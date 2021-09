Dette visste du ikke om hundeeiere

Endelig er fiskesesongen i gang, og mange ivrige fiskere er spente på hvordan sesongen i år vil bli. Konkurranseinstinktet tennes og utstyret er på plass, for lengst.

Det som er likt som i fjor er at insektene har klekket, og myggen og knotten vil være på plass.

Klær med insektbeskyttelse

Klær med insektbeskyttelse er årets store nykommer, og det gjør fisketuren mer behagelig for både små og store. Et must på fisketur er neck warmer som sitter godt rundt halsen og kan trekkes over hode.

Fiskeeksperten Inge Rønning er et oppkom med tips og råd for å få ørret på kroken. Nå deler han de beste tipsene med deg.

Inge Rønnings topp 5 wobbler

1. Rapala Countdown Elite: Etter min mening, kanskje årets hotteste nyhet etter ørreten! Dette er en synkende wobbler på 7.5 cm, som kommer i veldig mange fine farger. Mange naturtro, men også mange triggende farger! En veldig godt balansert wobbler på 10 gram, som man kaster utrolig langt og presist. Den har en litt høyere profil enn den vanlige Countdown, og en veldig livlig og fin svømme bevegelse. Jeg har hatt veldig gode fangster på denne i Renaelva i vår, med en fin toppfisk på 2.1 kg

2. Rapala BX Minnow: wobbleren som aldri svikter. En flytende og langtkastenede wobbler, med 60/40 rullende/woblende bevegelse. Den begynner sin fine svømme bevegelse ved veldig lav hastighet, noe som gjør den til ett godt valg i ei kald og treig elv. Dette er en wobbler som har levert mange store fisker! Den fåes i 7 og 10 cm. Selv velger jeg 10 i de større elvene, mens jeg ofte går for 7 i de mindre.

3. Rapala Countdown: I stor ørret test vant Countdown soleklart i både 2013 og 2019! En synkende wobbler i mange størrelser og farger. Selv velger jeg stort sett 7 og 9 cm. Den kommer også i noen nye spennende farger i år! Denne wobbleren tar jeg veldig ofte frem i de litt striere partiene av elva, der jeg trenger litt tyngde for å komme ned til fisken. En veldig lettfisket wobbler, som sjeldent skuffer.

4. Rapala Team Esko: Elve wobbleren! Denne er laget for å kunne fiskes i raskt flytende elver, da den har ei skje som er spesial laget til dette. Den er 7 cm, flytende og kommer i mange spennende farger! samme hvor rask elva er, så holder denne seg fint nede i vannet.

5. Rapala Shadow Rap 07: Den lille jokeren! Rapala Shadow Rap 07 kom i fjor, og ga meg utrolig mange flotte ørreter i elva! Den er flytende og ganske lett. Men i de litt roligere partiene av elva, er den utrolig effektiv! Den kan fiskes helt vanlig inn, eller den kan jerkes. Uansett, så trigger den fisk til hugg. Denne kommer i mange spennende farger som passer både dag og natt fiske veldig godt!

Tar du med deg tipsene ut i vaderne, kan du samtidig teste ut en Half Zip på overkroppen. Av utseende minner designet på en feltskjorte (M71), men Antibugs Half Zip er tettsittende og moderne.

Den er laget i et slitesterkt kombinasjonsmateriale av merinoull og bambus, pustende og naturlig lukthemmende. Den gir luktfri insektsbeskyttelse og reduserer faren for flåttbitt med inntil 95,5%.

Passformen er regular men samtidig god og tettsittende. I halsen er det en YKK ½ -glidelås med beskyttende ullflipp. Vekten på plagget er 260gr.

For damene er Crewneck-trøyen raskt blitt en favoritt. Med sine elastiske og flate sømmer føles den myk og behagelig mot huden da den er laget i merinoull og bambus. Trivselen i naturen spisse når plagget beskytter mot insekter, har et sporty utseende. Ermene er tettsittende rundt håndleddene så man unngår våte og ekle ermer.

Fås i 5 størrelser og veier 260 gram.

Da gjenstår det å si lykke til med fiskesesongen, og skitt fiske folkens!