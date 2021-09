Startet fra scratch. Nå kler de eksklusive hytter og signalbygg i stein

Det var i 2004 at gründer Tom Erik Norheim startet Norheim Natursten, en landskjent fagbedriften med 55 ansatte. I dag driver han firmaet sammen med ekskona Terese Norheim, som kom inn i bedriften i 2006.

Tom Erik Norheim har bygd opp bedriften fra bunn

– Vi var mann og kone inntil i fjor, da vi skilte oss, så nå er all fokus rettet mot bedriften. Vi har tre barn sammen som forhåpentligvis også blir en del av Norheim Natursten i fremtiden, forteller Terese.

Utviklingen til Oppdal-bedriften, som kler norske luksushytter, hovedkontorer og en rekke praktanlegg med skifer og annen naturstein, har vært formidabel, for å si det mildt.

– Vi startet med tre-fire ansatte og nå er vi 55. Å bivåne og oppleve den fantastiske veksten og utviklingen, har vært det mest spennende for min del, sier Terese.

Nasjonal aktør

Duoen har bygd stein på stein, fra små lokale oppdrag i Trøndelags-regionen til at de nå reiser rundt i hele landet for å legge skifer. De har kledd hovedkontoret til Aker Solutions i Stavanger, K2 på Fornebu og velkjente Skifer hotell i hjembygda Oppdal.

Det er fra skistedet Oppdal alt drives fra. Ansatte reiser land og strand rundt for å prosjektere for kundene, og stein fraktes sammen med fagmontører ut til de samme stedene for ferdigstilling. Priser skal kalkuleres og anbud regnes ut. Frem til i fjor ble dette gjort med papir, penn og ringperm.

– Ja, dessverre var det slik alt for lenge. Vår regnskapsrådgiver i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN , Marit Grøtte, har pushet meg i mange år for å legge regnskap og drift i skyen. Nå angrer jeg på at vi ventet så lenge med å velge PowerOffice Go som vår løsning, forteller Terese.

Hvorfor det ble akkurat PowerOffice Go, forklarer regnskapsrådgiver Marit Grøtte på denne måten:

– I all hovedsak er det fordi bedriften får full oversikt over inntekter og kostnader til enhver tid. De kan logge seg på hvor som helst, gjerne via mobil. Norheim Natursten er et selskap som har prosjekter over hele landet, og derfor er det ekstra viktig at de kan logge seg inn for å føre timer, og at de kan attestere fakturaer mens de er på farten, sier Grøtte.

Angrer på tregheten



Terese og Tom Erik har også effektiviserten del prosesser gjennom PoweOffice Go slik at de kan bruke mer tid på kjernevirksomheten. De har nå full kontroll på timer, billag og prosjektstyring.

– Selvfølgelig angrer jeg på at vi ikke valgte PowerOffice Go tidligere. Marit har hele tiden vært klar over den ekstra økonomiske belastningen og hvor tungvint vi jobbet. Ikke minst har vi brukt mye unødvendig tid, forteller Terese.

Nå brukes tiden til markedsføring, og langt raskere og tettere oppfølging av eposter og kundeforespørsler.

Terese og Marit i sving

Selv om butikken går så det suser, med utbyggingen og moderniseringen i Norge og at driften er systematisert gjennom PowerOffice Go , så mener Terese at de fortsatt er avhengig av sin regnskapsrådgiver Marit fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

– Vi er helt avhengig av Marit og jeg har gitt henne beskjed om at hun ikke får lov til å stikke av, sier Terese humoristisk, og legger til at Marit har minst én fast arbeidsdag hos Nordheim Stenindustri ukentlig.

– Min oppgave blir å kontrollere det de på Norheim gjør. Det som er så fint med PowerOffice Go, er at vi kan bestemme denne arbeidsfordelingen selv. Men skulle Norheim Natursten komme i en periode med hektisk aktivitet, kan de sette bort operasjonene til oss, forteller Marit Grøtte.

