Forsvinner verdien av investeringene dine ut døra med Erna?

Er dine investeringer i fare? Er det på tide å selge seg ned i aksjemarkedet?

Råd fra Nordea Private Banking gir grunn til å senke pulsen.

Regjeringsskifte

Betydningen for det norske aksjemarkedet av et regjeringsskifte er liten. Vi kan ikke utelukke at et regjeringsskifte kan påvirke enkelte deler av markedet, men i det store og det hele betyr dette svært lite.

Det norske aksjemarkedet drives i større grad av internasjonale forhold, som globale vekstutsikter og oljepris. Da er den økonomiske spenningen som nå har oppstått i Kina en langt mer drivende faktor for usikkerhet, forteller Joachim Bernhardsen, strateg i Nordea

Han påpeker at oljeprisen er på et høyt nivå. Selskapene har levert og er ventet å levere gode resultater fremover. Det taler for en fortsatt solid utvikling i både norske og globale aksjemarkeder. Utviklingen i Kinas eiendomssektor bringer imidlertid med seg ny usikkerhet.

Det er utfordrende å bringe klarhet i hvordan politiske hendelser vil påvirke markedet. Erfaringen Nordea Private Banking besitter, etter å ha analysert utviklingen i aksjemarkedet de siste 50 årene, er imidlertid at «tiden er din venn». Langsiktig eksponering mot aksjemarkedet har vært svært gunstig, sier han.

Det Nordea Private Banking gjennom lang erfaring har tilegnet seg av viten, er at forsøk på overdreven timing, for eksempel gjennom å vente på at markedet faller før en kjøper seg opp i aksjer, er en dårlig strategi.

I snitt har en gitt avkall på mer avkastning når en venter på fallet enn en faktisk har tjent på at markedet har falt, sier Bernhardsen.

Les mer om hvordan Nordea Private Banking jobber med investeringsrådgivning her

Joachim Bernhardsen i Nordea

Selge eller vente?

Aksjemarkedet kan vise til solid oppgang så langt i år. Den sterke utviklingen har bidratt til en viss bekymring blant mange investorer. Erfaringen er imidlertid at et høyt marked i seg selv er et dårlig argument for å redusere aksjeeksponeringen. Topper i markedet har en tendens til å bli etterfulgt av nye topper.

Vi kan ikke utelukke at en har flaks og selger seg ut på en topp rett før et fall, men i snitt har også dette vært en dårlig strategi. Trendene i aksjemarkedet kan være lange og det er ofte en grunn til at markedet stiger. Å selge seg ut på en topp kan dermed vise seg å bli dyrt over tid, er Bernhardsens analyse.

Historisk sett har det derfor vært en god strategi å ha en langsiktig investeringshorisont.

Vi tror det vil være tilfelle fremover også. I mitt team forsøker vi samtidig å skape meravkastning gjennom taktisk allokering, forteller Bernhardsen.

Økonomisk sparringspartner

Som Private Banking kunde i Nordea har du hele tiden tilgang på vår innsikt og kompetanse. Du får en dedikert rådgiver som har tid til å bli kjent med deg og dine økonomiske mål. I tillegg får du tilgang til et bredt nettverk av de aller fremste ekspertene.

Nordea Private Banking tar din livssituasjon og ditt syn på avkastning og risiko inn i investeringsrådgivningen. Vi utarbeider en investeringsstrategi og en personlig finansplan som danner grunnlaget for investeringsporteføljen. En portefølje som justeres kontinuerlig med utgangspunkt i deg, ditt liv og dine ønsker for fremtiden.

Det gir trygghet.

For oss er tillit, fleksibilitet og service viktig. Vi skal alltid levere mer enn du forventer.

Vil du vite mer om hva Nordea Private Banking kan gjøre for deg? Velkommen til å ta kontakt med oss