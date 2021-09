Se bankenes hemmelige rentevåpen

En kredittsjekk kan sees på som din økonomiske attest og forteller bedriften hvor trygg betaler du er. Kredittsjekken er altså bankens «hemmelige» våpen for å vurdere hvor god kunde du er. Om kredittsjekken din er dårlig, får du også dårligere betingelser, hvis du da i det hele tatt blir innvilget lån.

Kredittsjekk deg selv gratis

Ettersom kredittscoren din er direkte knyttet til hvilke rentevilkår banken gir deg, er det svært viktig at du kjenner til egen kredittscore. For mange bankkunder aner ikke hva slags rentevilkår de burde kvalifisere for.

Defero gir dem denne innsikten, samt argumentene de trenger for å effektivt forhandle rente med banken. Uansett om du ønsker å forhandle med banken nå, eller ved fremtidige rentehopp, er det lurt å skaffe seg kunnskap om kredittscore og egen økonomi først som sist. Det gjør du gratis hos Defero.

Hos Defero, som har over 145.000 norske medlemmer, kan du sjekke kredittscoren din og få full innsikt i egne data. Tjenesten er helt gratis.

De samler kontinuerlig data på hvilket rentenivå du bør ligge på, hensyntatt kredittscoren din. Dette gjør at Deferos medlemmer får en objektiv vurdering basert på skarpe data som viser hvilken rente de kan oppnå.