Slik forebygger du belastningsskader

Øystein Jensen, fysioterapeut og daglig leder for Corporis AS, sier mange kan ha god effekt av å bruke et støtteprodukt for å kunne være mer aktiv.

– Mange kjenner for eksempel på smerter i knær etter å ha gått ned fra fjelltur. Disse smertene kan komme underveis, på kvelden, eller så sent som dagen etter fjellturen. Det å investere i gode fjellsko og støtteprodukter kan gjøre at du unngår disse smertene og dermed får en bedre totalopplevelse av turen.

En god knestøtte varmer, stabiliserer og virker smertelindrende

– En god knestøtte varmer, stabiliserer og gir en grunnleggende trygghetsfølelse. Det gir enkelt og greit et mye bedre grunnlag for å prestere, sier han.

Actimove GenuMotion er en knestøtte som gir optimal støtte og komfort for kneet under bevegelse. Som alle de andre Actimove Motion-produktene, er støtten strikket ved hjelp av 3D-teknologi for maksimal kompresjon og stabilitet. Sklisikre kantbånd holder støtten på plass under de mest ekstreme forhold.

Sliter du med gjentatte overtråkk eller har du svake ankler er Actimove TaloMotion et produkt som kan hjelpe deg med dette. Trykkputene gir signaler til hjernen når du er i ferd med å tråkke over slik at du henter deg inn før uhellet skjer. Produktet holder deg varm, tilfører kompresjon og virker smertelindrende. Hjelper også til å motvirke gnagsår.

En god håndleddstøtte støtter godt og holder ledd og knokler sammen. Noe som bedrer blodsirkulasjonen og har en smertelindrende effekt.





Smerter i armene

En annen ting mange er plaget av er smerter i albuen. Øystein Jensen sier dette ofte skyldes repetitiv kasting og «slenging» av armen med kraft, for eksempel en bevegelse man har når man spiller frisbeegolf. Dette fører til stor påkjennelse for muskelfestet rundt leddet.

– Suksessoppskriften for å unngå denne type smerter består av rehabiliterende øvelser, alternativ trening og en varmende og stabiliserende albuestøtte, sier han.

Actimove EpiMotion er en 3D-strikket albuestøtte som sikrer optimal kompresjon og stabilitet. To anatomisk utformede pelotter masserer albuen og demper smerten.

Og er du en av de som sliter med smerter i håndledd og oppover i armen, kan det lindres med Actimove ManuMotion. Takket være gradvis kompresjon, en anatomisk formet trykkpute, samt et formbart stag og uelastisk festebånd støtter og stabiliserer det håndleddet.

– Det er viktig å huske på at selv om støtteprodukter i seg selv er svært nyttig, så får du først den optimale effekten når du supplerer med god og målrettet trening, avslutter fysioterapeuten.

