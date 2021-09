B for Bil, Billingstad og Bentley

I fjor høst etablerte Bentley seg i store, fine lokaler på Billingstadsletta, mellom forhandlerne til Porsche og Jaguar / Land Rover. Herfra ønsker de alle bilinteresserte hjertelig velkommen innom.

Christian Gottschalk, daglig leder hos Bentley Oslo

– Vi representerer et merke som er en drøm for mange, medgir Christian Gottschalk, som er daglig leder hos Bentley Oslo. – Vi håper derfor at folk vil komme innom for en titt og en god bilprat, uansett om de har ny bil på agendaen eller ikke. Her på Bentley har vi beina på jorda og har fokus på å presentere oss og bilene våre, forsikrer han.

Langt fra bare eldre herrer

Man kan også si at Bentley har en del å presentere.

– Fra tidligere har Bentley hatt rykte på seg for å være en bil for eldre herrer med god råd, innrømmer Christian. Han legger ikke skjul på at prislappen på bilene de har i butikken, både de nye og de som har vært på veien tidligere, er noe høyere enn gjennomsnittsbilen, men målgruppen har endret seg betydelig de siste årene.

– Jeg tror det har noe å gjøre med at det ikke fantes Bentleyforhandlere i Norge før vi kom på banen. Dermed var det kanskje godt voksne med spesielle interesser og mye fritid som hadde tid og mulighet til å importere en av disse bilene og holde dem ved like. I dag er det imidlertid sånn at snittalderen på nybilkjøpere hos oss er omtrent det samme som for alle bilmerker i Norge.

Hele landet

Butikken på Billingstad i Asker heter Bentley Oslo, men betjener hele landet.

– Som den eneste sertifiserte Bentleyimportøren i Norge, selger og følger vi opp bilkjøpere over hele landet. Ettersom det betyr at noen får lang reisevei med tanke på service av bilen og slike ting, så har vi et system der vi sender bilmekanikerne rundt i landet for å oppsøke bilen der den er. Vi har hatt flere turer til Nord-Norge for å gjøre service, smiler han.

Fremoverlent og bærekraftig

Det klassiske, britiske bilmerket var ikke de første på banen med elbiler, men nå har de snudd på flisa. – Vår mest populære modell er Bentley Bentayga, en ladbar hybrid SUV. Den har nettopp blitt lansert i ny drakt, forteller Christian entusiastisk.

– Selv om vi har fått forespørsler etter denne en stund allerede, så startet nylig det offisielle salget, og de første bilene ruller inn i Norge fra oktober. Den første demobilen er imidlertid allerede på plass, og vi kan dermed tilby prøvekjøring av den nye hybriden. Da Bentayga først ble lansert i 2016 var det ingen plan om at den skulle bli hybrid, men mye har skjedd siden da.

– Nå gjøres hele fabrikken i Storbritannia karbonnøytral, og innen 2025 er det et mål at alle biltypene til Bentley skal finnes som elbil eller ladbar hybrid. Den nyeste hybridmodellen er allerede offentligjort; Flying Spur Hybrid. Dette blir den ladbare hybridvarianten av vår firedørs luksuslimousin som tidligere har blir kåret til verdens beste 4 dørs luksussedan av verdenspressen. De første bilene ankommer før jul og vi har flere som venter spent på akkurat denne modellen. Men det stopper ikke der. Innen 2030 skal bilene til Bentley kun gå på elektrisitet.

Se film av nye Bentayga Hybrid her

Håndverk og balanse

Hos Bentley er de opptatt av interiør. Her er det lagt ned mange timer med håndsøm.

Det er ikke uten grunn at Bentley sine biler har oppnådd stor popularitet, selv med en høy prislapp.

– Den nevnte Bentley Bentayga Hybrid er en SUV med god plass til både barn og hund, påpeker Christian.

– Den har firehjulsdrift og luftfjæring, og alt du forventer av en SUV i luksusklassen, men det er likevel et par ting som utmerker seg spesielt, og som er grunnen til at prisklassen ligger høyere her enn på veldig mange andre biler. Christian snakker entusiastisk. Det er tydelig at vi nærmer oss kjernen av Bentley.

– Det ene er at Bentley er kjent for å utvikle biler som har en utrolig balanse mellom sport og kjøring. Man blir aldri sliten av å kjøre en Bentley, understreker Christian, og vi innrømmer at det kan komme godt med på turene til hytta i høst.

– Det andre er at bilene i seg selv er unike håndverk. Det tar 130 timer å lage en Bentleybil, i motsetning til kanskje et par timer for en bil på samlebånd. Mye av denne tiden går med til interiøret av bilen, sier Christian og viser til både håndsøm og nøye utvalgte materialkvaliteter.

Og han gleder seg til å vise nettopp det med både nye Bentayga Hybrid og helt nye Continental GT Speed som begge nettopp har ankommet butikken.

Besøk oss på www.oslo.bentleymotors.com , eller vår Instagramkonto @bentleyoslo

Eventuelt kontakt Bentley Norge på telefon 67 20 07 20, eller e-post: post@bentley-oslo.no

Tekst: Aina Skoland