Digital intelligens- hvordan angår det din bedrift?

Hva betyr egentlig begrepet digital intelligens? Kort sagt handler det om å bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å predikere deler av fremtiden, slik at bedriften kan posisjonere seg på en gunstig måte.

Det er naturligvis noe alle virksomheter ønsker.

– Alle bedrifter har betydelige mengder data. Hvis man bruker den riktig, kan man få mye ut av det, ikke minst mersalg og økt effektivitet. Gigantselskaper som Google og Facebook tjener først og fremst store penger på data, og det kan også mindre bedrifter gjøre, sier Håkon Grøtte. Han er utvikler i Bredvid, et konsulentselskap som innehar kompetanse på kunstig intelligens og maskinlæring.

Store kostnadsbesparelser

For å vise bruken av digital intelligens i praksis, ser vi på Bredvids prosjekt med Felleskjøpet Agri. Her er formålet å hjelpe bønder med å predikere når det er behov for å bestille kraftfor til siloene, og i hvilke mengder. Denne prediksjonen vil kunne begrense antallet hastebestillinger, og gi store kostnadsbesparelser.

– Vi bruker blant annet data fra ordrehistorikk og produksjon for å finne ut hvor høyt forbruket er og hvordan det kan variere mellom ulike tider på året, forteller Magnus Myrmo Osberg, også han utvikler i Bredvid.

Dette vil for eksempel kunne bety at bøndene kan motta pushvarsler om når man bør bestille, hvilket fôr man trenger, og hvor mye. Og kanskje kun trenge å bekrefte dette med et par tastetrykk.

Gevinstene er altså en bedre og mer effektiv tjeneste for Felleskjøpet Agri, mens bøndene sparer tid og penger.

Kan fjerne manuelle prosesser

Så hvordan angår dette din bedrift?

Bruk av maskinlæring og kunstig intelligens til prediksjon er overførbart til mange andre næringer.

– Så lenge man har god data vil hvem som helst kunne få bedre prediksjoner for når man vil trenge en tjeneste eller et produkt - og hvor mye man har behov for. Kanskje kan man til og med fjerne hele prosessen med å bestille en vare manuelt, sier Osberg, og bruker dagligvarebutikker som et eksempel.

– I butikker hvor det er automatisk varetelling og påfyll av varer, kan man sette opp en maskinlæringsmodell til å skjønne forskjellen på årstider og hvilke varer som bestilles når. Slik kan man unngå tomme hyller og tomme lager, forklarer han.

Utallige ulike datakilder kan være aktuelle å ta i bruk. I eksemplet med dagligvarebutikker vil man i tillegg til ordrehistorikk-data for eksempel kunne anvende værdata og informasjon om kulturarrangementer - alt som sier noe om endrede handlingsmønster i befolkningen.

Bli smart, eller bli borte

Digital intelligens er en potensiell «game changer». Bedrifter som ikke blir smartere, vil bli hengende etter. Mange norske virksomheter sitter med mye data, og vil kunne dra store fordeler av å anvende det på en kompetent og produktiv måte.

– Dette blir et viktig verktøy i verktøykassa fremover. Det er mange bedrifter og bransjer som genererer langt mer data enn det er mulig å analysere manuelt. Hvis man skal hente ut verdien fra disse dataene, som man må gjøre hvis man vil opprettholde eller forsterke et konkurransefortrinn, så må man benytte teknikker som finnes innenfor maskinlæring og kunstig intelligens, sier Osberg.

Håkon Grøtte samtykker.

– Alt blir smartere og smartere, og digital intelligens kommer til å bli helt avgjørende i fremtiden, sier han.

