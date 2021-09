Er denne trenden i ferd med å snu?

I asiatisk hygienekultur er det for lengst en selvfølge å rengjøre seg med vann når man har brukt toalettet. Og nå har også flere her til lands blitt begeistret over den skånsomme og naturlige WC-hygienen der man bruker vann i stedet for papir.

Vann rengjør, forfrisker og gir velvære, så vasker man seg med vann etter å ha vært på do, vil man føle seg som nydusjet.

Geberit Aquaclean gir en følelse av velvære og luksus

Mange fordeler

Prof. Dr. Alexander Herold er spesialist i koloproktologi ved det internasjonalt anerkjente End- und Dickdarmzentrum i Mannheim. Han mener det eneste riktige er å bruke vann til rengjøring nedentil.

- Når det gjelder generell kroppshygiene, er vann en selvfølge. Så hvorfor skulle ikke dette være like selvfølgelig når det gjelder hygienen bak?

Han mener rent vann ,varmt eller kaldt, alltid er den grundigste og mest skånsomme metoden. Og på grunn av faren for allergiske reaksjoner bør man utelukke bleket, parfymert eller farget papir.

-Jeg vil også fraråde fuktet toalettpapir. Mange kan oppleve allergiske reaksjoner på grunn av konserveringsstoffene som skal gjøre papiret sterkt, eller på grunn av stoffene som gjør det motstandsdyktig mot fukt, sier han.

Feil hygiene nedentil kan også utløse allergi, hudirritasjoner, eksem og uutholdelig kløe. Det samme gjelder utilstrekkelig eller manglende rengjøring. Med vann blir baken ordentlig ren, og dessuten er denne formen for rengjøring skånsom. Jeg vil si at vann er det mest hygieniske rengjøringsmiddelet, uansett.

Legen mener det er god forklaring på hvorfor de fleste europeere praktiserer rengjøring med papir.

-Jeg tror det har med den historiske utviklingen av toalettet å gjøre. Tidligere hadde ikke toalettene spyling, og derfor var det heller ikke vann på do, så man kunne faktisk ikke vaske baken med vann. Det ble ofte til at rengjøringen bestod av avispapir. Slik fikk rengjøring med papir innpass, og det har vedvart til i dag, selv om det ikke er den beste metoden.

Selv har han testet noen dusjtoaletter, og er overbevist.

-Ja, jeg anbefaler absolutt dusjtoalett.

Når funksjonalitet og lekkert design forenes

Fem gode grunner

Geberit-toalettet med dusjfunksjon ble lansert allerede i 1978, og mens europeerne reagerte nølende på nyskapningen ble den raskt å finne i annenhvert hjem i Japan. Her til lands har stadig flere fått øynene opp for dusjtoalettene og det spås at trenden vil ta mer og mer over.

Her er fem gode grunner til å investere i fremtidens toalett allerede nå:

Hver gang du har brukt dusjtoalettet ditt, føler du deg ren og frisk

Når du føler deg ren nedentil, øker også velværet og selvtilliten

Et dusjtoalett setter din personlige hygiene i høysetet

Du unngår hudirritasjoner og kløe som lett kan oppstå ved bruk av alminnelig toalettpapir eller våtservietter

Du bruker et topprodukt som er optimalt utformet og laget av kvalitetsmaterialer

