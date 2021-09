Senior manager på tvers av landegrensene

Å jobbe i et internasjonalt selskap som EY innebærer at flere av de ansatte jobber på tvers av landegrensene med både sitt eget team og kunder. Raymond Moskvil er en av forretningskonsulentene som står med en fot i Norge og en i Europa.

– Jeg er senior manager i EY Norge og tilknyttet en avdeling som heter EMEIA Platform, Solutions & Intelligence. Vi jobber i hovedsak på tvers av Europa med multinasjonale og globale kunder.

I hans team er det i overkant av 40 mennesker fra forskjellige land, og bare fem av dem sitter i Norge. Raymond beskriver dem som et tverrfaglig team sammensatt av personer med både funksjonell og teknologisk bakgrunn.

– Det vi jobber med er å tilby teknologistøtte til forretningsprosesser innenfor skatteområdet. Derfor består teamet vårt av alt fra folk som forstår seg på IT-arkitektur og teknologiske løsninger, til folk som kan den funksjonelle siden og forstår hvordan forskjellige prosesser fungerer. Jeg er blant de som kan det funksjonelle, forklarer han.

Fritid og hverdagen

Raymond har bodd i hovedstaden i mange år, men både han og kona er fra Vestfold. Derfor har de brukt mye tid langs kysten i sommer.

– Vi er en del i Vestfold. Foreldrene våre bor der og vi trives godt langs kysten med alt hva det byr på av sjø og båtliv. Det er godt å ha muligheten til å kunne trekke seg tilbake fra storbylivet til mer roligere omgivelser i Tønsberg og Stavern.

Mye av fritiden går med til å være med familie, venner, middager, gå- og joggeturer i skog og mark med våre to hunder og noe golf. Raymond påpeker lattermildt at golf kun foregår på amatørstadiet men at han gjerne tar en tur på banen når anledningen byr seg.

Ellers bruker han gjerne tid med sine to hunder og utdyper.

– Vi bor på Røa hvor det er kort vei til både Oslo- og Bærumsmarka. Vi bruker mye tid med hundene, og er i marka så og si daglig. Det er et friskt pust i en hektisk hverdag og noe vi setter stor pris på.

Mer forståelse med hjemmekontor

Med hjemmekontor under pandemien så har ekteparet fått et bedre innblikk og større forståelse for hverandres jobber.

– Tiden med hjemmekontor har nok styrket respekten for hverandres jobber. Min kone har sett mer til kompleksiteten i jobben min og at dette ikke er en åtte til fire jobb, sier han og utdyper.

Selv om det blir mange arbeidstimer så følger det også med stor fleksibilitet i jobben, for eksempel at jeg kan gå tur med hundene på dagtid. Han tror at spontane pauser er bra for å takle arbeidsmengde og stress.

Raymond presiserer at denne fleksibiliteten som er så viktig også betinger at man trår til når det kreves.

– I EY handler det mer om at man leverer kvalitet til rett tid, enn til hvilke tider man jobber.

Til tross fleksibiliteten hjemme, ser Raymond frem til å komme tilbake på kontoret. Både til å se teamet og de andre kollegene på avdelingen.

– Den sosiale biten med kollegaene blir det fint å komme tilbake til, men også til en arena der faglige problemstillinger kan diskuteres og avklares raskere når man møtes ansikt til ansikt.

Lang fartstid i EY

Helt siden han var ferdig utdannet siviløkonom har EY vært hans førstevalg.

– Mitt forhold til EY begynte i studietiden. Jeg var leder for næringslivsutvalget og karrieredagen og da kom jeg tett på forskjellige bedrifter. Jeg husker at det var noe spesielt med EY som tiltalte meg. Så da jeg skulle se etter jobb, var EY et naturlig valg for meg, forteller han.

I løpet av de siste ti årene har Raymond hatt forskjellige roller, og det har stadig åpnet seg nye dører og muligheter underveis.

– Det jeg jobber med i dag ligner ikke det jeg jobbet med da jeg startet. I løpet av årene har jeg fått muligheten til å jobbe innenfor flere forskjellige tjenesteområder i EY, inkludert et par år som utleid konsulent. Det føles nesten som om jeg har hatt fire forskjellige jobber. Jeg er glad for den breddekompetansen dette har gitt meg og som jeg nå kan bruke inn i ulike prosjekter i min nåværende rolle.

Raymond sier at han jobber med inspirerende og meningsfylte prosjekter med stor innflytelse over egen arbeidshverdag. Balansen mellom jobb og fritid har forandret seg i løpet av de ti siste årene og han utdyper.

– I starten handlet det om å gjøre mye og lære mye. Mye tid gikk med til jobb de første årene og det likte jeg godt. Nå som jeg er mer erfaren i gamet og ansvaret har blitt utvidet så stiller det større krav til å balansere tiden. Jeg opplever at det er god takhøyde i EY for å prioritere både jobb og fritid, og at fleksibiliteten i arbeidshverdagen tilrettelegger for dette.

Kan komme så langt man vil

Raymond forteller at fagkompetanse er viktig i hans team og at et prosjekt aldri er likt det neste, og utdyper.

– Vi jobber prosjektbasert med spennende og krevende utfordringer. Det er derfor viktig å ha et solid team som utfyller hverandre for å sikre at vi leverer gode løsninger til kundene. Det er spennende å jobbe i et team med så stor innovasjonskultur og endringsvilje, og å ta i bruk teknologi for å forbedre prosesser.

Han mener at alle han jobber med kjenner på ansvaret i hvert prosjekt.

– Alle ønsker å oppnå gode resultater og nå målet. Prosjektene er gjerne store og komplekse, og krever mye tverrfaglig kompetanse. Det er veldig spennende å jobbe i et tverrfaglig team og jeg lærer noe nytt hver dag, sier han.

Raymond påpeker at man ofte kommer frem til de beste løsningene ved å sitte sammen og diskutere. Med flere internasjonale kunder blir det følgelig en del reising.

– Når det blir mye reising, så opplever jeg samtidig mye.

Teamet som Raymond er en del av opplever stor etterspørsel i et voksende internasjonalt marked, utvidede tjenesteområder og stadig flere ansettelser. Å jobbe på tvers av landegrenser gir muligheten til å knytte internasjonale forbindelser og utvikle karrieren på nye måter. Med alle de mulighetene som følger av dette så kan man komme så langt man vil, konkluderer han.