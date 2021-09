Revolusjonerende teknologi skal forhindre bilulykker

Tenk deg om politiet kunne sjekket trailerdekk automatisk, i stedet for å bruke store menneskelige ressurser på landegrensene. Dette kan snart være en realitet.

For i konsulentselskapet Bredvid har den nyopprettede FoU-avdelingen Bredvid-X funnet en mulig teknologisk løsning som potensielt kan utgjøre en stor forskjell i trafikkbildet.

– Vi har kommet frem til en løsning hvor vi bruker den optiske fjernmålingsteknikken Lidar til å utføre kontroller på trailere. Med mobile og stasjonære radarer av denne typen kan det tas foto av trailernes dekk på veiene. Dette knyttes opp mot registreringsnummer og bevegelsesmønstre, slik at man litt lenger ut i loopen kan gi automatisk kjøreforbud når det er nødvendig, og i ytterste konsekvens spare liv på veiene, sier Morten Micalsen, som er partner i Bredvid og ansvarlig for Bredvid-X.

Konseptet er inspirert av Googles R&D-avdeling Google X, og ble etablert for å jobbe systematisk med innovasjon, forskning og utvikling som de ansatte er interessert i å utforske. Prosjektene kan også være et samarbeid mellom Bredvid og eksisterende eller potensielle kunder.

Sparer kostnader

Lidar-prosjektet startet med at en gruppe Bredvid-konsulenter ønsket å utforske mulighetene som fins med laserteknologien.

– Mange trailere på norske veier kjører med dårlige dekk. Det gjør at farlige situasjoner kan oppstå på veiene. Vi så et stort potensial til dette formålet i Lidar-teknologien, som med et lite kamera kan måle mønsterdybden mens biler passerer. Så vi dro og testet dette, og det er faktisk mulig å oppdage de som bruker dårlige dekk før det er for sent, forklarer systemutvikler Marianne Magnussen.

Ideer som skal utforskes i Bredvid-X bør ha potensial til å være til nytte for samfunnet, forklarer Micalsen.

– Vi er opptatt av å bruke vår teknologiske kompetanse til å gjøre ting mer bærekraftig og skape gode, varige løsninger. Det er ikke bærekraftig at politiet står på grensene og undersøker bildekk i timevis. Men det er bærekraftig hvis de har en liten radar på et tak, som automatisk sjekker kjøretøyene. Det automatiserer og effektiviserer virksomheten og sparer store kostnader, sier han.

Et lite, tverrfaglig team har ansvar for hvert prosjekt, med direkte tilgang til alle spesialister i Bredvid

Skaper inspirasjon

For konsulentene betyr det mye å kunne utforske teknologiene de ønsker, samtidig som de kan finne problemstillinger som er relevante for samfunnet.

– Som utvikler har man har hele tiden lyst til å lære seg de nyeste teknologiene, og det er også det kundene våre ønsker. Med slike prosjekter får vi gjort det på en virkelighetsnær og spennende måte. Det skaper engasjement og inspirerer når man får jobbe med teknologi og problemstillinger som man vanligvis ikke får vært borti. Ikke bare for de som er med i prosjektet, men også for de som følger det og ser at det kan gi resultater, sier Magnussen.

Bredvid er et hurtig voksende konsulentselskap som leverer tjenester innen rådgivning, utvikling, design og skytjenester, og Bredvid-X vil være en sentral del av virksomheten fremover.

– Et konsulentselskap vil ofte få problemstillinger eller problemområder levert av kunder, og så lage løsninger basert på det. Men hvis man ønsker å utvikle seg raskt, er man også nødt til å gjøre egne FoU-prosjekter. Det er viktig å opparbeide seg kompetanse på ny teknologi og ha muligheten til å lære hva som fungerer og ikke fungerer på en systematisk måte. Så kan man kombinere dette med noe vi ansatte finner motivasjon i å jobbe med. Derfor har Bredvid et mål om å gjøre teknologiske fremskritt som kan ha en betydning i større skala. Sånne prosjekter er utviklende både for bedriften, kundene våre og samfunnet, avslutter Magnussen.

