Selv under press forventer de vekst!

Banktjenester er nå i lomma eller på en datamaskin, så enkelt er det og så krystallklart. Vi i Norge skal aldri mer stå i bank-kø eller med lua i hånden på et kontor for å be om lån.

Men finans- og bankinstitusjoner har opplevd at overgangen til heldigital verden kanskje har gått raskere enn avviklingen av tankesettet rundt det operative av den tradisjonelle bankdriften. Digitale tjenestetilbydere i finans- og banknæringen må raske på og tilpasse seg for å være relevant og bygge momentum i dagens stadig selvutviklende marked.

Nye kunder må vinnes og sikres, gamle må tas vare på og bringes inn i nye og spennende tjenester. Tillit hos sluttbruker er viktigere enn noensinne. Ingen er redd for at en bank skal tape hele sin forvaltningskapital, men mange er redde for at de digitale tjenestene er sikre.

Krevende tillitskamp

Både innen personvern, stabilitet og nettsikkerhet. Svindelforsøk er omtrent daglige nyhetsoppslag i VG, Dagbladet og NRK. Det er nå man må være med å ta de riktige og gode valgene.

Spesialdesignet software er en av de løsningene som må på plass for å bidra til å lette denne jobben. Alt av våre menneskelige, forretningsmessige og private banktjenester skjer nå i det digitale rommet. Den kjente storbanken Lloyds fortalte i juni at at de skal stenge ned omtrent alt av sine fysiske banklokaler.

Og det i erkekonservative England med sitt velkjente trege internett.

Om du allerede er leser av The Economist, vet du at deres siste verdensomspennende undersøkelse gjennomført hos 305 bankdirektører, kunne slå opp følgende:

65% tror fysiske banker er utdødd om fem år!

Covid19 skapte store vansker for institusjoner som ikke var godt i gang med heldigitaliseringen. Markedssegmenter ble spist opp under føttene. Hele det norske sparemarkedet er nå så godt som heldigitalisert.

Når sist så du noen stå med sparebøssa i en plastpose utenfor din lokale bank. Eller når så du sist en lokal bank med kasse for mottak og utbetaling av kontanter?

Rask handling

Banker og -finansforetak som ikke henger med i kappløpet og utviklingen risikerer å miste sin operative evne og kraft til å befeste seg inn i fremtiden. Spesialutviklet, verifisert og gjennomprøvd software fra globale merkevarer som TeamViewer kan være en rask og sikker løsning for ferden inn i fremtiden. Én av løsningene, kjent som Engage, er neste generasjons digitale plattform for bankkunder. Integrert rett i web- og app-løsningen med virtuell kundeoppfølging, støttefunksjoner og veiledning. Full ende-til-ende til sluttbruker sikkerhet.

Nå kan kundene ha videomøter med finansrådgiveren på sin mobiltelefon og samtidig se nettbank, plansjer og finansstatus. Dette er et sterk konkurransefortrinn for institusjoner som først velger dette i Norge.

Signeringsløsning

Engage kan også tilby enda tettere og mer personlige konsulentasjonsmuligheter gjennom skjermdelinger og konferansemodus. Da kan både bank, kunde og for eksempel ekstern finansiell rådgiver møtes digitalt i en kryptert og sikker forbindelse. Software-løsningen gjør også at dokumenter kan signeres og er juridisk bindende.

At selskaper som TeamViewer med sin ekspertise på fjernløsninger nå går tungt inn i markedet for bank-og finansinstitusjoner, tyder på at det er detektert store muligheter for å forbedre de løsninger som eksisterer i dag. Markedet er i bevegelse, står du i ro, mister du balansen.

