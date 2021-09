Sveitsisk design som løfter rommet

- Et designprodukt må være perfekt . Det må være varig, og folk må like det så lenge det skal fungere, sier Christoph Behling.

Som sagt, så gjort.

Når Christoph Behling designer Geberit-produkter, fra dusjtoaletter via betjeningsplater til løsninger fra produktserien One, setter han dette prinsippet ut i livet.

Designer Christoph Behling

Christoph Behling ble født i Genève og vokste opp i Tyskland, der han studerte industridesign under Richard Sapper ved kunstakademiet i Stuttgart. Allerede i Stuttgart begynte han med utvikling av solcelledrevne båter, og som en følge av dette fikk han et ry som skaper av bærekraftige produkter. I 2004 grunnla han London-baserte Christoph Behling Design Studio og SolarLab Research & Design. Samme år begynte han i jobben som sjefsdesigner hos den sveitsiske urspesialisten TAG Heuer.

Siden 2006 har han også designet produkter for Geberit.

I dag regnes Behling som en av Europas best ansette industridesignere. Arbeidet hans har mottatt en rekke internasjonale priser.

- Min oppgave er å utforme produkter på en måte som gjør at de er varig overbevisende. Det som er viktig i den sammenhengen, er å finne en balanse mellom det nye og det trygge. Hvis jeg ikke lykkes med det, har jeg sviktet og gjort en dårlig jobb. Jeg ser ikke på meg selv som en designer som kompromissløst virkeliggjør mine egne visjoner, men snarere som en del av en større utviklingsprosess. Jeg skal ikke først og fremst sette min signatur på tingene, men heller prøve å hjelpe det som er i tingenes eget DNA, til å komme til uttrykk. Derfor er det så viktig for meg å samarbeide tett med kundene mine.

Vil du vite mer om Geberit?

Alt er lekkert når Christoph Behling designer produkter. Her er fjernkontrollen til et Geberit toalett.

Som sjefsdesigner hos TAG Heuer

-Jeg designer sveitsiske kvalitetsur for TAG Heuer og sveitsiske kvalitetstoaletter for Geberit. Forbindelsen er perfeksjon. I Sveits er det en filosofi. Å lage et produkt med slett kvalitet er ikke langt unna landssvik.

Han forteller om jobben hos en av de største sanitærprodusentene i verden.

- Jeg har alltid opplevd firmaet som svært ydmyke. Perfeksjon, varige løsninger, kompromissløs kvalitet og innovasjon står høyt i kurs hos Geberit. Her garanterer man ennå tilgang til reservedeler i 10 eller 20 år framover. I dag finnes det knapt noe annet selskap som gjør det. Firmaet er en samarbeidspartner med lidenskap for detaljene. En lidenskap jeg gjerne identifiserer meg med. Å designe produkter for Geberit betyr at jeg slipper å forholde meg til kortvarige trender. Økologisk sett er flere av produktene virkelig fantastiske.

Han er tydelig på at produktene skal være bærekraftige. Men som designer skal man også hele tiden utforme nye produkter.

Behlingor sier at han som designer alltid må prøve å trekke det beste ut av produktet for å lykkes.

-Design skal aldri være moderne. Design skal være tidløst. I dag har vi det problemet at de fleste produkter kastes fordi de allerede etter kort tid er avleggs på grunn av hvordan de ser ut. Men det vil jo være en forbrytelse å kaste toaletter etter fem år fordi de ikke er på moten og røske dem ut av veggen bare fordi folk ikke lenger liker dem.

Geberit AquaClean Mera

- For ti år siden pusset jeg opp huset mitt i London og ville montere et dusjtoalett. Men kona mi var helt imot det fordi hun syntes det var for stygt. Tidligere har problemet med dusjtoaletter vært at de alle – uavhengig av hvor storartet selve funksjonen var – så ut som medisinske apparater. Da Geberit for fem år siden bad meg om å designe ikke bare et dusjtoalett, men «verdens beste toalett», forteller en begeistret Behling.

Selv mener han Rengjøring med vann er ganske enkelt bedre på alle mulige måter.

Lekkert og funksjonelt

- Å tørke seg med papir er egentlig en svært dårlig idé. Har jeg vært ute med terrengsykkelen, bruker jeg jo heller ikke papir til å vaske meg. Vann er mye mer behagelig, bærekraftig og hygienisk. Jeg er overbevist om at alle som har brukt et dusjtoalett i et par uker, vil være lite villige til å gi avkall på det. Fordi de ikke føler seg rene uten det. Litt på samme måte som man ikke går ut om morgenen uten å ha dusjet.

I Asia er dusjtoalett veldig populært. Spørsmålet er om dusjtoaletter også kommer å slå an på det europeiske markedet?

- Nesten alle topphotellene i London som jeg vet av, har installert dusjtoaletter i rommene i løpet av de siste tre årene. Når er det samme i ferd med å skje i hele Europa – for å dra til seg turister fra Asia som forventer samme hygiene som de er vant til hjemme. Japanske flyselskaper har til og med dusjtoaletter i flyene sine. I løpet av fem år kommer dusjtoaletter til å være standard i de fleste femstjernershoteller. Slik jeg ser det, er ikke spørsmålet om «hvorvidt» 50 prosent av alle husholdninger i Europa kommer til å ha dusjtoalett, men om «når». Etter min mening kommer vi til å nå dette tallet innen 20 år.

Trender innen baderomsdesign

Baderommet er det rommet i huset som kommer til å forandre seg aller mest i løpet av de nærmeste årene. Framfor alt når det gjelder tekniske innovasjoner, har baderommet mye å ta igjen. Til kjøkkenet blir det nesten hele tiden utviklet nye produkter. Med oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og induksjonsplater har man gjort arbeidsflyten og hverdagen enklere.

- Jeg lar meg forskrekke av hvor få nye patenter som hittil har dreid seg om baderommet. Jeg er helt sikker på at produkter som dusjtoalettene fra Geberit AquaClean innvarsler en ny utvikling og nye trender. Fordi nyskapende funksjoner som dusj til baken, varmluftstørker, luktavsug og toalettsetevarme gjør hverdagens hygiene enklere. Dusjtoaletter er toaletter som potensielt kan føre til et kulturskifte i baderommet, avslutter designeren.

Les mer om Geberit dusjtoalett her