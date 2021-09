Disse konsulentene forstår helheten som ingen andre

-Vi er veldig fornøyde med hvordan de har forstått helheten og hele vår organisasjon, sier økonomidirektør Hege Løe.

Hæhre & Isachsen Gruppen har om lag 1500 ansatte og er et resultat av en fusjon mellom Hæhre og Isaksen, som så fusjonerte med Betonmast og fikk navnet Betonmast Hæhre. Nå er Betonmast solgt og HI gruppen er en av landets største anleggsvirksomheter. Gruppen består blant annet av selskapene Hæhre Entreprenør (en av landets største anleggsentreprenører), Isachsen Anlegg , Hæhre & Isachsen Tomteutvikling , K.Hjelmeland AS , Zenith Survey AS og Rental Group.

Forskjellen på TheVIT og et vanlig konsulentbyrå er at de har folk som skjønner mye mer enn bare konsulentoppdraget. De skjønner mer enn bare de store overskriftene og det gjøre det enkelt å være kunde Hege Løe, Hæhre & Isachsen Gruppen

Digitalisering av HR arbeidet

-Vi fikk veldig kompetent hjelp som satte seg raskt inn i oppgaven, med god planlegging. De kom fort «up to speed» og jeg som leder slapp å bruke mye tid på det, sier Hege Løe, økonomidirektør i HI Gruppen. Som HR-systemleverandørvalgte de å samarbeid med Simployer.

Viktig å forstå kunden

I TheVIT snakker man gjerne om F-30 – de første 30 dagene med en ny kunde. Da er det viktig å sette seg inn i kundenes problemstillinger, kultur, drift og forretningsidé.

-De satte seg raskt inn i hva Hæhre & Isachsen Gruppen driver med og de forsto de organisatoriske utfordringen umiddelbart, kommenterer økonomidirektøren fornøyd.

-I tillegg forsto de raskt hvilke utfordringer de ville støte på og hadde en god plan for hvordan disse skulle håndteres, fortsetter hun. Løe forteller at det var lite struktur internt i organisasjon og at de ikke skjønte hvilken reise de hadde begitt seg ut på i forbindelse med digitalisering av HR arbeidet.

TheVIT sitt HR Business Partner team jobbet tett med HR-sjefene i HI-gruppen og sikret god opplæring og utvikling av organisasjonen.

-Vi er veldig fornøyde med hvordan de har tatt helheten. De så ikke på oppdraget bare som implementering av et system eller program. De hadde et blikk på helheten, sier Hege Løe. Hun mener konsulenter har en tendens til å se kun på en side, og fremhever at TheVIT var gode til å se flere sider.

-Vi ble veldig godt ivaretatt og fikk gode råd, poengterer hun.

- HR-systemet må snakke med lønnssystemet

Selv om det var behov for et digitalt HR-system som var bakgrunnen for samarbeidet, benytter de TheVIT også til lønn. Løe forteller at TheVIT ble koblet på lønnsområdet i forbindelse med at lønnssystemet Visma HRM og Visma.net skulle implementeres.

-Det var en tyngre prosess enn forventet og et HR-system må snakke med lønnssystemet. Nå har vi hyret dem inn for å komme ovenpå i digitaliseringen av lønn, forklarer hun. I den forbindelse ble Gry Brandsnes – leder for HR Business Partner i TheVIT – prosjektleder for hele prosjektet.

-Det tok ikke mange timene før det kom et forslag til løsning. Det gikk fort og de kobler alltid på de rette ressursene. Da kommer det gode løsningsforslag, sier økonomidirektøren fornøyd.

- Ikke som andre konsulenter

Hege Løe mener ambisjonen til TheVIT om å være næringslivets beste støtteapparat, matcher veldig godt med hvordan de har opplevd leveransene.

-Forskjellen på TheVIT og et vanlig konsulentbyrå er at de har folk som skjønner mye mer enn bare konsulentoppdraget. De skjønner mer enn bare de store overskriftene og det gjøre det enkelt å være kunde, avslutter hun.