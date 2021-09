ERP-system – derfor bør du samle alle dine prosesser på ett sted

Med et effektivt prosjektverktøy får du full oversikt over lønnsomheten i et prosjekt. Her kan du til enhver tid se førte timer, kostnader, inntekter, lønnsomhet og dekningsgrad. Dermed får du et godt grunnlag for å ta beslutninger underveis i prosjektene.

Fakturagrunnlaget oppdateres automatisk og det er enkelt å viderefakturere timer og kostnader. Verktøyet støtter både fastpris- og timepris-prosjekter. I tillegg er det enkelt å opprette prosjekter med deltakere, kunder, ordre og fakturaplaner.

Med ubegrenset lagringsplass for dokumenter knyttet til prosjekter, kunder og leverandører har du alltid tilgang til din informasjon.

Les mer om prosjekt og timeføring her