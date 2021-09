Visma-sjef: – Vil du beholde ansatte, må du investere mer i teknologi

– En venn av meg fikk i fjor tilbud om en fjongere tittel og litt høyere lønn. To måneder senere gikk han slukøret tilbake til forrige arbeidsgiver. Grunnen? Systemene til den nye arbeidsgiveren var høngamle og kronglete. Han orket ikke bruke tiden sin på repetitive oppgaver, forteller Larsen.

– Han fikk jo ikke gjort noe!

August igjen, og jobbjakten er for mange i gang. Men det er ikke høyere lønn som står øverst på ønskelisten. De fleste slutter fordi de mangler faglig utvikling og tilhørighet.



Det forbauser ikke adm.dir. Larsen i Visma.





– Det som er mer overraskende, er hvor mange arbeidsgivere som ikke tilrettelegger for at de ansatte kan jobbe effektivt og proaktivt. De lar de ansatte sitte med repetitive, manuelle oppgaver opp til ørene, sier han.



Larsen tror mange ledere undervurderer hvor viktige systemene de ansatte jobber i, faktisk er.

– Når systemene er utdaterte og rigide, skader det ikke bare produktiviteten fra dag til dag. Det er også en trussel for den langsiktige innovasjonskraften.

54 prosent av ledere positive til økt produktivitet gjennom kunstig intelligens

Under Arendalsuka kom det frem, via en undersøkelse fra PwC, at 54 prosent av norske ledere mener kunstig intelligens fører til økt produktivitet.

– Men en drøy halvpart, hvor mye er det egentlig? Er glasset halvfullt eller halvtomt? Nei, det er for dårlig. Her må vi som leverandører ta selvkritikk – og ansvar. Vi har vært altfor dårlige på å snakke forståelig om hva kunstig intelligens egentlig kan bidra med. Kanskje har vi også gjort det skummelt for folk flest.

Så hva handler det om? Kort forklart er kunstig intelligens (ofte referert til som KI eller AI) en samlebetegnelse for ulike typer teknologier som kan lære seg å løse problemer. Oppgaver som mennesker tidligere har gjort.

Når maskinene tar seg av de kjedelige input-oppgavene, kan vi for eksempel leke med analyse, teste hypoteser, gjøre bedre investeringer, og ta bedre beslutninger for butikken.

Vi som leverandører har vært alt for dårlige på å snakke folkelig om hva kunstig intelligens egentlig handler om. Øyvind Larsen, adm. direktør i Visma Software

– De virkelige gevinstene kommer fra å automatisere 3 enkle prosesser

Bedrifter kan ikke tillate seg en arbeidsdag hvor de ansatte puncher data til fingrene blir blå, skriver ut papirer, dobbeltsjekker Excel-rader og graver frem de samme tallene hver mandag.

Vi lever i 2021, det burde ikke være et spørsmål engang.

Larsen peker på tre forretningskritiske områder der kunstig intelligens og automatisering kan spille en viktig rolle.

– De virkelige gevinstene kommer fra å forbedre faktureringsprosessen, rapportering og budsjettering. Her kan systemer med kunstig intelligens få unna de manuelle oppgavene som mennesker tidligere har gjort.

Se på budsjettering for eksempel. Tidligere var det naturlig å se på historiske tall månedsvis eller kvartalsvis. Dagens skyløsninger gir deg oppdaterte tall på sekundet slik at du både kan ta bedre og raskere beslutninger. Og korrigere fortløpende.

Målet bør være at alle budsjetterer i et system som automatisk henter inn store datamengder, plukker opp avvik og raskt kan mate ut god innsikt.



Les også: CFO i Visma-selskap: - Sårbart å kun basere budsjettene på Excel





Et annet eksempel er bokført omsetning. Her kan kunstig intelligens sammenfatte data, og presentere hvor mye penger du kommer til å sitte igjen med i morgen.

Tall er bare tall hvis du bare observerer dem og ikke agerer på bakgrunn av dem. Det er først når du foredler tallene, at du oppdager gullet.

Ifølge Larsen kan det meste i en bedrift gjøres enklere og smidigere, og mer enn mange tror, kan også automatiseres. Business as usual er ikke alltid oppskriften på suksess.

– Skal du beholde staben din, må du fri dem fra det kjedelige arbeidet. Manuelle og repetitive oppgaver er den perfekte oppskrift på å drepe motivasjonen, avslutter Larsen.