Er du like innovativ som John-Harry?

Satpos er morselskap for Satpos Technology som leverer teknologiprodukter til oljebransjen, og Satpos Ocean Sense er den delen som utvikler sensorer og monitoreringssystemer for datafangst i havet. Nå skal selskapet digitalisere oppdrettsbransjen for sjøtang, og moderne kommunikasjon- og fjernstyringsteknologi er en bærende faktor.