Eksklusive toppleiligheter med utsikt over Oslofjorden

Boligprosjektet Spro Havn skiller seg ut i Oslofjorden. Én ting er at det skal bli Nesoddens nye fjorddestinasjon, men det som også utmerker seg er at du får det beste av hverdagen og hyttelivet i en og samme pakke. Du får utsikt til sjøen og mulighet for båtplass, samtidig som har du en splitter ny leilighet med alt du trenger og kort vei til byen.

Salgstrinnet Seilet har de flotteste leilighetene i toppetasjene kommet på markedet, og de skaper begeistring. Salgstrinnet Seilet som nå har kommet på markedet, har de flotteste leilighetene i toppetasjene. Disse skaper stor begeistring i markedet. De unike toppleilighetene ligger i åttende og niende etasje, og størrelsen varierer fra 90 til 200 kvadratmeter inkludert terrassearealet.

Noe av det beste med toppleilighetene er de store, flotte takterrassene som gjør det mulig å nyte utsikt over Oslofjorden. Noe av det beste med toppleilighetene er de store, flotte takterrassene som virkelig gjør det mulig å nyte utsikt over Oslofjorden. De forskjellige leilighetene har to til fire soverom, og er alle vendt sydvest. På den måten får alle leilighetene både sol og nydelig utsikt.

Dette er Spro havn

Salgssuksess – over 60% solgt!

Eiendomsmegler Kate Sandø i DNB Eiendom mener det er god grunn til interessen rundt de flotte toppleilighetene.

– Se for eksempel på leilighet C802. Den har to soverom, to bad, stor stue og terrasse på nesten 70 kvadratmeter. Soverommene og stuen har utsikt over fjorden. Leiligheten er på over 110 kvadratmeter. Her er det god plass til å ha besøk av gjester eller bare nyte omgivelsene rundt.

Hun forteller at kombinasjonen av leilighetene og en eventuell båtplass gjør at Spro Havns totalpakke er unik. Prissjiktet er sammenlignet med hva man får i Oslo.

– Vi har en leilighet som er for de helt spesielt interesserte, nr A801. Den er på nesten 200 kvadratmeter inkludert terrassen. Her er det fire soverom, tre bad og stor stue. Prisen er litt høyere enn de andre, men med totalpakken er det en fantastisk mulighet, forteller megleren.

Se vår boligvelger med planløsninger her , eller ta en titt på vår digitale 3D-modell.

Stor begeistring rundt båtplassene

De tre meglerne som er ansvarlige for prosjektet kan røpe at det renner inn med positive tilbakemeldinger. At beboerne har mulighet til båtplass rett ved er spesielt populært. De kan velge mellom to forskjellige båtplasser, enten større eller mindre enn fire meter i bredde. Det blir til sammen ca 300 båtplasser på Spro Havn, samt gjesteplasser langs hele bryggen for dagsbesøkende.

Havnen skal bli et lite sentrum. Det planlegges etablering av butikker og restauranter, og andre tjenester som båt- og kajakkutleie, samt treningssenter og en Marina. Spro Havn vil også tilby servicetjenester som vask av bil og leilighet, dekkskift, handling av mat og en maritim barnehage uten venteliste.

Har du spørsmål til meglerne? Ta kontakt med dem her

Populært design og tilpasning

Alle leilighetene blir naturlig lyse og har store vindusflater. Hovedarkitekten for prosjektet forteller at fasaden består av naturlige farger og materialer.

– Boligene er preget av jordfargene i naturen rundt Spro. Fasadene vil bestå av tegl, puss, tre og mye glass. Ved å tilpasse materialer og farger til naturen rundt vil prosjektet i stor grad smelte sammen med omgivelsene, forteller Geir Odd Målsnes i Link Arkitektur.

Før du flytter inn får du mulighet til å velge hvilke farger og uttrykk som passer din interiørstil og det er rom for tilpasninger. Spro Havns designteam har valgt ut to harmoniske og sofistikerte paletter med farger hentet fra livet ved havet. Her er det fargetoner som gir en delikat og harmonisk stemning og har et tidløst uttrykk.

På Spro Havn ligger alt til rette for at du kan slappe av med sjø og natur, samtidig som det er kort vei til den travle storbyen.

Synes du det er vanskelig å se for deg leilighetene?

