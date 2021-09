De 5 råeste elbilene du kan få på dagen

Vi er klar over at det finnes like mange stilarter for bil som det finnes biltyper.

Nå skal du få presentert fem stilstudier fra noen av verdens mest anerkjente og respekterte designmiljøer.

Det de har til felles, utover at de er råspreke, vakre og ekstreme på sin måte, er at de alle kan bli din neste firmabil. Gjennom DNB Autolease kan du sikre deg noe av det feteste som er å få tak i akkurat nå. Noen av bilene er enda ikke kommet for salg hos enkelte forhandlere.

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Porsche er den eneste elbilen som har batteritemperatur som valg i displayet, og den er like viktig som turtelleren i bensinbilene når det drar seg til på europeiske motorveier. Denne bilen er en villmann som gjør det mulig å komme opp i 200 kilometer i timen og ned til stillestående igjen før du rekker å si det fulle navnet på bilen.

Uten tvil vil Taycan Turbo S Cross Turismo bli den største salgssuksessen for Porsche i år. Dette er toppmodellen. Den har 761 hk og hele 1050 Nm i dreiemoment!

Modellen har en ekstrem akselerasjon for vekt og størrelse, og den heftige kunstige elektroniske motorlyden forsterker inntrykket.

Føreren kan suse avgårde til morgenflyet fra Gardermoen med fet lyd på 14 Bose høyttalere med subwoofer via internetradio.

Videre har den rattmontert fjernkontroll for stereoanlegg, ABS-bremser, cruise control, parkeringssensor foran, bak (radar), elektronisk antispinn, utetemperaturmåler, sidegardin airbag foran og bak, kollisjonspute for fører og passasjer, sideairbag foran, Midtarmlene, 2-sone automatisk klimaanlegg med fjernkontroll, stabilitetskontroll, knekollisjonspute for fører og passasjer.

Audi E-tron RS GT

Audi RS e-tron GT med helelektrisk quattro firehjulsdrift har imponerende krefter. Én motor på hhv. for- og bakakselen gir en effekt på inntil 440 kW. Bilen har en ren design med aerodynamiske elementer. Progressiv luksus gjør kjøreopplevelsen enda mer intens. For kjennere er RS-logoen med den røde ruten er en karakteristisk detalj.

Akselerasjon sender deg opp i 100 km/t på 3,3 sek og bruker du bilen mye, er det greit å vite at ladesystemet på 800 volt gjør det mulig å lade 100lm kjøring på rundt fem minutter. Det tar kun 22 minutter å lade opp fra 5% til 80%. Litiumionbatteriet på 800 volt som er integrert i understellet.

Interiøret i e-tron GT formidler den ultimate gran turismo-følelsen ved å utstråle sportslighet, komfort og vidde. Et karakteristisk trekk ved Audi e-tron GT er fokuset på interiøret på føreren - inspirert av “monoposto”-konseptet. Midtkonsollen er vippet mot føreren, og den sentrale MMI-berøringsskjermen er beleilig plassert i den øvre delen, hvor den er lett å se. Sjåføren og passasjeren sitter i en sportslig lav stilling, adskilt av den brede sentertunnelen. Baksetene gir også nok plass til voksne, ettersom rygglenene kan brettes fremover i forholdet 40:20:40.

BMW i4 M50

Dette er den ultimate elektriske kjøremaskinen fra BMW. 554 hestekrefter og 795 nm i dreiemoment garanterer et synlig glis om munnen bare man setter seg inn i bilen og bak rattet. Bilen har lavt tyngdepunkt og designet karakteriseres av BMW-entusiaster som rålekkert.

Kjøreegenskapene har vært en høy prioritet under hele utviklingsprosessen og mange har i lang tid kontaktet BMW-forhandlere både for å bestille eller prøvekjøre den når den kommer i butikk.

Bilens hurtiglading er lynrask, bagasjerommet er på 470 liter og den er spekket med fabrikkmontert ekstrautstyr eksklusivt for Autolease-kunder.

Tesla Model S Plaid+

Nylig meldte Elon Musk på Twitter:

- Tesla Model S Plaid har akkurat satt verdensrekord for en produksjonsmodell av en elektrisk bil på Nurburgring. Totalt umodifisert, rett fra fabrikken.

Nå kan du oppleve dette akselerasjonsmonsteret og det i Pluss-utgave med enda mer rekkevidde. Inne i den teknologiske kupeen befinner det seg 22 høyttalere med subwoofer, Rattmontert fjernkontroll for stereoanlegg, ABS-bremser, cruisecontrol med aktiv cruisecontrol stopp & kjør funksjon, parkeringssensorer, elektronisk antispinn, intelligent kollisjonsputer, 3-sone automatisk klimaanlegg med baksetebetjening, fjernkontroll og stabilitetskontroll. Og mye mer!

Audi E-tron 60 S

Audi har hatt en utrolig suksess med sin e-tron. Over 90 prosent av Audi-salget her hjemme er nå denne elbilen. På 60 S har Audi gjort et spennende grep med drivlinjen. Den bakre motoren er flyttet foran. Bak har de satt inn to elmotorer. Samme motor som vanligvis sitter foran i e-tron 50 og 55. Resultatet er dermed en elbil med tre motorer.

Dette betyr 503 hestekrefter og massive 973 Nm i moment. Dermed gjør den 2.620 kilo tunge bilen unna 0-100 km/t på raske 4,5 sekunder.

Med to motorer bak, kan man kontrollere kraftfordelingen til hver side av bilen på en ny måte for å oppnå bedre egenskapene i svinger. Kort fortalt sendes det mer kraft til det ytterste hjulet og faren for understyring minimeres.

Audi E-tron 60 S gir deg valget mellom syv ulike kjøremoduser i Audi Drive Select og fjærhøyden kan varieres med inntil 75 mm.

Lad Audi e-tron 60 S hjemme eller ved en av ladestasjonene i Norge. Med hurtiglading lades e-tron 60 S fra 5 til 80 prosent på ca 30 minutter, slik at du er raskt ute på veien igjen!

Luksus med gode vilkår

Haakon Marthinsen hos DNB Autolease forteller at de nå har en svært høy andel av elektriske biler i ordrereserven.

– Langt høyere enn hva nasjonale registreringsstatistikker tilsier. Det vitner om at vi lykkes med vårt Greenlease-konsept, som skal gjøre overgangen fra fossilt til elektrisk så smidig som mulig for hver enkelt kunde, forteller han.

Det er ikke bare i selve anskaffelsesfasen Greenlease fra Autolease det skal være smidig, men også i forhold til bruk av bil – herunder ladeløsninger, og klimarapportering.

– Biler som tidligere svært sjelden ble bestilt er nå mer hverdagslige, eksempelvis Audi e-Tron som i en lang periode tronet på toppen som Norges mest solgte bil. Dette vitner om at det er mulig å få fine velfungerende og luksuriøse familiebiler til forholdsvis gode vilkår, gjennom myndighetenes midlertidige subsidier og gode annenhåndsverdier garantert av Autolease, avslutter han.

