Innovativt klesfirma søker investorer!

Dessverre ødelegger insektsesongen for de gode naturopplevelsene, og i stedet for å nyte herlige sommerkvelder blir man irritert når mygg, knott og flått herjer. Likevel er det ikke et alternativ å bli hjemme.

Og vi har alle prøvd ulike produkter innen insektmiddel, men det er både upraktisk og tungvint. Derfor ville Antibug Textile gjøre insektbeskyttelse til en del av garderoben, slik at man slipper å tenke på å ta med unødvendige produkter når man skal på tur.

Antibug Textile er en teknologi som benyttes i alle produkter hos Fjellulla, slik at du kan beskytte deg mot insektbitt og smitte av sykdommer insektene kan medbringe. Firmaet utvikler, designer og selger slitesterke kombinasjonsmaterialer av merinoull og bambus.

Klærne er nøye designet for å holde irriterende småkryp som flått, mygg og knott unna. Foto: FREDRIK FRIELE HAUAN

– Vi har allerede fått oppleve en fantastisk reise med utvikling av produkter og teknologi som vi har lansert på vår egen nettbutikk, Antibug.com. Vi er utrolig stolte av det vi har klart å få til så langt. Vi er på ingen som helst måte ferdig utviklet, og vil fortsette å jobbe beinhardt for å utvikle oss ytterligere. Vårt mål er å være en ledende aktør innen insektbeskyttelse i Norge og internasjonalt, sier gjengen i Antibug Textile.

Fokuset nå er å øke kjennskapen og bygge merkevaren i Norge med eksisterende og nye produkter.

– Vi ønsker å utvide og bygge videre på vår produktkategori og spesialisere oss på produkter som beskytter oss mennesker mot ulike insekter og bitt. Det er viktig å tilføre nettbutikken nye produkter for å skape en nysgjerrighet, og for gjenkjøp, avslutter de.

