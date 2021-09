Visste du at noen har 50% større sjanse for å bli bitt av flått?

Flåtten finnes i store deler av Norge, men den er mest utbredt i kystnære strøk fra Østfold og nordover til Nordland. Skogflåtten (Ixodes ricinus) er den vanligste fått-typen her i landet og i de nordligste delene av Europa.

Helt frem til november er skogflåtten faktisk aktiv i Norge. Blir det en mild høst og vinter, er den i stand til å overvintre. Blant blodsugere er den regnet som den verste smittesprederen, og kan overføre sykdommer som TBE. Dette viruset er ikke noe du kan riste av deg.

Økt risiko

På samme måte som hos oss mennesker kan også kjæledyrene våre bli smittet av sykdommer ved flåttbitt. Har flåtten bitt seg fast på hunden eller katten, sitter den godt fast og kan være vanskelig å finne. Selv om hunden kan riste pelsen sin, vil den ikke klare å riste av seg en flått som har bitt seg fast. Dette kan øke sjansen for flåttoverførte sykdommer.

Flått kan også som kjent gå fra dyr til menneske.

Og studier viser at hunde- og katteeiere har dobbelt så stor risiko for å bli bitt av flått sammenlignet med de som ikke har katt eller hund. En flått som ennå ikke har bitt seg fast i pelsen, kan lett flytte seg fra en hund eller katt og over til sengetøy, møbler og så videre. Derfra og over til mennesker er veien kort.

Her er noen gode råd for å begrense faren for flåttbitt på hund og katt

Sjekk pelsen etter hver tur, spesielt etter at hunden eller katten har gått i langt gress, eller i buskvegetasjon

Gre nøye igjennom pelsen for å fjerne flått som ikke har rukket å feste seg

Flåtten fester seg der det er tynn hud. Sjekk hodet, i og rundt ørene, på buken, i lysken og mellom tærne

Bruk flåttmiddel for dyr

Det kan være vanskelig å finne flåtten, den er grå-brun og er bare fra 0,5-4 millimeter store. Det er mange eiere som ikke oppdager flåtten før den har fått suge blod i flere dager. Da har den rukket å bli opptil 1,5 centimeter og ligner et lysegrått maiskorn.

Det finnes ingen vaksine mot flåttbårne sykdommer for kjæledyr. Det finnes i midlertidig resepter på midler mot flått for å beskytte hunder og katter. Snakk med veterinær om hvordan du kan beskytte kjæledyret ditt.

Forebygging

Når det gjelder beskyttelse for oss mennesker, så har vi flere valgmuligheter. Vi kan for eksempel å dekke oss til med klær og sko, spraye eller smøre inn klærne med et myggmiddel som inneholder DEET eller Icaridin, eller investere i den nye teknologien fra Antibug Textile®.

Fjellulla fra Antibug.comlager nemlig klær med insektbeskyttelse. Klærne beskytter deg mot mygg, knott, flått og andre insekter, og reduserer faren for flåttbitt med inntil 95,5 %.

Klærne har god og behagelig passform som kan brukes til all slags aktivitet, hele året. Insektbeskyttelsen er skånsom mot huden, gir ingen irritasjon og er luktfri.

Les mer om Antibug her

Kolleksjonen

Et enkelt plagg som gir inntil 95,5% mindre risiko for flåttbitt, er en Neck Warmer fra Fjellulla

Den er laget i slitesterkt kombinasjonsmateriale av merinoull og bambus og er pustende og naturlig lukthemmende. Sydd med elastiske og flate sømmer så du unngår gnissing mot huden. Den er rett og slett myk og behagelig for alle og enhver, enten man er ute på en kjapp kveldstur eller en lengre ekspedisjon i marka.

Du kan også beskytte deg med en Half Zip på overkroppen. Av utseende minner designet på en feltskjorte (M71), men Antibugs Half Zip er i motsetning til den gamle feltskjorta, tettsittende og moderne.

Den er laget i et slitesterkt kombinasjonsmateriale av merinoull og bambus, pustende og naturlig lukthemmende. Den gir luktfri insektsbeskyttelse og reduserer faren for flåttbitt med inntil 95,5%. Passformen er regular men samtidig god og tettsittende. I halsen er det en YKK ½ -glidelås med beskyttende ullflipp. Vekten på plagget er 260gr.

Fjellulla bruker kun tekstiler som overholder strenge miljøkrav og etiske standarder, og bruker derfor tekstiler som er verifiserbart sertifiserte.

Bestill produktene her