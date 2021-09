Legetime midt i treningsøkten

Om våren og sommeren er det mange som nyser. Allergi er stadig opphav til både fravær, sterkt ubehag og fortvilelse.

Kanskje vil din fastlege ta en kort prat om symptomene før han avgjør om det er behov for å komme til legekontoret for en allergitest. Nå har du muligheten til å gjøre det hvor enn du befinner deg. Så godt som alle fastleger i Norge har installert videoutstyr for bruk i konsultasjonene med sine pasienter.

Korona-pandemien har ført til en voldsom økning i bruken av digitale konsultasjoner over hele helse-Norge. I mars 2020 økte bruken fra én uke til en annen med over 300 prosent, uten at det ble problematisk eller kaotisk.

Raske leger

Legeforeningen hadde i lang tid jobbet for å øke folks tilgang til å treffe leger, og sykehus via digitale videokonsultasjoner. Deres IT-utvalg understreker på egne nettsider, at legenes raske respons på å ta i bruk video, beviser det Legeforeningen har sagt lenge:

- Leger er ekstremt raske til å ta i bruk teknologiske løsninger når de er relevante, og brått ble video veldig relevant. Nå er det så godt som alle fastleger i Norge som benytter systemet, skriver de.

Der fremgår det at enkelte leger benyttet fjernsamtaler i snitt én til to ganger per dag før korona-utbruddet. Nå er tallet oppe i 17-18 videokonsultasjoner hver dag.

Eksplosiv vekst

Helseforetakene rundt om i landet arbeider også med forsterket kapasitet for at stadig flere skal ta i bruk videokonsultasjoner.

Og tallene er tydelige.

I mars i år var hele 28 prosent av konsultasjonene hos norske fastleger e-konsultasjoner. Noe som er positivt er at legene kan tilpasse seg og gjøre disse utenfor arbeidstiden om det passer pasienten best. 13 prosent av e-konsultasjonene i mars 2021 skjedde utenfor ordinær arbeidstid.

Enda enklere forklart; én av fem legekonsultasjoner i Norge foregår nå som videokonsultasjon.

Teknologien bak

Det finnes flere ulike plattformer som tilbyr videokonsultasjon i det norske markedet. Det gjør at de digitale teknologiselskapene får et stort ansvar når den digitale helsesektoren med årene vil vokse seg stadig større.

Helse Møre og Romsdal er et helseforetak som bruker ulike typer videokonsultasjoner. På Helse Møre og Romsdals egne nettsider kan du lese om at løsningen er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner. Der ligger det også bruker-eksempel på pasienter som har fått en lettere hverdag.

Tid

Norske fastleger opplever også flere fordeler ved å bruke videokonsultasjon. Blant annet sparer de mye tid.

De fleste videokonsultasjonene er under 10 minutter. Når du bruker video, går du rett på sak og slipper mye formalia. Pasienten har fokuset med en gang. Så lenge legen får gjort det han skal for pasienten, er det positivt at videokonsultasjonene er kortere.

MRI fra distanse

Nyeste tilskudd innen fjerndiagnose er samarbeidet mellom teknologiselskapet TeamViewer og giganten Siemens, som med sin Healthineers-divisjon muliggjør nøyaktigere undersøkelser via nettet. Tjenesten de samarbeider om heter WeScan og skal fylle ut huller i mangelen på erfarne radiologer.

Tjenesten skal tilby MRI (Magnetic Resonance Imaging) hvor brukerne får tilgang på erfarne radiologer som opererer MRI-scanneren på sykehuset via Virtual Cockpit.

Virtual Cockpit er software fra Siemens laget spesielt for formålet med TeamViewers sikre løsninger for digital fjernstyring og kommunikasjon via internett.

