOS, er fortsatt slanke og elegante. Det nye kunstverket fra NOMOS er 41 millimeter i diameter og 7,8 millimeter i høyden.

Unik produksjon, på unikt sted

For å ta en slik klassiker et steg videre, må forholdene ligge til rette. De som kjenner modellen fra før, eller har stor interesse for høykvalitetsklokker, vet at en Tangente selv vet sin verdi og ikke lar seg endre til noe dårligere.

Den er smakfullt løftet frem i midnattsblått og har en nyutviklet teknikk for justering av dato. Selv én av landets fremste eksperter på klokker fra NOMOS Glashütte, Trond Næss, lar seg imponere.

- NOMOS har klart å lage en hurtigstillemekanisme til datoen som man kan koble inn når som helst i løpet av døgnet. På de fleste ur kan man ikke hurtigstille datoen mellom 22-02.00. Det kan man nå gjøre med en NOMOS, sier Næss hos Protid Urmaker Næss i Sandefjord og legger til:

- Jeg var så heldig å få besøke fabrikken for tre år siden. Som urmaker ble jeg fascinert av hvor mye som faktisk ble gjort for hånd. I en verden der datastyrte fresemaskiner har tatt over for å spare penger, driver NOMOS fortsatt med håndarbeid.

Hele den estetiske identiteten i Tangentes DNA er beholdt, men nå er den også tilført mer sportslighet og blitt enda mer slående. Tangente er nå en mer atletisk og fremadstormende vinner. Den patenterte datofunksjonen vil sammen med et fluoriserende grønt display, også patentert, løfte gleden av å bære høykvalitet rundt håndleddet.

Glashütte - en sjeldenhet

NOMOS erfarne designere og håndverkere har brukt tiden godt for å rekonstruere kalibret slik at den nye datovisningen er plassert akkurat hvor den skal være i urverkets utseende. Både estetisk og tradisjonsmessig; i utkanten av urskiven.

Det som også er unikt for det nye kaliberet, er de uthevede, gullbelagte bokstavene på rotoren og de duochrome fargede ordene som danner setningen “reguliert in 6 lagen” på bakplaten.

Alt ved Tangente er selvfølgelig upåklagelig polert og dekorert etter 175 år lange tradisjoner i det lille tettstedet Glashütte. En sjeldenhet i dagens klokkeverden.

Den som setter godt håndverk høyt og kjenner tradisjonene til legendariske urverk, ser at innovasjonen i den nye Tangente går langt forbi det som finnes på markedet i dag.

Og er du like lidenskapelig interessert i klokker fra NOMOS Glashütte som Trond Næss, kan du legge deg denne lille anekdoten fra urmakeren i Sandefjord på minne:

- Glashütte er et utrolig lite tettsted med rundt 3000 fastboende som har holdt på med klokker i over 170 år. Hver dag klokken fire blir området helt dødt, fordi alle i klokkeproduksjonen drar hjem. Hele stedet handler kun om å skape kvalitetsklokker.

Unikt selvutviklet kaliber

For selv om NOMOS er et ungt merke, holder det til i et område med lange urtradisjoner. NOMOS lager så mye som 95 prosent av urverket selv.

- Det er det ikke mange andre som gjør og særlig deler i gangsystemet (escapementet) er vanskelig å lage. Derfor bruker de fleste underleverandører til dette. Det gjør ikke NOMOS, de har laget et eget gangsystem, forteller Næss.

Neomatik er navnet på NOMOS nye automatikkverk, det selvutviklede kaliber DUW 6101 kjennetegnes ved at det er meget tynt sammenlignet med det tradisjonelle automatikkverket. I tillegg har disse verkene en fantastisk finish.

Finishiert for hånd, selvfølgelig.

Og om det er et ønske om å tilpasse klokken mer til preferanser og stil, kan NOMOS Glashütte Tangente kjøpes både med og uten glass i baklokket.

- Jeg vil anbefale glass slik at man kan beundre dette vakre urverket, sier Trond Næss

Det er klokker som Tangente som løfter enhver dress i ethvert selskap.

