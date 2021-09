Bygger unik luksushytte

– Jeg fant en fantastisk plass og bestemte meg for å bygge en skikkelig luksushytte. Her har jeg valgt å bruke materiell og produkter fra øverste hylle for å kunne tilby overnattingsgjester en komplett helt i luksus. Derfor har jeg valgt å kalle prosjektet for “Eventyrslottet”, forteller snekker Knut Eivind Birkeland.

Fra før har han laget og leier ut et overnattingssted som heter Treetop Island. Som navnet tilsier er dette en hytte i toppen av trærne på en liten øy. I motsetning til Eventyrslottet er dette et sted med lite strøm og uten innlagt vann. Til tross dette har Treetop Island blitt en populær destinasjon. Med dette som bakgrunn ønsket Knut Eivind å skape enda flere hytter.

Treetop Island

– Egentlig ønsket jeg å skape en ny tretopphytte, men tomten var ikke egnet for den type hytte. Siden jeg synes det er så gøy med disse prosjektene ønsket jeg å utfordre meg selv, og satse en hytte som har alt.

– Jeg har gjennomgående valgt dyre merker, og flotte produkter som gir hytten en eksklusiv look. Mitt håp er at influensere og gjester synes hytten er så fin at de ønsker å ta bilder av alt de ser, og deler det videre med andre, forklarer han.

Spyletoaletter fra Geberit

Blant merkene brukt i hytta er materiell fra Bergene og Holm, kjøkken fra Hamran og baderomsprodukter fra Geberit.

Badet fullutstyrt med Geberits produkter

– Fra starten visste jeg hvilke merker jeg ønsket, og jeg tok kontakt med dem for å høre om de kunne hjelpe meg. Noen fikk jeg et samarbeid med, og dersom det ikke gikk kjøpte jeg produktene likevel.

Et rom han har hatt spesielt mye fokus på er baderommet.

– Spyletoalettene fra Geberit var jeg fast bestemt på å ha. Noen har litt urettferdige fordommer mot spyletoaletter og tror det ikke er like renslig, men det er helt motsatt av sannheten. Disse toalettene er utrolig hygieniske, og så fort man har prøvd et slikt toalett en gang vil du ha det selv, mener snekkeren.

– Et annet produkt fra Geberit som virkelig fascinerte meg var sluket i veggen. Jeg fikk tilsendt en film som viste hvordan det fungerte, og det er genialt. Man ser ikke at vannet forsvinner inn i veggen, og det er veldig stilig.

Her kan du lese mer om dusjtoalettene fra Geberit!



Sauna og infinity bad

Eventyrslottet

Eventyrslottet, som ligger i Konsmo i Lyngdal, er forhåpentligvis klart til utleie allerede i oktober. Med åtte sengeplasser fordelt på soverom og hems er det god plass til store og små.

– Vi har blitt litt forsinket i forhold til pandemien, men nærmer oss ferdigstilling av hytten de neste ukene. Samtidig har jeg videre planer for hva som vil bli bygd neste vår, forteller Knut Eivind.

– Jeg skal bygge en stamp i fjellet her, og har lyst til at det skal være et infinity bad. Så får jeg se om det lar seg gjøre, videre ønsker jeg å bygge en sauna og en grillbu nede ved vannet. Målet er uansett at besøket skal være et lite eventyr, konkluderer han.

Se de populære dusjtoalettene fra Geberit