En enklere hverdag med bil, til lavere kostnad

Bedrifter som har firmabiler sitter ofte med et uforutsigbart regnestykke. Hvor mye vil bilen tape seg i verdi, servicen koste, hvor mye må repareres, hvor dyrt blir det ut i fra bilens kilometerstand og hvor mye går med i dragsuget innen drivstoff? Det er utallige faktorer som påvirker utgiftene knyttet til firmabiler.

De siste årene har derfor leasing av firmabiler blitt stadig mer populært, og det er ikke uten grunn.

– Det viktigste for våre kunder er forutsigbarhet og en enkel hverdag til lavest mulig totalkostnad. Samtidig er det mye rom for å variere leasingen ut fra kundens behov, forteller leder ifor DNB selskapet Autolease Norge, Haakon J. Marthinsen.

Han forklarer at ved operasjonell leasing av firmabilene har du en fast månedsavgift, samtidig som Autolease har oversikt på blant annet forsikring, service, verkstedbesøk og skifte av dekk m.m.

Flere bedrifter har også opplevd å få redusert bilkostnadene med 10-15% når Autolease tar seg av administrasjon av bilholdet.

Vil du vite mer om Autolease?

Bevisste kunder

Som alle vet er bilmarkedet stadig i endring spesielt hva gjelder teknologi og drivlinjer. Samtidig forteller Marthinsen at kundebehovene tilpasser seg markedet.

– Vi opplever at kundene gjerne ønsker mer tilrettelegging. Mange ønsker å ha kortere leieperioder, og en økt grad av fleksibilitet under leieforholdene.

– Ettersom Autolease også er en merkeuavhengig aktør samler vi alt knyttet til finansiering og bilhold for bedriftskunder med mål om enklere, rimeligere og mer forutsigbart bilhold - på tvers av alle merker og modeller.

På den måten får du den beste bilen og det beste utstyret skreddersydd dine behov og ønsker. Dette har også ført til at Autolease har fokusert på det de kaller for Greenlease.

– Vår portefølje på anslagsvis 20 000 enheter i Norge består av tilsvarende andel person- og varebiler. I Autolease har vi sterkt fokus grønn mobilitet. Dette har gjennom ulike incentiver bidratt til at vi nå hatt tett opp mot 70 prosent ladbare biler i vår ordrebok ved personbiler - godt over nasjonal ordrestatistikk.

På sine egne nettsider beskrives dette initiativet som et enkelt grep for å ta farvel med den gamle generasjonen biler. Bedriften kan ta et stort steg mot det grønne skiftet og oppnå en veldokumentert CO2-reduksjon. De påpeker samtidig at det er en rekke fordeler som styrker økonomistyringen, medarbeidertilfredsheten og fremhever bedriftens samfunnsansvar.

Marthinsen mener det bare vil bli større etterspørsel i forhold til den grønne omstillingen og ser derfor lyst på bilbransjens fremtid.

– Jeg er optimistisk i forhold til tiden vi har foran oss, men vi må være tilpasningsdyktige til de ulike kravene som både kunder, leverandører og partnere har til de ulike finansieringskonseptene vi tilbyr, konkluderer han.

Finn din neste firmabil hos Autolease